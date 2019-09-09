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海島度假去！全球唯一「焦糖色史努比」專賣店萌翻　草裙查理布朗、曬傷莎莉也超欠收

2019-09-09 16:17聯合新聞網 文／陳信儒

圖／monihonolulu IG
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熱門卡通人物「史努比」入境夏威夷變身超萌「焦糖色史努比」啦！夏威夷充滿熱情且靜謐的力量，是不少旅人首選的旅遊勝地，必去的歐胡島上藏有一間史努比專賣店讓不少史努比粉絲尖叫，各式各樣焦糖史努比萌翻天，連查理布朗、莎莉等角色也都被熱情的夏威夷太陽曬成焦糖色，超多周邊商品到夏威夷旅遊記得要掃貨，因為焦糖史努比全球只有夏威夷可以買到，作為伴手禮也超適合。
圖／monihonolulu IG
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位於夏威夷歐胡島上的史努比專賣店「Moni Honolulu」販售各式各樣的史努比周邊商品，被史努比控列為一生必朝聖景點，但被曬傷的史努比你有看過嗎？別以為Moni Honolulu只是一間普通的史努比專賣店，裡頭販售的系列商品全都入境隨俗，包括史努比與周邊角色全都曬成焦糖色，也是全球唯一一間「焦糖色史努比」專賣店。

圖／monihonolulu IG
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Moni Honolulu販售的周邊產品應有盡有， 包括海灘巾、隨身小包、手機殼、小海報與貼紙、環保袋、環保水杯等，也有女生必買的保養產品如護唇膏等，以焦糖史努比為主角，融入夏威夷特色的設計商品，每樣都萌翻天，是超級可愛的夏威夷限定版，到夏威夷歐胡島一定要去朝聖。

圖／monihonolulu IG
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店家資訊

「Moni Honolulu」 地址：2131 Kalakaua Ave #2, Honolulu, HI 96815美國

營業時間：10:00~22:00

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夏威夷美國伴手禮必買

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