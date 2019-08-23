玻利維亞死亡之路！North Yungas Road 世上最危險的公路騎山地單車
【作者:workhardtravelharder】
在LaPaz，如果你嫌舒舒服服地乘纜車太沒趣的話，那就一定要到公認世上最危險公路、有「死亡之路」的NorthYungasRoad走一轉，怎樣走才最痛快？我想沒有甚麼能比在死亡之路來一場山地單車之旅，更能讓你的腎上腺素爆升了。
Readyforboostingyouradrenalinelevelbyridingamountainbikeontheworld'smostdangerousroad?
NorthYungasRoad是原本是連接LaPaz和Yungas地區的唯一道路，但近年已被新建的RutaNo.3國道3號所取代，甚少有車輛會使用，但NorthYungasRoad的名氣卻有增無減，成為玻利維亞其中一個最熱門的旅遊點，而這當然就是歸功於其惡名遠播的「往績」，當年的NorthYungasRoad交通意外非常頻繁，據說每年有超過200人葬身在這條公路，有時更有整輛的巴士墮下山崖的恐怖意外，到了今天，「死亡之路」的主要功用已是變成旅遊景點，而在「死亡之路」上騎單車更是LaPaz非常熱門的一天團，每天都有很多遊客來一試身手，征服「死亡之路」。
雖然NorthYungasRoad的名字和往績都十分嚇人，但在上面騎單車其實比想像中輕鬆和安全，但小心和時刻打起十二分精神當然也是不可或缺，而我之所以說輕鬆的原因是NorthYungasRoad基本上都是下坡路，而起點為海拔4850米的laCumbre，到終點海拔只有約1200米，過程中經歷了從安第斯高山到近乎亞馬遜雨林的環境轉變，非常過癮！
一大清早從LaPaz市中心出發。
起點為4850米的laCumbre，有一個很美麗的高山湖。
在死亡公路上踩單車是非常熱門的活動，一清早已有很多不同的單車團聚集。
由於海拔4850米，不遠處已有一座雪山。
首先會沿在圖左面新建的國道3號走，沿路高海拔的風景十分壯觀。
在走完國道3號，進入死亡之路前，先吃個早餐。
旅途會先沿完善的RutaNo.3作為開始熱身，然後才會轉入NorthYungasRoad，而當我見到這條路時亦頓時明白「死亡之路」的意思，山路不但狹窄，彎多而急，路面的情況亦十分差，充滿碎石，更有瀑布使路面溼滑，另外，在沿路上都會見到不少的十字架，已紀念當年因意外去世的人，更應證了這條「死亡之路」曾經的可怕。
在山邊而建的「死亡之路」NorthYungasRoad，沿路沒有任何防撞欄，十分險要。
進入死亡之路前先來一張大合照！
沿途有不少瀑布，令道路的危險性更高。
死亡之路最經典的彎道。
這絕對是一個明信片位，所有的單車團都會在此拍照留念。
現在的死亡之路已成為了旅遊景點，路上都有一定的旅遊設施和標示。
一路上有更多的瀑布
另外有一個溫馨提示，死亡之路上有很多碎石，路過時一定要小心，我全程只「炒車」一次，就被碎石絆倒了。
來到低海拔地區景色已有很大轉變，主要變成了密麻麻的樹林，濕度亦遠較高海拔為高。...
原文出處：在世上最危險的公路上騎山地單車 – 玻利維亞死亡之路 North Yungas Road
延伸閱讀：橫跨祕魯和玻利維亞的印加高原聖湖 — Lake Titicaca 的的喀喀湖
本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！
留言