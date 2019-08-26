親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
歐洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

記錯了！蔡英文道歉：紐約辦事處大樓是游錫堃拍板

反送中驚險夜：荃灣警察首開槍，港警稱「英勇克制」

懶人包／2019新海角樂園「塞班島」交通、景點、美食全攻略

2019-08-26 11:03FunTime旅遊比價

塞班島是許多人的旅遊首選，但大家可能不清楚它位於在哪裡？塞班島位於太平洋和菲律賓海之間，是馬里亞納群島的一部分，屬於美國的領地，因為氣候宜人和美麗的環境被賦予了「西太平洋新海角樂園」的美名。下面就跟小編一起來了解令人放鬆的塞班島該怎麼去？又有哪些特色、美食、景點等著你吧！

塞班島怎麼去

根據當地規定，只要持台灣護照至塞班島旅遊免簽證，最多還可停留45天，因此只要看看以下選項，選擇適合你的交通方式就能到拉～是不是很簡單！

分享

直飛

塞班島目前台灣能夠直飛的航空公司僅有帛琉亞太航空一家。每2週3個航班，航程時間約為3～4小時，最低價1萬元票價。

轉機

華航到塞班島須在香港或韓國轉機，飛行時間總需8小時以上，加上轉機票價可能會是直飛的1.5倍以上，若抓好轉機時間，也很適合要順便旅遊香港和韓國的朋友～

塞班島內交通

塞班島沒有自己一套的公共服務巴士系統，這裡主要的旅遊交通方式以「計程車」為主，一般起表價約為3~5美元，有些計程車還會因為有行李而多收一筆行李費。另外，在島內也有單車和汽車租借的服務，因此也可以選擇自駕遊～租車的價格會依據你所承租的車型和你所要開的路程(里程數)而有所不同哦！

小編偷偷說：在塞班島內的酒店通常都會有往返於加拉班免稅商場（DFS Galleria）的購物穿梭巴士，通常免費。建議大家在訂房前可以先做詢問，並記好時間哦～

塞班島必訪景點

軍艦島

軍艦島。 圖/Pixabay
軍艦島。 圖/Pixabay
分享

軍艦島（Mañagaha）為塞班島一小部分的島嶼，之所以叫做軍艦島是因為這個小島為二次大戰軍艦駐守的要塞之一。在軍艦島，可以進行浮潛、水上摩托車、滑翔傘等海上活動，是許多遊客會來拜訪的景點。

卡梅爾山天主教大教堂

卡梅爾山天主教大教堂。 圖/Wikimedia
卡梅爾山天主教大教堂。 圖/Wikimedia
分享

卡梅爾山天主教大教堂（Our Lady of Mount Carmel Cathedral）位於塞班島西南部，為西班牙統治時期所建立的教堂。這裡不僅有聖母懷抱著聖靈耶穌的雕像，還有耶穌與12使徒的雕像，是經梵諦岡教皇認可的天主教教堂，現今還是許多人慕名前來拍攝婚紗照的場所呢！

日軍最後司令部的遺址

日軍最後司令部的遺址。 圖/Wikimedia
日軍最後司令部的遺址。 圖/Wikimedia
分享

日軍最後司令部遺址（Last Command Post）位於塞班島的北邊，在二戰時期為原子彈的地下存放地，在珍珠港事變後，司令官南雲中一在此切腹自殺，留下了許多日軍大砲、坦克等軍事設備殘骸，現今仍然可見。

萬歲崖

萬歲崖。 圖/IG, ms_homefish
萬歲崖。 圖/IG, ms_homefish
分享

萬歲崖這個看起來有著美麗海景的懸崖，其實又稱為自殺崖，在太平洋戰爭時期，因美日激戰，日軍不敵美國，剩下的千餘日本軍人則在此跳海殉國，高喊萬歲向天皇表示效忠。如今，崖上也還有日本為殉難者所設立的忠魂碑。

美國紀念公園

美國紀念公園。 圖/Wikimedia
美國紀念公園。 圖/Wikimedia
分享

美國紀念公園為美國政府為了紀念第二次世界大戰中，在塞班島捐軀犧牲的數千名士兵，所修繕建立的公園。整個公園綠地藍天看起來十分舒適，在公園內有座小博物館，裡面有提供跟塞班島有關的世界大戰紀錄片，一共有中日韓英四種版本可以觀賞！

藍洞

藍洞。 圖/IG, saipandivingworld
藍洞。 圖/IG, saipandivingworld
分享

藍洞（The Grotto）位於塞班島的東北角，為世界知名的洞穴潛水地點，由珊瑚礁形成的石灰岩經過海水侵蝕、崩塌而成，裡頭一共有三個水道，並與太平洋相連接，水深大約17～47米，所以在這裡還能夠經常看到潛客們練習下水呢！

塞班島必吃美食

賽班島因為錯綜複雜的歷史背景，所以擁有許多特色美食，不但有我們熟悉的美式、中式、日式料理，還有當地著名的海鮮，有機會一定要去試試！

塞班島特色BBQ

塞班島特色BBQ。 IG, pic_saipan
塞班島特色BBQ。 IG, pic_saipan
分享

塞班島因地屬美國，所以許多海鮮或是肉品都是從美國進口的，因此來到塞班島的你絕對不能錯過道地的美式牛排和大龍蝦拉～一望無際地海景配上BBQ是不是很享受呢！

查莫洛夜市Chamorro Night Market

查莫洛夜市Chamorro Night Market。 圖/IG,yami_05...
查莫洛夜市Chamorro Night Market。 圖/IG,yami_0527
分享

塞班島上的查莫洛夜市只有每周四夜晚才有營業，而查莫洛(Chamorro)指得就是生活在馬里亞納群島的原住民，因此在夜市裡還能看見當地原住民的表演。在這邊有販售各種美食，如椰子蟹、BBQ都可以在這找到，但夜市當中最有名的則是烤串～

小編偷偷說：查莫洛夜市不只鄰近海邊，還有販售許多手工藝品哦～

椰子蟹

椰子蟹。 圖/IG,locotaco_saipan
椰子蟹。 圖/IG,locotaco_saipan
分享

椰子蟹許多人第一次聽，會以為這道料理是用椰子去烹煮蟹肉而成的，但其實椰子蟹本身是一種寄居蟹的品種，之所以叫做椰子蟹是因為牠們能用螯弄破椰子，吃椰子的果肉而聞名，因此椰子蟹的蟹膏嘗起來會有一種椰子的清香味～

小編偷偷說：椰子蟹的腹部具有許多脂肪，但吃起來口感是最好的～

Apiqiqi

Apiqiqi。 圖/IG,yami_0527
Apiqiqi。 圖/IG,yami_0527
分享

Apiqiqi(圖片左下)是當地有名的查莫洛食物，以香蕉葉子包裹裡頭的糯米粉，聞起來香香的，嘗起來甜甜的，有網友說吃起來口感像是粽子，但Apiqiqi屬於甜品，是當地很受歡迎的小點心，所以大家有機會一定要去嘗嘗！

日式料理

日式料理。 圖/IG,loco_and_taco
日式料理。 圖/IG,loco_and_taco
分享

日式料理之所以在塞班島盛行，是因為塞班島本身有著日本一部份的歷史，再加上近年日本遊客人數大增，吸引了不少日本人到塞班島開店，所以在塞班島吃日式料理味道上完全不用擔心，反而別有一番風味呢！

塞班島因為特殊的歷史背景和地理環境擁有比其他地方更豐富的歷史遺址和多元文化，無論是日式建築、歐式建築、還是自然美景，塞班島都有！不管你是想要購物還是想要吃美食，塞班島也都可以滿足你～ 如果這個暑假你還想不到去哪玩，那麼趕快收拾行李、訂張機票飛往塞班島吧～

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime八月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美國公園日式料理

FunTime旅遊比價

全國最大的旅遊比價網，提供機票、機加酒、飯店比價等貼心服務，還有超完整國外自助攻略，好吃、好玩懶人包都在這，看完馬上就能出發！
WEB：FunTime 旅遊比價網官網 ｜ FB：FunTime 旅遊比價粉絲團

相關新聞

閨me打卡／無敵海景、絕美夕陽、跟海豚喝下午茶　夏威夷歐胡島最chill景觀餐廳一次打包

2019-08-24 11:02

玻利維亞死亡之路！North Yungas Road 世上最危險的公路騎山地單車

2019-08-23 22:00

加拿大「海天纜車」纜繩疑遭蓄意破壞 30車廂全墜地

2019-08-12 09:30

致自己的生日禮物！走到世界盡頭「阿根廷」

2019-08-07 21:00

走跳世界／雷尼爾山 雪地環保健行

2019-08-05 10:24

橫跨祕魯和玻利維亞的「印加高原聖湖」參觀已觀光化的蘆葦島

2019-08-04 08:00

年少輕狂一回！ 六個月10萬元的中南美洲背包客獨遊

2019-07-22 21:01

十大推薦南美自然景點！惡魔的熔爐大瀑布、天空之鏡超狀觀

2019-07-20 15:30

全美國最好吃的漢堡　Shake Shake及波士頓龍蝦堡

2019-07-18 21:00

墨西哥文化與毒梟之都–瓜達拉哈拉

2019-07-11 08:02

17萬探索拉美5個月！ 獨自勇闖中南美洲　你需要注意的事

2019-06-28 08:01

18天8千塊！如何花小錢暢玩哥倫比亞？

2019-06-26 15:30

懶人包／獨旅「南美」六個月秘訣大公開

2019-06-15 22:05

加州迪士尼的最新主題「星際大戰園區」搶先看！

2019-06-13 18:00

全美最宜人居的城市／來西雅圖 喝咖啡逛市集 享受生活況味

2019-06-05 09:30

聖塔克魯茲 Santa Cruz - 山林間坐19世紀的蒸氣火車

2019-05-14 09:03

無邊際的海景！Post Ranch Inn 夢幻酒店一生必去一次

2019-05-10 13:26

CNN列為10大死前必做的事！在尼加拉瓜大玩「火山滑板」

2019-05-07 22:00

果園、熱氣球與棕櫚泉！ 四季皆宜的暢快加州自駕遊

2019-04-22 10:06

遊中南美134天「只花20萬」 如何做到最省錢的方式？

2019-04-12 21:01

敢不敢系列　秘魯的怪奇食物特輯(水果篇)／香蕉外表百香果內部

2019-04-02 23:11

超Q雪上活動！「狗拉雪橇大賽」一隊狗狗帶著你飛馳雪中

2019-02-23 08:00

空靈創作的源頭 私房行程探訪馬修連恩老家

2019-02-22 12:53

古巴最美的風景在街上！那些關於人和老爺車的照片（含簡單攻略）

2019-06-20 08:30

第一本「美國全州」的米其林！《米其林指南加州》90間名店摘星、7間三星

2019-06-08 11:20

人生中見識過最精彩的遊行！ 文明盛宴in蒙特婁同志遊行

2019-06-06 08:12

紐約最噁地鐵車廂 垃圾淹沒臭氣熏天

2019-05-14 21:30

最狂住家居然是「波音727飛機」　一堆網紅衝去森林參觀猛打卡

2019-05-05 10:18

星際大戰新區開幕料爆棚 美迪士尼要限嬰兒車入園

2019-03-29 12:10

我在「拉丁美洲」的生活分享！沿太平洋風土人文獵奇篇

2019-03-29 08:30

全球星戰迷超期待！美國迪士尼星際大戰樂園5月底開幕

2019-03-26 17:41

旅宿紀錄／感受上非常舒服！ 芝加哥朗廷酒店行政樓層一大床房

2019-03-15 21:30

舊金山攻略：舊金山自由行不可錯過的6大景點

2019-03-06 09:00

富豪買整座山蓋菁英社區 居民憂豪宅名車淹在地價值

2019-02-27 08:15

沙漠裡的Drive-In Theater 體驗美國露天開車電影院

2019-02-23 22:02

上帝遺忘的人間美景！ 住進黃石公園 來趟深度旅遊

2019-02-12 10:02

不只有最美天際線！芝加哥必去景點、必吃美食推薦

2019-02-10 22:00

三月黃刀鎮 一圓極光夢

2019-02-08 22:37

台女在麥當勞購餐遭戲弄 氣憤「連一句道歉也沒有」

2019-01-19 14:10
看更多

熱門文章

夫妻31歲退休環遊世界親友不看好 現況曝光網驚

2019-08-18 12:30

泰國落地簽免費措施再延長 期限至2020年4月底

2019-08-20 19:58

影／沙漠中竟有座天然泳池！想拍網美照得冒風險

2019-08-20 15:15

自助旅行很緊張！新手上路先從這７國家開始吧

2019-07-29 09:00

高雄「衛武營」登美國時代雜誌！名列世界100最佳景點

2019-08-23 14:00

悼！冰島為第一條死去的冰川立墓碑

2019-08-19 23:45

【旅遊不便險攻略】各大產險公司方案懶人包

2019-08-22 08:00

飛機來了沒報到！訂位未搭時「退票問題」怎麼處理？

2019-08-21 09:00

探訪英國３處「東南岸美景」雪白又陡峭的懸崖令人讚嘆不已

2019-08-18 22:00

她出國突遇大姨媽 竟拿飯店快煮壺洗「月事內褲」

2019-08-12 10:39

高空跳傘、堡礁潛水、穿梭叢林..你不可錯過的澳洲10大必玩體驗！

2019-08-20 08:57

大片飄紅美景來襲！日韓台３處浪漫賞楓攻略

2019-08-19 09:00

恐怖透心涼！ 全球10大「鬧鬼景點」　前三名離台灣超近

2019-08-01 22:02

閨me打卡／無敵海景、絕美夕陽、跟海豚喝下午茶　夏威夷歐胡島最chill景觀餐廳一次打包

2019-08-24 11:02

搭纜車上「溫特斯山」看陡峭山壁上的殘雪美景

2019-08-22 22:00

玻利維亞死亡之路！North Yungas Road 世上最危險的公路騎山地單車

2019-08-23 22:00

【丹麥自由行攻略】來趟丹麥哥本哈根之旅，漫遊童話王國！

2019-08-24 10:00

西班牙「 塞哥維亞」精彩的古羅馬水道橋、教堂與城堡

2019-08-24 08:00

2019全球宜居城市名單！ 猜猜那些城市擠進前10名

2019-08-12 10:14

古色古香的「馬爾他」上帝遺留在地中海的樂園

2019-08-22 21:00

影／驚險瞬間！冰山坍塌掀巨浪 皮艇險滅頂

2019-08-19 12:36

「我很清楚我要什麼，不要什麼。」網友花光薪水去旅行！

2019-08-15 21:00

新手上路不緊張！第一次坐飛機的步驟和注意事項分享

2019-08-16 10:00

倫敦一日遊選擇！漫遊「劍橋大學城」別緻而優雅的校區

2019-08-17 08:00

英國多塞特－風光明媚的侏羅紀海岸與科夫城堡廢墟

2019-08-25 21:00

【英國脫歐】羊肉或失去重要市場 政府「包底」可行嗎？

2019-08-21 09:30

懶人包／2019新海角樂園「塞班島」交通、景點、美食全攻略

2019-08-26 11:03

十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

2019-08-12 21:00

獵遊東非「塞倫蓋提國家公園」走進Discovery的野生動物世界

2019-08-17 21:30

加拿大「海天纜車」纜繩疑遭蓄意破壞 30車廂全墜地

2019-08-12 09:30

出國旅遊防不勝防！網友分享藏錢的各種NG行為　快來看你是否上榜

2019-08-11 09:00

海上行宮！搭世界夢號 享受高檔次的海上漂浮

2019-08-09 21:00

紐西蘭Milford Track健行記(上)／走進魔戒奇景 奇幻不思議

2019-08-09 15:33

紐西蘭Milford Track健行記(下)／親炙森林仙境 離群見壯闊

2019-08-09 15:34

一夕覆滅的古城「龐貝」兩千年前的苦痛，至今仍然看來栩栩如生

2019-08-09 09:00

比薩斜塔山寨版？ 美國芝加哥85年歷史的「耐爾斯斜塔」

2019-08-19 09:14

送自己的畢業禮物！盤點全球８處畢旅行程推薦　留下滿滿的美好回憶

2019-08-14 10:00

網友分享「歐洲跨國廉價巴士」經驗密技！小資族省錢這樣玩

2019-07-29 08:00

旅客注意！離境澳門要提前 8月5日起關櫃時間改到起飛前1小時

2019-07-29 22:21

摩洛哥的「地中海風情」醉迷撒哈拉

2019-08-10 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top