全美國最好吃的漢堡 Shake Shake及波士頓龍蝦堡

【作者:mooca】

《美食篇》

［全美國最好吃的漢堡ShakeShack］

［波士頓龍蝦堡BostonLobster」

美國的食物對我而言，真是太符合我的口味了！不外乎～漢堡、三明治、潛艇堡、鬆餅、貝果、英式瑪芬、司康/Scon，以及波士頓龍蝦堡；裡面夾著清爽的生菜，還可以選擇不加美乃滋，或是添加我喜歡的蜂蜜芥末醬，搭配各式各樣的香醇咖啡及鮮奶。

體會到我奶奶曾經跟我說過，美國的東西很好吃，很少吃到麵和飯，都是吃得很像臺灣的早餐，配咖啡或鮮奶茶，她說她很喜歡～我果然是隔代遺傳⋯

這次出國每天都吃得、玩得很開心，天亮就開始玩～太陽大約晚上8～9點才下山，我幾乎每天回飯店第一件事就是先放下行李再跑出去飯店附近的賣場逛逛，感覺沒什麼時差，洗完澡上床都是秒睡且一覺到天亮，又開心得去吃我最愛的早餐～

這篇是紀錄了我吃了多少美食～不過我很耐走、及超能逛，每天消耗了很多體力，原本以為量體重會胖個2公斤，沒想到體重卻是下降，真是神奇！

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ShakeShack是店名也是招牌餐點，主食是牛肉可以點DoubleorSingle，我點Single不過份量滿多的，這漢堡真的非常得好吃，牛肉煎得外層香香酥酥的，裡層鮮嫩多汁；配著濃濃的厚起士，及類似雞蛋口味的軟麵包，吃第一口有讓我驚訝到怎麼這麼好吃！

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餐點品項很多，最推薦的招牌牛肉漢堡ShackShack!

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再來就是美國波士頓昆西市場（QuincyMarket）的龍蝦堡囉！在波士頓幾乎一直在吃龍蝦，這個龍蝦堡裡面的肉飽滿鮮甜，其他餐點還有龍蝦盤沙拉、龍蝦捲、法式濃湯龍蝦堡！不過單價不低，一個約NT540，旅行放鬆大啖美食，當然不能錯過！

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昆西市場真的是條美食大街，美食琳瑯滿目，要來之前一定要空腹呀！

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來波士頓除了吃龍蝦堡，還記得一定要吃一整隻龍蝦，真的超鮮甜美味可口的！

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原文出處：［美國必吃］全美國最好吃的漢堡Shake Shake及波士頓龍蝦堡

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