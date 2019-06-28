17萬探索拉美5個月！ 獨自勇闖中南美洲 你需要注意的事

【作者:Hodophile】

引用:中南美自助旅行5個月，總花費約17萬台幣 圖／背包客棧 分享 facebook

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終於踏上了一直非常嚮往的拉丁美洲，中南美洲的人文與風情真的讓人難以忘懷。很多人對於拉丁美洲的治安非常擔憂，也覺得花費應該很貴？分享自己的省錢攻略及安全部分需要注意的地方，還有拉丁美洲音樂與美食、中南美洲古文明..等資訊。希望有助於未來想去中南美洲旅遊的朋友們。

對我來說，拉美人的熱情與善良也是拉丁美洲美麗的風景之一。雖然獨自勇闖中南美洲，但旅途期間仍有一些地方是有同伴的。

引用:一個人旅行，但你永遠不會是一個人。這趟旅程有去的國家分別有墨西哥、瓜地馬拉、貝里斯、古巴、哥倫比亞、秘魯、玻利維亞、智利、巴西。

•需要辦理簽證的國家：墨西哥、玻利維亞、巴西

•需要辦理旅遊卡的國家：古巴

分享這次中南美洲旅遊的短影片，後續會再慢慢針對此次中南美洲有去過的國家及城市做較多的遊記分享。

拉丁美洲的治安危險，驚驚？

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大家普遍對於拉丁美洲的印象都是危險的，不論是擄人、搶劫、謀殺..等等新聞都時有所聞。的確，在還沒確認是否決定要去中南美洲旅行前，自己最大的顧慮就是安全的考量，因爲是要自己獨自一人去，但人生有的時候真的就是要有說走就走的衝動。

引用:我們無法決定人生的長度，但可以決定人生的寬度。這趟旅程走下來，治安絕對不像台灣或是其他亞洲國家這麼安全，但真心覺得並沒有大家普遍認為的這麼危險。或許是我運氣很好，真的很感謝老天爺，讓我整趟中南美洲自助行一切平安，也沒有被偷、被搶。雖然東西一路掉，但都是自己粗心遺忘在hostel或是uber上，也許是老天爺想幫我減輕一些行李的重量。

拉丁美洲自助行，你需要注意的事：

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•包包：隨身包包放前面是基本一定要的。每次出國，只要覺得治安不是太好的國家，我會選擇帶隨身防盜包出門，覺得比較安心。扒手都會鎖定容易下手的遊客，盡量增加被偷的難度，比較不容易成為他們下手的目標。

•手機：手機拿出來使用時，建議要拿緊，也盡量不要放在衣服口袋。出發前我是有增加一條手機鍊，鍊子可以套在手腕上，目的也是要增加被搶的困難度。

•禁區：有時候當地人提醒哪個區域盡量不要去，或是晚上不要獨自一人去哪些地方我也會盡量避免。所以可以多多詢問當地人，獲得一些有用的資訊。

•在外活動時間：盡量避免晚上10點過後一個人在外遊走，除非有當地人陪同的時候。如果真的還是覺得危險，就不要太早出門（像是清晨），天黑前回到住的地方。

•錢財：除了錢不露白外，現金、金融卡、信用卡等盡量分開放，降低全部一次被扒走的風險。ATM提款盡量去銀行裡提取，在中南美的銀行很多都有保全或是警察，相較之下安全很多。

※美鈔換當地貨幣,

1.他們傾向收新的美鈔，有折痕是ok，但不要破損。

2.如果拿大面額但不想換全額時，會拿回一些美鈔，這時候一定要仔細檢查他給你的美鈔有沒有破損或污損。有的話，請他們從新換新的給你，不然你下次再拿有污損或破損的美鈔去換時，他們幾乎是不收的，很少情況會收，但會用更差的匯率跟你換。...

原文出處：獨自勇闖中南美洲 | 17萬探索拉美5個月

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