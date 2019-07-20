十大推薦南美自然景點！惡魔的熔爐大瀑布、天空之鏡超狀觀

【作者:lily1988224】

南美擁有得天獨厚的自然景觀資源，許多旅人也為此而來，這趟旅途中，Lily走過好多讓我發出驚嘆的美景，現在就為各位整理我心目中的十大景點吧!

文末還會有這次沒有去到的遺珠之憾，也希望有去過的人可以跟我分享喔!

那我們就繼續看下去吧~

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PhotoFrom–Chris

1.Ecuador-惡魔的熔爐大瀑布PailonDeldiablo

位於厄瓜多Baños小鎮，這個我稱為冒險者的天堂，是我最愛厄瓜多的一個部分，顧名思義，這裡充滿了超多冒險，你想得到的都有，包含溜索、泛舟、高空彈跳、騎腳踏車級瀑布垂吊等，重點是!!還都很便宜喔，高空彈跳一次只要30美金!是不是很驚人，但我義大利友人說，有人跳完後手脫臼了，這..

言歸正傳，關於這個小鎮有趣的事後續會再介紹，今天要講的是這個名為惡魔的熔爐的瀑布(也有人稱它為惡魔的碗)，我個人比較喜歡稱它為熔爐，因為它的水量真的無敵驚人，我們是從鎮上一路騎腳踏車過去的，這段路很輕鬆，路上風景很美，如果不趕可以試試，租腳踏車一天約7美金。

上面的圖就可以看得出來水量有多驚人了吧，這個圖是我朋友參加旅行團拍的，是從瀑布的正上方抵達，我們則是由下方抵達的，還要穿過一堆鐘乳石洞，也是別有一般風景，若要去的人，可以問問當地腳踏車行看上下游的路線有什麼差別喔!

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看看水有多大

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我們一行人全身都溼透了

2.Bolivia-天空之鏡

這個景點我想是當之無愧，許多南美旅人的必經之地，連外國人們也是驚呼連連，我承認，一開始看到照片，心裡覺得，阿不就差不多，結果還真的天差地遠，真的超~~~~~~~~~~~美的!這個台灣三分之一大的鹽田收服了我的心。

更厲害的是各種時節呈現的不同美景，乾濕季也呈現不同樣貌，當地的旅行團有日出跟日落團，當初我參加的是日落星光團，不得不推薦我們的導遊大大，幫我們拍到超棒的影片，各項道具也都準備好，不用我們Cue!玩得超開心的。

我跟我的智利朋友參加的是Brisa的團，我們是到了當地才報名，所以幾乎每一家都去登記，有出團才開，剛好很幸運的遇到一對阿根廷情侶，還研究好所有的POSE，有時候參加西文團真的很有趣，這些拉美人自己本身就很好玩啊!

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隨便拍都可以出大景!

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和已經研究好Pose的阿根廷情侶超好玩!

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3.Bolivia-亞馬遜雨林AmazonRurrenabaque

擁有豐富資源的亞馬遜雨林滋養遍布了南美的土地，南美的每個國家幾乎都擁有雨林的一小部分，你一定會很好奇，為什麼我只去了玻利維亞的雨林，因為再來南美之前，我在加拿大打工度假，那時候的同事兼室友是智利人，他去過了南美洲全部的雨林，告訴我這裡是CP值最高的!所以我就遵循了他的話，來到了這裡，果然也沒讓我失望。

這裡的雨林有兩種Tour，一種是叢林冒險Tour，一種是Pampas搭乘小船Tour，我選擇的是三天兩夜的PampasTour，詳細內容如果大家有興趣後面在細講，這裡的雨林保留最原始的狀態，所以我們住的不是度假村，而是當地人在水上蓋的房子，池子裡還有巨鱷。(有一次我的荷蘭朋友拖鞋掉進去，真的快把我們嚇死)...

原文出處：十大推薦南美景點(大自然篇)

延伸閱讀：為什麼我們只能等到退休才能旅行?

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