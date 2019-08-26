懶人包／2019新海角樂園「塞班島」交通、景點、美食全攻略

塞班島是許多人的旅遊首選，但大家可能不清楚它位於在哪裡？塞班島位於太平洋和菲律賓海之間，是馬里亞納群島的一部分，屬於美國的領地，因為氣候宜人和美麗的環境被賦予了「西太平洋新海角樂園」的美名。下面就跟小編一起來了解令人放鬆的塞班島該怎麼去？又有哪些特色、美食、景點等著你吧！

塞班島怎麼去

根據當地規定，只要持台灣護照至塞班島旅遊免簽證，最多還可停留45天，因此只要看看以下選項，選擇適合你的交通方式就能到拉～是不是很簡單！

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直飛

塞班島目前台灣能夠直飛的航空公司僅有帛琉亞太航空一家。每2週3個航班，航程時間約為3～4小時，最低價1萬元票價。

轉機

華航到塞班島須在香港或韓國轉機，飛行時間總需8小時以上，加上轉機票價可能會是直飛的1.5倍以上，若抓好轉機時間，也很適合要順便旅遊香港和韓國的朋友～

塞班島內交通

塞班島沒有自己一套的公共服務巴士系統，這裡主要的旅遊交通方式以「計程車」為主，一般起表價約為3~5美元，有些計程車還會因為有行李而多收一筆行李費。另外，在島內也有單車和汽車租借的服務，因此也可以選擇自駕遊～租車的價格會依據你所承租的車型和你所要開的路程(里程數)而有所不同哦！

小編偷偷說：在塞班島內的酒店通常都會有往返於加拉班免稅商場（DFS Galleria）的購物穿梭巴士，通常免費。建議大家在訂房前可以先做詢問，並記好時間哦～

塞班島必訪景點

軍艦島

軍艦島。 圖/Pixabay 分享 facebook

軍艦島（Mañagaha）為塞班島一小部分的島嶼，之所以叫做軍艦島是因為這個小島為二次大戰軍艦駐守的要塞之一。在軍艦島，可以進行浮潛、水上摩托車、滑翔傘等海上活動，是許多遊客會來拜訪的景點。

卡梅爾山天主教大教堂

卡梅爾山天主教大教堂。 圖/Wikimedia 分享 facebook

卡梅爾山天主教大教堂（Our Lady of Mount Carmel Cathedral）位於塞班島西南部，為西班牙統治時期所建立的教堂。這裡不僅有聖母懷抱著聖靈耶穌的雕像，還有耶穌與12使徒的雕像，是經梵諦岡教皇認可的天主教教堂，現今還是許多人慕名前來拍攝婚紗照的場所呢！

日軍最後司令部的遺址

日軍最後司令部的遺址。 圖/Wikimedia 分享 facebook

日軍最後司令部遺址（Last Command Post）位於塞班島的北邊，在二戰時期為原子彈的地下存放地，在珍珠港事變後，司令官南雲中一在此切腹自殺，留下了許多日軍大砲、坦克等軍事設備殘骸，現今仍然可見。

萬歲崖

萬歲崖。 圖/IG, ms_homefish 分享 facebook

萬歲崖這個看起來有著美麗海景的懸崖，其實又稱為自殺崖，在太平洋戰爭時期，因美日激戰，日軍不敵美國，剩下的千餘日本軍人則在此跳海殉國，高喊萬歲向天皇表示效忠。如今，崖上也還有日本為殉難者所設立的忠魂碑。

美國紀念公園

美國紀念公園。 圖/Wikimedia 分享 facebook

美國紀念公園為美國政府為了紀念第二次世界大戰中，在塞班島捐軀犧牲的數千名士兵，所修繕建立的公園。整個公園綠地藍天看起來十分舒適，在公園內有座小博物館，裡面有提供跟塞班島有關的世界大戰紀錄片，一共有中日韓英四種版本可以觀賞！

藍洞

藍洞。 圖/IG, saipandivingworld 分享 facebook

藍洞（The Grotto）位於塞班島的東北角，為世界知名的洞穴潛水地點，由珊瑚礁形成的石灰岩經過海水侵蝕、崩塌而成，裡頭一共有三個水道，並與太平洋相連接，水深大約17～47米，所以在這裡還能夠經常看到潛客們練習下水呢！

塞班島必吃美食

賽班島因為錯綜複雜的歷史背景，所以擁有許多特色美食，不但有我們熟悉的美式、中式、日式料理，還有當地著名的海鮮，有機會一定要去試試！

塞班島特色BBQ

塞班島特色BBQ。 IG, pic_saipan 分享 facebook

塞班島因地屬美國，所以許多海鮮或是肉品都是從美國進口的，因此來到塞班島的你絕對不能錯過道地的美式牛排和大龍蝦拉～一望無際地海景配上BBQ是不是很享受呢！

查莫洛夜市Chamorro Night Market

查莫洛夜市Chamorro Night Market。 圖/IG,yami_0527 分享 facebook

塞班島上的查莫洛夜市只有每周四夜晚才有營業，而查莫洛(Chamorro)指得就是生活在馬里亞納群島的原住民，因此在夜市裡還能看見當地原住民的表演。在這邊有販售各種美食，如椰子蟹、BBQ都可以在這找到，但夜市當中最有名的則是烤串～

小編偷偷說：查莫洛夜市不只鄰近海邊，還有販售許多手工藝品哦～

椰子蟹

椰子蟹。 圖/IG,locotaco_saipan 分享 facebook

椰子蟹許多人第一次聽，會以為這道料理是用椰子去烹煮蟹肉而成的，但其實椰子蟹本身是一種寄居蟹的品種，之所以叫做椰子蟹是因為牠們能用螯弄破椰子，吃椰子的果肉而聞名，因此椰子蟹的蟹膏嘗起來會有一種椰子的清香味～

小編偷偷說：椰子蟹的腹部具有許多脂肪，但吃起來口感是最好的～

Apiqiqi

Apiqiqi。 圖/IG,yami_0527 分享 facebook

Apiqiqi(圖片左下)是當地有名的查莫洛食物，以香蕉葉子包裹裡頭的糯米粉，聞起來香香的，嘗起來甜甜的，有網友說吃起來口感像是粽子，但Apiqiqi屬於甜品，是當地很受歡迎的小點心，所以大家有機會一定要去嘗嘗！

日式料理

日式料理。 圖/IG,loco_and_taco 分享 facebook

日式料理之所以在塞班島盛行，是因為塞班島本身有著日本一部份的歷史，再加上近年日本遊客人數大增，吸引了不少日本人到塞班島開店，所以在塞班島吃日式料理味道上完全不用擔心，反而別有一番風味呢！

塞班島因為特殊的歷史背景和地理環境擁有比其他地方更豐富的歷史遺址和多元文化，無論是日式建築、歐式建築、還是自然美景，塞班島都有！不管你是想要購物還是想要吃美食，塞班島也都可以滿足你～ 如果這個暑假你還想不到去哪玩，那麼趕快收拾行李、訂張機票飛往塞班島吧～

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