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美洲最貧窮國家！那天我住進了「貧民窟」感受最真實的窮困生活

2019-09-25 07:30背包客棧

【作者:EHung】

圖／背包客棧
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海地(Haiti)，是地處加勒比海的島國，位於古巴聖地牙哥以東約一小時的航程。

東與多明尼加共和國接壤，同是處於西班牙島上(或稱海地島)，卻是兩個截然不同的世界與國家！

海地是美洲唯一以黑人建國的國家，境內95%以上都是黑人。

同時也是美洲唯一的極度貧窮國家，世界上最低度開發國家之一。

國土面積是27,000平方公里，略小於台灣。

官方語言是法語、克里奧爾語(方言)，少數居住靠近多明尼加邊境的人會西語。

在這裡英語是行不通的，只有受過教育的人會說一些英語或西班牙語。

對於海地的第一印象是「2010年海地大地震」、「邦交國」、「貧窮」、「黑人」等。

也知道這是個非常貧窮落後的國家，但事實是比想像中還要糟糕......

從古巴飛往海地，對這個國家是既陌生又忐忑，耳聞是非常危險與混亂的國家。

當時首都市區正處於反政府示威抗議的戰亂中，

於是在飛往海地的前一週向中華民國駐海地大使館發了一封信做簡單的報備。

我也事先在Couchsurfing連絡上當地人願意提供我住宿與地陪服務。

殊不知，讓我意外的住進了貧民窟。

這對我來說真的是人生一場重大的挑戰與永生難忘的回憶跟體驗！

一走出機場，馬上與當地人Dodley會面，他非常的健談，很想了解我的國家與故事。

一路上走著走著便被眼前的景象給震懾住了！

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▲首都太子港街景(一)

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▲首都太子港街景(二)

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▲Dodley是接待我的海地人，是一個非常有理想抱負的人！只可惜這個國家限制住了他...

走了一段路，Dodley帶著我到一間非常破舊的矮房放置行李。

起初我一度以為是倉庫，還來才知道原來這是他家......

他告訴我，在海地的這五天我都會住在這。

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▲Dodley家，他家的門永遠是開著的，沒有錢買鎖，也開玩笑說窮到沒什麼東西好偷的

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▲我對面的鄰居，裡面住了一位孤單老人。

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▲住在隔壁的鄰居是一位已居住10年的美國退休的老兵。因為妻離子散的關係只好一人搬來這，沒收入的他每個月領著美國政府補助的1500美金救助金。

此時我心中有好多的疑惑...

像是「廁所在哪？」「在哪洗澡？」「哪裡有水？」「哪裡有電？」「電燈在哪？」

這些疑惑都還來不及解答，Dodley便馬上帶我出去走走。

到了晚上，回家的路上一片漆黑，沒有任何的路燈，完全要靠手電筒才有辦法走路。

因為路上都是泥土路與碎石路，基礎建設非常落後。

https://ssl-pixnet-tv.pixfs.net/user/karte0023316/15681964606355_6.mp4

▲回家的路上，一片漆黑。走路真的要非常小心謹慎！(影片)

回到家後，眼前一片漆黑、滿地的蚊蟲與蟑螂，我不得不把心中的疑惑一次問完。

Dodley告訴我，「這裡是貧民窟，沒有水也沒有電，也沒有廁所！

等等洗澡前我們要先提著水桶到外面井水舀水才能洗澡。」

此外，洗澡水是需要付錢的。

舀一桶水是3塊古德(海地貨幣)，約台幣1塊($NT0.98)。

當下我其實是有點嚇到，從沒想過我會有住進貧民窟的一天....

不過我並不為此感到任何厭惡、生氣，更不會責怪Dodley。

反而更慶幸自己難得遇到這種機會與體驗，

透過這個機會讓我更深入了解貧民百姓的生活，...

原文出處：【加勒比海】你不知道的海地│那天我住進了貧民窟│美洲最貧窮國家│感受最真實的貧民生活│Couchsurfing

延伸閱讀：【中美洲】陸路通關│橫貫中美地狹│攻略、簽證資訊

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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