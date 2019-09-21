哥倫比亞「美麗粉紅海」 世界小角落之奇幻旅程

【作者:wupenny27】

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位在加勒比海旁邊，一個小小的村莊Galerazamba，卻有著小烏尤尼之稱－美麗的粉紅海。

「粉色的海」實際上是由喜歡鹽的微生物產生的色素蛋白吸收太陽的能量。

今年初才重新開放，一年只有幾個月才會呈現粉紅色（或紅色）。

在Cartagena舊城區或市區搭公車T104可到轉運站，

再搭一個多小時的巴士到Galerazamba（車資10,000pesos，約台幣100元）。

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(Cartagena轉運站)

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(巴士內)

下巴士到了村莊的路口，可以請當地村民帶路前往，我們這次一人給了5000pesos（約台幣50元）小費。

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(巴士下車點)

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(Galerazamba小村莊)

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(就只有這一個告示牌，指示Marrosa從這個小入口進去)

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穿越樹叢約莫走十分鐘即將看到Marrojo.

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(這次幫我們帶路的兩個當地人)

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路上看到的嘟嘟車，好想坐上去！（因為真的好熱，當時氣溫39度，體感41度）

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（路過的三隻牛在樹陰下乘涼，即使是待在樹蔭下也會汗流浹背的！）

走了總共約二十分鐘，一開始看到的是白色鹽湖。

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藍天白雲，風和日麗（才怪，是烈陽曝曬）

很適合去看鹽湖～

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（白鹽湖的鹽晶）

走過白鹽湖，下一個就是粉紅鹽湖，剛看到的時候有點傻眼，因為遠看是藍色的，當下還以為來的不是時候要白跑一趟了。

內心在哭的時候隱約看到水邊有粉色，還是抱著一絲期待走近。

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原來，要走近正面看才會看到粉紅色的色彩啊！整個世界奇觀！

粉紅色的顏色雖然沒有蔓延到整個鹽湖，但前粉後藍配上藍天白雲，真的很美！

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在烈陽照射下，赤腳走進去時顯得略微燙腳，底部也很多鋒利鹽晶，必須小心。

湖水很溫暖，但在這個高溫氣候下溫暖就是熱！

溫熱鹽水泡腳，曝曬在體感39度c的烈陽下必須先黑三圈。

走上岸時會有當地人拿清水幫忙洗腳，好貼心！

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燙腳的粉紅海

滾燙的粉紅泡泡

真的很熱

一點也不浪漫

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鹽湖濃度很高，鹽晶體很鋒利。

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冒泡的鹽，

難道是炙熱的粉紅泡泡！

除了這個免費橋墩路外，旁邊擺了好幾張椅子。

像是下圖這樣

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實際上有當地人在岸邊駐守，

如果要走進去要付錢。

我覺得沒必要所以我就沒進去了。

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（左邊是粉紅鹽湖，右邊是白色鹽湖。）

回程照原路走回村子，要搭回程公車必須穿越村莊走到一個廣場，此時覺得有當地人帶路是好的，因為村莊左拐右拐很難自己走，路上也沒什麼村民在路上活動。

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（繽紛的屋子）

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（在空地掃地的孩子！小的真的在掃地，大的在監督）

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（左邊黃屋子拐彎過來的）

到了公車上車點，是一個廣場，旁邊有其他當地人在休憩。

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公車來了，跟司機告知我們是到CartagenaTerminal就好，一個人付12,000pesos（約台幣120元），不知道為什麼回程比較貴。

奇妙旅程，無法用言語形容。

滿滿的感動！:-D...

原文出處：哥倫比亞-［Mar Rosa 粉紅色的海］，世界小角落之美

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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