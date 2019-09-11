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世界上海拔最高首都！真正的天空之城「玻利維亞」

2019-09-11 08:00背包客棧

【作者:workhardtravelharder】

LaPaz，玻利維亞的行政首都，在西班牙語的意思是「和平之城」，LaPaz雖位處一個盆地之中，但海拔仍高達3640米，足以成為世界上海拔最高、離天空最近的首都，絕對是貨真價實的天空之城。

圖／背包客棧
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KilliKilli觀景台望出去的LaPaz全景。

圖／背包客棧
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市區到處都能見到Illimani雪山，只要一用長焦距拍攝就顯得很有壓迫感。

只是在LaPaz走一轉就知道為甚麼玻利維亞是南美最貧窮的國家，因為全個LaPaz除左了總統府外，應該沒有一間屋是完整的，但是這毫不影響我對LaPaz的喜愛，因為LaPaz絕對是我到過數一數二有趣的城市，本身以為沒有城市可以超越古巴首都Havana那穿越時空的神奇，但LaPaz作為玻利維亞首都應可以與Havana一較高下，如果Havana的神奇是一種浪漫主義，那麼LaPaz的神奇就是完全相反既現實主義。

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LaPaz的基建以一個首都的標準來說絕對是算中下，不過我去的時候感覺社會秩序尚算可以。

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街上的塗鴉為建築顏色單調的LaPaz增加不少色彩。

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這張的我到達LaPaz吃第一餐時拍的，當時已時候已不早了，很多餐廳已關門，幸好這餐廳的老闆娘在關門前仍招待我們，我們才可以在那冷夜中得到一點溫暖。

LaPaz市區的景點可說是貴精不貴多，其中必去的是KilliKilli觀景台，KilliKilli觀景台是觀看360度LaPaz全景的最佳地方，，LaPaz四周被多座雪山包圍，而其中最顯眼的一座是6438米高的Illimani雪山，作為玻利維亞的第二高峰加上其特別的山峰形狀，基本上在市內不同的地方都可見到，亦被譽為玻利維亞的「安第斯明珠」。

KilliKilli觀景台建在一個小山丘上，因此可以360度看LaPaz。

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十分美麗的Illimani雪山。

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一格格的房子像在砌Lego。

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KilliKilli觀景台相傳是以前印加人的祭壇。

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LaPaz日落，可以完整見到LaPaz盆地的地形。

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LaPaz的日與夜

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地上的星星

而其他在市中心的景點原有著名的「女巫市場」MercadodelasBrujas及LaPaz的主廣場PlazaMurillo等，不過，LaPaz最最最重要的一個景點都不是這些，而是一種很特別的交通工具。

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MercadodelasBrujas，也是俗稱的女巫市集

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女巫市集最著名的商品—小羊駝的乾屍。

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羊駝一串串的掛起，其實也真的十分詭異，幸好是在中午時份來。

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女巫市集當然也有一般的紀念品出售。

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大量的哲古華拉Postcard，當年哲古華拉是在玻利維亞進行革命時被殺，看來今天的玻利維亞人對他仍有一定的崇拜。

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主廣場PlazaMurillo，背後的建築物為國會大廈。

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另一面是LaPaz大教堂和總統府（旁邊矮的那座）。

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廣場中心的柱上是玻利維亞的獨立英雄，下面寫上了Paz，和平的意思。

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和平的象徵

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玻利維亞的衛兵。

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夜中的國會大廈。

LaPaz的地形是一個呈湯碗形的盆地，所以在盆地的邊緣就有很多依山而建的房子，而盆地以上就是一大片的平原，亦是LaPaz的衛星城市ElAlto的所在地，而ElAlto的海拔已高達4100米，雖然ElAlto是衛星城市，但其人口已超越LaPaz，有近90萬人，真難想像在海拔超過4000米的地方可以有一個近百萬人的城市。...

原文出處：真正的天空之城 – 玻利維亞 La Paz

延伸閱讀：在世上最危險的公路上騎山地單車 – 玻利維亞死亡之路 North Yungas Road

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