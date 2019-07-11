墨西哥文化與毒梟之都–瓜達拉哈拉

【作者:Hodophile】

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瓜達拉哈拉有著豐富的歷史和文化背景，位於哈利斯科州，是墨西哥第二大城。墨西哥獨立之父出生在此，這裡是Mariachi街頭樂隊的發源地，也是墨西哥的文化、工業和經濟重鎮。在80年代，瓜達拉哈拉販毒集團也是非常有名，What?是的，沒錯！所以Netflix毒梟系列從第四季就以墨西哥為題材《毒梟：墨西哥》，記敘瓜達拉哈拉販毒集團崛起的真實故事。

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但真的不用太擔心，實際走訪後，沒有感覺到販毒或是奇怪的氛圍，城市讓人的感覺挺放鬆，並且在街頭能感受到拉美人的活力，有時可以看到一群人在學salsa，廣場、馬路或公車上也會有街頭藝人表演。

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普遍在拉丁美洲很多國家的公車或是地鐵常常都可以看到街頭藝人的表演，表演完就會在車上巡一遍，希望大家能給他tips，蠻多人都會給的，表演完也都會給予鼓掌，非常的棒場。

交通機場→市中心

TAXI/UBER

我是搭飛機到瓜達拉哈拉的，抵達時間是半夜，所以只能選擇當地計程車或是Uber。為了安全顧慮，所以選擇搭Uber。機場到市中心大約至少要半小時以上，當時搭的費用是＄225MXN，不知道半夜有沒有加成。

BUS/SHUTTLE

如果是白天到的人，要省錢的話可以選擇搭bus或是Shuttle。

bus有兩種車，一個是ExpressRoute（$12MXN）直達車，要找ChapalaLinebus，會到達CentralVieja站，在看這站離你住的地方有多遠。另一個是CityRoute（$6MXN），要找上面寫著ElCentro或是citycenter的車，途中會停很多站。

以下是官方提供的搭車地點

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Shuttle車費用是$80MXN(單程)，票可以在機場買，會載乘客到達他們市區的辦公室AvenidaLópezMateosNorte#337-B，週間營業時間是5:30AM–9:30PM。

瓜達拉哈拉大教堂CathedralofGuadalajara

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瓜達拉哈拉舊城區的市中心以自由廣場PlazadelaLiberación和武器廣場PlazadeArmas為主，是當地居民與遊客主要休閒活動及觀光的地方，最重要的建築就是瓜達拉哈拉大教堂（封面照片）。原本是羅馬天主教堂，經歷火災及地震後的不斷重建，形成現在的新哥德式雙鐘樓教堂。以上是內部照片

TeatroDegollado劇院

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新古典主義風格個劇院，現在是交響樂的表演廳。裡面非常的金碧輝煌。每週二～六10am-2pm觀光客可以進到mainroom參觀。

美術館/政府宮殿InstitutoCulturalCabanas

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佔地非常廣，建築主體裡的壁畫是由JoséClementeOrozco（20世紀著名的壁畫家之一）操刀。大面積的壁畫看了很震撼，內容都是關於墨西哥獨立之父率領平民推翻西班牙殖民軍的故事，看了之後會有沈重的感覺。每週二免費參觀

美術館門口外有許多奇形怪狀的雕塑品也是知名藝術家創作的，可以坐著拍照。...

原文出處：瓜達拉哈拉– 墨西哥文化與毒梟之都

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