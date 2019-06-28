親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

罷韓連署書1天收3千份 公民團體：高雄人積怨已久

因應總統大選 多數大學下學期開學日為9月9日

17萬探索拉美5個月！ 獨自勇闖中南美洲　你需要注意的事

2019-06-28 08:01背包客棧

【作者:Hodophile】

引用:中南美自助旅行5個月，總花費約17萬台幣

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

--

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

終於踏上了一直非常嚮往的拉丁美洲，中南美洲的人文與風情真的讓人難以忘懷。很多人對於拉丁美洲的治安非常擔憂，也覺得花費應該很貴？分享自己的省錢攻略及安全部分需要注意的地方，還有拉丁美洲音樂與美食、中南美洲古文明..等資訊。希望有助於未來想去中南美洲旅遊的朋友們。

對我來說，拉美人的熱情與善良也是拉丁美洲美麗的風景之一。雖然獨自勇闖中南美洲，但旅途期間仍有一些地方是有同伴的。

引用:一個人旅行，但你永遠不會是一個人。這趟旅程有去的國家分別有墨西哥、瓜地馬拉、貝里斯、古巴、哥倫比亞、秘魯、玻利維亞、智利、巴西

•需要辦理簽證的國家：墨西哥、玻利維亞、巴西

•需要辦理旅遊卡的國家：古巴

分享這次中南美洲旅遊的短影片，後續會再慢慢針對此次中南美洲有去過的國家及城市做較多的遊記分享。

拉丁美洲的治安危險，驚驚？

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

大家普遍對於拉丁美洲的印象都是危險的，不論是擄人、搶劫、謀殺..等等新聞都時有所聞。的確，在還沒確認是否決定要去中南美洲旅行前，自己最大的顧慮就是安全的考量，因爲是要自己獨自一人去，但人生有的時候真的就是要有說走就走的衝動。

引用:我們無法決定人生的長度，但可以決定人生的寬度。這趟旅程走下來，治安絕對不像台灣或是其他亞洲國家這麼安全，但真心覺得並沒有大家普遍認為的這麼危險。或許是我運氣很好，真的很感謝老天爺，讓我整趟中南美洲自助行一切平安，也沒有被偷、被搶。雖然東西一路掉，但都是自己粗心遺忘在hostel或是uber上，也許是老天爺想幫我減輕一些行李的重量。

拉丁美洲自助行，你需要注意的事：

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

•包包：隨身包包放前面是基本一定要的。每次出國，只要覺得治安不是太好的國家，我會選擇帶隨身防盜包出門，覺得比較安心。扒手都會鎖定容易下手的遊客，盡量增加被偷的難度，比較不容易成為他們下手的目標。

•手機：手機拿出來使用時，建議要拿緊，也盡量不要放在衣服口袋。出發前我是有增加一條手機鍊，鍊子可以套在手腕上，目的也是要增加被搶的困難度。

•禁區：有時候當地人提醒哪個區域盡量不要去，或是晚上不要獨自一人去哪些地方我也會盡量避免。所以可以多多詢問當地人，獲得一些有用的資訊。

•在外活動時間：盡量避免晚上10點過後一個人在外遊走，除非有當地人陪同的時候。如果真的還是覺得危險，就不要太早出門（像是清晨），天黑前回到住的地方。

•錢財：除了錢不露白外，現金、金融卡、信用卡等盡量分開放，降低全部一次被扒走的風險。ATM提款盡量去銀行裡提取，在中南美的銀行很多都有保全或是警察，相較之下安全很多。

※美鈔換當地貨幣,

1.他們傾向收新的美鈔，有折痕是ok，但不要破損。

2.如果拿大面額但不想換全額時，會拿回一些美鈔，這時候一定要仔細檢查他給你的美鈔有沒有破損或污損。有的話，請他們從新換新的給你，不然你下次再拿有污損或破損的美鈔去換時，他們幾乎是不收的，很少情況會收，但會用更差的匯率跟你換。...

原文出處：獨自勇闖中南美洲 | 17萬探索拉美5個月

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

古巴墨西哥巴西

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

18天8千塊！如何花小錢暢玩哥倫比亞？

2019-06-26 15:30

懶人包／獨旅「南美」六個月秘訣大公開

2019-06-15 22:05

加州迪士尼的最新主題「星際大戰園區」搶先看！

2019-06-13 18:00

全美最宜人居的城市／來西雅圖 喝咖啡逛市集 享受生活況味

2019-06-05 09:30

聖塔克魯茲 Santa Cruz - 山林間坐19世紀的蒸氣火車

2019-05-14 09:03

無邊際的海景！Post Ranch Inn 夢幻酒店一生必去一次

2019-05-10 13:26

CNN列為10大死前必做的事！在尼加拉瓜大玩「火山滑板」

2019-05-07 22:00

果園、熱氣球與棕櫚泉！ 四季皆宜的暢快加州自駕遊

2019-04-22 10:06

遊中南美134天「只花20萬」 如何做到最省錢的方式？

2019-04-12 21:01

敢不敢系列　秘魯的怪奇食物特輯(水果篇)／香蕉外表百香果內部

2019-04-02 23:11

沙漠裡的Drive-In Theater 體驗美國露天開車電影院

2019-02-23 22:02

超Q雪上活動！「狗拉雪橇大賽」一隊狗狗帶著你飛馳雪中

2019-02-23 08:00

空靈創作的源頭 私房行程探訪馬修連恩老家

2019-02-22 12:53

上帝遺忘的人間美景！ 住進黃石公園 來趟深度旅遊

2019-02-12 10:02

不只有最美天際線！芝加哥必去景點、必吃美食推薦

2019-02-10 22:00

三月黃刀鎮 一圓極光夢

2019-02-08 22:37

遊走「阿拉斯加雙城」被大片藍色冰川包圍

2019-01-18 21:00

新年旅遊好去處！陽光普照的洛杉磯花車遊

2018-12-05 08:00

浪漫婚禮勝地！走進夏威夷Hawaii 絕美景色伴無限驚喜

2018-11-26 12:04

古巴最美的風景在街上！那些關於人和老爺車的照片（含簡單攻略）

2019-06-20 08:30

第一本「美國全州」的米其林！《米其林指南加州》90間名店摘星、7間三星

2019-06-08 11:20

人生中見識過最精彩的遊行！ 文明盛宴in蒙特婁同志遊行

2019-06-06 08:12

紐約最噁地鐵車廂 垃圾淹沒臭氣熏天

2019-05-14 21:30

最狂住家居然是「波音727飛機」　一堆網紅衝去森林參觀猛打卡

2019-05-05 10:18

星際大戰新區開幕料爆棚 美迪士尼要限嬰兒車入園

2019-03-29 12:10

我在「拉丁美洲」的生活分享！沿太平洋風土人文獵奇篇

2019-03-29 08:30

全球星戰迷超期待！美國迪士尼星際大戰樂園5月底開幕

2019-03-26 17:41

旅宿紀錄／感受上非常舒服！ 芝加哥朗廷酒店行政樓層一大床房

2019-03-15 21:30

舊金山攻略：舊金山自由行不可錯過的6大景點

2019-03-06 09:00

富豪買整座山蓋菁英社區 居民憂豪宅名車淹在地價值

2019-02-27 08:15

台女在麥當勞購餐遭戲弄 氣憤「連一句道歉也沒有」

2019-01-19 14:10

影／玫瑰花車馬術表演 上千觀眾沸騰

2019-01-02 07:29

新人挑「好市多」辦婚禮 甜曬原因：第一次約會地！

2018-12-04 21:30

今冬降雪早又多 滑雪勝地迎旺季

2018-11-28 21:30

白宮迎耶誕 紅通通閃耀「美國寶藏」

2018-11-28 08:30

好萊塢聖誕大遊行 萬人同歡

2018-11-27 12:10

美教會募集食物給南非 感恩節的盛宴

2018-11-22 10:20

幸運夫婦拍下「幽靈駝鹿」 網友驚：快刪影片

2018-11-15 12:09

美華裔失聰藝術家 毛遂自薦為星巴克手語店作畫

2018-11-10 21:29
看更多

熱門文章

認定空服員工會非法罷工 長榮航空求償每天3400萬元

2019-06-21 16:35

長榮航罷工首日停飛22航班 延誤6小時以上補償250美金

2019-06-20 18:00

登山遇棕熊襲擊 死咬小腿「一塊肉」 硬漢聽女友話一招脫險

2019-06-24 14:13

「我就是不爽走人」 長榮前空姐揭外人看不見的高壓血汗

2019-06-25 14:01

罷工衝擊擴大 長榮22日取消112航班、6月29日前不接受新訂位

2019-06-21 18:29

全球三分之二旅客搭飛機時偏好窗邊座位 這二國例外

2019-06-21 17:00

長榮罷工持續延燒 旅遊業者揚言上街頭「反罷工」

2019-06-23 16:20

長榮勞資協商破裂 工會宣布16:00啟動罷工

2019-06-20 14:09

長榮空服突宣布4點罷工 旅行公會怒：完全沒緩衝太惡劣

2019-06-20 14:37

華航全航線祭出優惠 商務艙省1.2萬、經濟艙省7千

2019-06-24 11:24

懼高症發作！曼谷最高玻璃天空步道連腳底都透明

2019-06-21 09:57

要搭機看這裡！長榮空服罷工砍香港、曼谷、巴黎16航班

2019-06-20 16:15

搭機禮儀大調查 台灣旅客「最有禮」最惱人5種旅客也出爐

2019-06-22 13:30

樂桃三千萬人次達成感謝祭 推出飛日本機票一千元起

2019-06-20 13:55

國泰航空歡慶60周年 7月3日快閃推4航點折價600元

2019-06-26 16:32

美哭人的超清澈海景！全球８選一生必玩「透明獨木舟」

2019-06-21 09:00

台灣虎航冬季班表開賣 高雄飛名古屋1,599元起

2019-06-23 16:18

體驗各地時尚！世界５個最好購物的城市

2019-06-14 09:00

酷航限時4日促銷 澳洲4大城來回含稅9千有找、曼谷大板單程2千有找

2019-06-24 17:13

看大小S四姐妹遊緬甸好心動　這些私房景點報你知

2019-06-24 15:30

獨遊也可以好好玩！ 全球10個最適合獨自旅行的城市

2019-06-24 11:27

全球７間最獨特的餐廳！上至高峰、深至海底，來場永生難忘的餐廳體驗

2019-06-21 12:00

滿足你的藝術魂！Art Macao國際藝術大展來了

2019-06-24 00:00

澳洲雪山打工渡假！受傷後讓我更勇敢去面對生命中的未知

2019-06-23 22:00

越南旅遊攻略！胡志明必去的景點　還有濃濃的法式風情

2019-06-22 09:00

快閃香港！十大話題店家、文創景點必朝聖　美國最佳Five Guys漢堡、海景咖啡、最潮消防局

2019-06-25 09:05

多麼優美的英式鄉間！ 旅人首選英國鄉間巡禮-科茲窩

2019-06-27 22:01

美國海產店老闆捐出超稀有藍龍蝦 機率僅200萬分之一

2019-06-17 10:18

沒錢又想出國玩？精選 5 大高 CP 值旅遊國家　讓妳花最少的錢玩遍世界

2019-06-10 15:30

「香港迪士尼路跑」挾4大亮點強勢回歸！新增「皮克斯好友夜跑派對」 超過百位迪士尼角色參與

2019-06-15 11:28

加拿大「來回含稅」17,467元！加航再送2張「加國不限航點機票」

2019-06-19 10:28

泰國夜太美！曼谷８間必去特色酒吧　來趟放鬆的酒吧行程

2019-06-20 12:08

四川地震千年歷史「葡萄井」被毀 特產恐絕世

2019-06-17 07:02

住一晚要價400萬！「豪旅」時代來了

2019-06-27 15:27

巴塞隆納必訪！西班牙「聖家堂」線上購票及登塔分享

2019-06-27 09:00

帶你窺探「各國全職旅遊Youtubers」的神秘世界！

2019-06-25 22:00

18天8千塊！如何花小錢暢玩哥倫比亞？

2019-06-26 15:30

夏天玩水消暑氣！世界６大泛舟景點　帶你避開大太陽

2019-06-26 09:00

2019香港4大最新地標！城市全變街頭美術館

2019-06-27 08:00

空服工會預告16時罷工 民航局估今影響33航班

2019-06-20 15:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top