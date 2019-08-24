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白鹿午後登陸 深夜有機會解除陸警

閨me打卡／無敵海景、絕美夕陽、跟海豚喝下午茶　夏威夷歐胡島最chill景觀餐廳一次打包

2019-08-24 11:02VOGUE VOGUE

說到夏威夷，很多人直接連想到的就是蜜月勝地，但其實夏威夷除了跟情人來，也很適合找姊妹一起出遊，因為除了壯闊的自然生態，首都歐胡島更是夏威夷群島中，最時髦的地區，這次閨me打卡要帶大家來到歐胡島最chill的景觀餐廳，快約姐姐妹妹一起來這裡打卡拍美照吧！

1.RUMFIRE▼威基基海岸第一排180度無敵海景酒吧

圖／VOGUE提供
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位於威基基Luxury Sterrt上喜來登酒店一樓的RUMFIRE，是當地最熱門的酒吧！這裡最大的賣點就是它擁有180度觀景露臺，可以將威基基海岸美景一次打包，你可以選擇面海、面鑽石頭山或是面夕陽的位置，想要隱密性高，也可以選擇私人包廂、私人沙發區，伴隨Live音樂表演，超級chill。

圖／VOGUE提供
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餐點的部分，特別將當地特色融入亞洲元素，像是拌入芝麻油的Poke或是以味噌醬為基底的烤魚，征服饕客味蕾；調酒的部分，推薦整顆鳳梨作為容器的pina colada，以蘭姆酒為基底，融合鳳梨與椰奶的香甜，浮誇又可愛的造型，拍照上傳就很有「姐在度假」的fu。

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https://youtu.be/VaIgo-3nUa8

RUMFIRE

地址： 2255 Kalakaua Ave, Honolulu, HI 96815美國

電話： +1 808-922-4422

營業時間： 週日～週四 11:30–00:00 週五～週六 11:30–01:30

2.Mariposa▼欣賞檀香山落日最佳景觀餐廳

圖／VOGUE提供
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Mariposa餐廳位在夏威夷最大的購物中心「阿拉莫阿那中心」內的Neiman Marcus三樓。店內以蝴蝶爲標誌，風格高雅又時髦，來這邊用餐很推薦大家可以選擇戶外陽台區，可以俯瞰檀香山城市綠洲「阿拉莫阿那公園」和碧藍的大海風景，想要欣賞最美的日落，來這裡就對了！此外從這裡還可以欣賞到每周五晚上在威基基海灘上施放的煙火表演，小提醒，由於陽台的位子非常搶手，建議大家儘量提前預定。

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Mariposa曾經獲得有夏威夷美食界奧斯卡Hale AinaAwards 2019票選最佳商業午餐，此外這裡的甜點也相當著名，像是迷你甜筒和蝴蝶脆餅百香果布丁都是征服IG的人氣選項。

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https://youtu.be/0WamJxM_8fU

Mariposa

地址： 1450 Ala Moana Blvd Level Three, Honolulu, HI 96814美國

電話： +1 808-951-3420

營業時間： 週日～週四 11:00–20:00 週五～週六 11:00–21:00  

3.The Kahala Resort▼什麼！居然可以跟海豚一起吃下午茶

圖／VOGUE提供
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The Kahala Resort位於Kahala高級住宅區內的一處私人海灘上，除了隱密性高，飯店內還提供全方位服務的Spa中心和4間餐廳，吸引許多政商名流、好萊塢影星下榻。

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這裡最酷的，就是飯店內住著七隻大海豚、海龜與各式熱帶魚，只要是入住酒店的住客，就可以零距離地跟海豚互動，就算預算有限無法選擇入住，還是很推薦大家來這邊用餐或是享用下午茶，因為從陽台上就可以看見可愛的海豚在跟遊客玩耍，吃飽飯再到沙灘上散步拍美照，不同於威基基的熱鬧氛圍，這裡可以盡情享受不被打擾的寧靜，也不用擔心照片後面一堆路人入鏡，很適合跟情人來這邊約會。

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除了餐點美味，me編私心推薦，來這裡一定要買的伴手禮就是夏威夷豆巧克力，共有四種口味，帶回去送人大家都讚不絕口。

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https://youtu.be/LamGRoQFnwo

The Kahala Hotel & Resort

地址： 5000 Kahala Ave, Honolulu, HI 96816美國

電話： +1 808-739-8888  

4.DECK.▼在泳池畔欣賞粉紅色鑽石頭山落日絕景

圖／VOGUE提供
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卡皮歐拉尼皇后酒店（Queen Kapi'olani Hotel Waikiki Beach）在大翻修葺後重新開幕，備受矚目的半露天餐廳及酒吧Deck & Leahi Lanai成爲瞭望鑽石頭山最佳熱點之一。

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位於飯店3樓的空間，一旁就是泳池空間，充滿度假氛圍，特別的是，這裡在每個月最後一個禮拜天都會找來當地著名的歌手表演，迎著舒服的海風，一邊聽著樂聲，眼前的鑽石頭山被夕陽染成一種奇幻的粉紅色，值得你親身來體驗。

圖／VOGUE提供
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DECK.

地址：150 Kapahulu ave., Honolulu, HI 96815

電話：+1(808)931-4488

營業時間： 週一～週六 6:30–23:00 週日 6:30–22:30

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu |

（完整文章請看VOGUEme.com）

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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