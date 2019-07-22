年少輕狂一回！ 六個月10萬元的中南美洲背包客獨遊

【作者:gatzu】

一次年少輕狂的安地斯山脈縱走

圖／背包客棧 分享 facebook

Laguna69Trek,Huaraz,Peru

說到中美洲及南美洲，一般人想到的或許是遙遠的大陸、西班牙語的國度、政治貪腐、社會貧困、治安不好、不適合單獨旅行等等，這些既定印象的確有部份是對的，但在2年前一趟拉丁美洲longstay後，我可以肯定地說，撇開一切的猶豫，中南美洲是個一輩子一定要去遊歷的地方。

2016年中我從加拿大出發，由「GreatWhiteNorth」跨過國境至美東拜會了幾位在紐約、費城和華盛頓特區的老友，從這飛向第一站中美洲的貝里斯開始了這一次的壯遊。在跨過了數條邊境，一路經過瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、最後到了尼加拉瓜；再搭了飛機回到美國邁阿密轉機至南美洲秘魯的首都利瑪，之後沿著整個安地斯山脈繼續踏過了玻利維亞、厄瓜多、哥倫比亞、南至智利首都聖地亞哥，從高原、雪山、叢林及沙漠，從馬雅古文明到現今遺留於世的印加文化遺址，從首都圈現代化居住大樓到與世隔絕的山區營帳，不同的地景物貌與迥異的人文風情每天衝擊著內心建構的價值觀和對這世界的認知。

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TheRouteofSoloBackpackinginLatinAmericain6Months

每個人對於人生的計畫與「旅行」的觀點不同，我希望的是藉著這次自己的經驗，能鼓勵有著相同夢想、想要壯遊世界的旅人付諸行動。在讀過標題之後，或許有人會有些下列的疑問

—拉丁美洲一趟極為遙遠，其實列入人生必做清單，等存夠一筆基金之後，或是到退休後再去也不遲，為何一定要年輕時行動？

到底要不要捨下一切出發旅行，大概停駐在無數有過這種想法的人心中，而再三猶豫也扼殺了近9成的人的夢想，他們總想著一個問題 — —時機未到。但是一個事實是，旅行是具期效性的，如果你能認同旅行不僅僅只是放鬆身心靈的活動，而是具自我轉變可能的一種學習歷程與契機。這樣的改變，可以是主動性，亦可以是被動的；2年前出發的前一個月，在加拿大的我和朋友坦言說到「Iamfeelingnotokay,justlikebeingstuckhere…」，那時生活的一成不變及人際關係的僵局讓我焦躁不安，急於尋求解套與答案，出走旅行不是唯一的辦法，但是一種較積極的做法。於是在與朋友訴說的當晚，便將機票訂好出走南半球，決定今年夏天結束前才會再回北半球。

旅行中最有趣的是，當在路上認識新朋友，觀察那些人在相處上的細微表徵，或是傾聽別人的故事時，當下並不會有所悸動或深思，不過隨著時間推進，在旅程獨處時這些故事時不時地浮現腦海，不知不覺地自己漸漸被影響，潛移默化，自我的Mindset也隨之改變；這種改變的可能性與年紀的大小或者個性的內外向並無太大關聯，每個人皆會有，主要的差別在於年輕世代尚有數十年以上的時間，可將因為旅行而產生心境上的改變，來轉化成自身的計劃以付諸行動；但退休後或事業生活已穩固不變時，即使獲得到這些刺激，人生往往皆已定型與時間所剩無幾，有著想改變人生的念頭只是徒增惆悵。...

原文出處：六個月10萬元的中南美洲背包客獨遊

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