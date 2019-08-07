致自己的生日禮物！走到世界盡頭「阿根廷」

【作者:mandy21272】

世界原來有一個盡頭。《春光乍洩》裡，張震在電影結尾到達了阿根廷南部的烏斯懷亞（Ushuaia），世界上最南邊的城市。他帶著阿輝的不開心來到這世界盡頭的城市，希望把不開心留在這個盡頭。

有人說女生踏入25歲就是「輕熟女」了，熱愛旅行的我，送給自己的生日禮物就是來到「世界的盡頭」，也許能把過去放下在這，也純粹讓自己記得這一個生日。

前一天還在30多度的阿根廷北部，飛機抵達南部，趕緊穿上所有衣服。烏斯懷亞位於南緯55度，加上南美進入冬季，氣溫只有-3度，幸好早上的太陽讓這裡和暖了不少。

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對這城市的第一個印象：海天一色（@Ushuaia,Argentina） 圖／背包客棧 分享 facebook

感覺置身在油畫裡（@Ushuaia,Argentina）

在青年旅館放下行裝就出發探索一下這小城市。冬季是這裡的旅遊淡季，烏斯懷亞的面積只有23km2，但街上也幾乎看不到任何人。這座城市背靠雪山，面對比格爾海峽（CanelBeagle），在任何街道上往下看，就是海天一色。城市裡有不少指示世界各大城市距離的座標，這裡離我的家有16,400km，離南極卻只有1,000km，想像再過去就是南極就有一種「我真的在世界盡頭」的感覺。

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FinadelMundo世界盡頭（@Ushuaia,Argentina） 圖／背包客棧 分享 facebook

香港在16,407km外（@Ushuaia,Argentina） 圖／背包客棧 分享 facebook

這是個寧靜的城市，看到這對情侶播著音樂就這樣在街上起舞，眼中只有彼此（@Ushuaia,Argentina）

沿海邊走大概15分鐘就看到「Ushuaia」的字樣，碧藍色的海上停泊著一些遊艇，無論怎麼拍都像是一副畫。冷風吹得我鼻水直流，我卻不願捨棄這番美景，繼續沿路走下去，希望看看這座城市的面貌。

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沿路可愛、七彩的房子（@Ushuaia,Argentina）

回頭一看，建築說不上很美，但就是有一種恬靜，雪山和湖讓我想起瑞士，看著覺得很舒服。聽著海裡鴨子的叫聲，淡淡水聲輕撫岸邊的石頭，聞著腥腥的海藻味，在海邊的石堆裡找了個地方坐下，沒想到在零下的天氣我願意坐在戶外。還記得那一刻腦中有很多想法，於是坐著寫下了當下的心情。

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回頭看看這座城市（@Ushuaia,Argentina） 圖／背包客棧 分享 facebook

有點瑞士的感覺（@Ushuaia,Argentina） 圖／背包客棧 分享 facebook

天氣很冷，但這裏的人帶著保溫壺來到湖邊坐坐。不過有此景色，我也願意捱一下寒冷（@Ushuaia,Argentina） 圖／背包客棧 分享 facebook

在美景下靈感爆發（@Ushuaia,Argentina）

來到烏斯懷亞的第二天，我的25歲生日。這天忍痛付了ARS1,900參加「NavigationTour」，也就是最多遊客參與的出海團，進入CanelBeagle。

早上的空氣還沒被太陽溫暖起來，只有-6度，船駛出海，海風迎面打來，再美的風景也無法讓我踏出甲板。

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導遊在地圖上講述這裏的地理和歷史（@Ushuaia,Argentina）

快一個小時後，船駛近了一座小島，島上面全是海獅和一種類似企鵝的鳥。我很難忘島上傳來的味道，海水的腥味夾雜了動物排泄物和一些無法形容的味道，說實在的，不好聞。但是，我喜歡這種接觸大自然的方法。船安靜地靠近，人類無需餵食動物，也沒有人興奮尖叫，大家就安安靜靜地觀看，然後不留下痕跡地離開。...

原文出處：:: 阿根廷。春光 :: 致自己的生日禮物－走到世界盡頭

延伸閱讀：:: 沙發衝浪日記 :: 伊朗 - 「家」

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