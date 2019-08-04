橫跨祕魯和玻利維亞的「印加高原聖湖」參觀已觀光化的蘆葦島

【作者:workhardtravelharder】

LakeTiticaca的的喀喀湖是南美洲最大的淡水湖，也是世界上海拔最高（3800米）可通航的湖泊，位於秘魯和玻利維亞交界，其中秘魯佔了56%的面積，LakeTiticaca在印加文明中的意義非凡，在馬丘比丘和印加古道遊記也有提過印加文明十分崇拜太陽，而LakeTiticaca之所以是印加文明中的聖湖，亦是因為在傳說中太陽和月亮都誕生於LakeTiticaca，所以LakeTiticaca上有較大的IsladelSol太陽島和較小的IsladelaLuna月亮島，而相傳印加人的祖先亦是從LakeTiticaca走到Cusco繼而建立印加帝國。

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單單是這個在IsladelSol太陽島上的一個小山望到的景色，已經值得來太陽島一趟。

LakeTiticaca是我在祕魯的最後一站和玻利維亞的第一站，若要比較玻利維亞和祕魯哪一邊的LakeTiticaca更值得遊覽，我會毫不猶疑地選擇玻利維亞的一邊，而其中一個原因就是IsladelSol太陽島是在玻利維亞這邊的LakeTiticaca，而祕魯這邊的特色就是在Puno外的湖中有近百個用蘆葦編織而成的飄浮島，當地人稱為UrosIslands，不過，在我個人而言UrosIslands肯定是南美洲之旅最失望景點第一位。我是乘搭過夜巴士從Cusco來Puno，大約清晨6點左右來到，而中午就會再乘車過境到玻利維亞的邊境城市Copacabana，所以只有半天的時間在Puno，起初還在爭扎到底應在Puno還是Copacabana過夜，而在回想起來當時的決定真是十分正確，半天時間在Puno真的完全足夠了。

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LakeTiticaca上的漂浮島UrosIslands

事實上，蘆葦島這個景點本身並沒有問題，用蘆葦編織而成的浮島的確有一定的特色，問題是在於整個遊覽實在太遊客化。當年的蘆葦島上的確住有居民，是他們起居飲食的地方，雖然今天的蘆葦島上依然可以見到穿上傳統民族服飾的女人，但已完全是為遊客服務而存在，蘆葦島上除了服務遊客的職員和遊客外，根本沒有人再住在蘆葦島上，這亦使整個遊覽過程遊客化得有點突兀。

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從Puno碼頭出發前往UrosIslands

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傳統蘆葦船，這首都尚算漂亮，但我一會要坐的那艘遠比這艘船差。

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到達第一個蘆葦島。

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島上有職員簡單介紹了LakeTiticaca的資料。

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然後就開始推銷島上的手工藝品。

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島上的女性大部份都穿上了傳統服飾。

而其中最令我不滿的一個環節是被迫支付額外的金錢去乘坐所謂的傳統蘆葦船，以從一個蘆葦島轉移到另一個蘆葦島上，先不管蘆葦船的外表非常殘舊，令我最憤怒的地方是蘆葦船是由另一艘小艇從後推動向前，我當刻真的是完全WhatTheFxxk，其荒謬程度實在是讓我「大開眼界」。

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離開第一個蘆葦島，她們還唱歌歡送我們，值得一讚！

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這就是被迫要額外付大約20港元去乘搭的傳統蘆葦船，可見是非常破舊不堪。...

原文出處：橫跨祕魯和玻利維亞的印加高原聖湖 — Lake Titicaca 的的喀喀湖

延伸閱讀：祕魯印加文明朝聖之路 — 走過四日三夜經典印加古道到馬丘比丘

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