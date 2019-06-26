18天8千塊！如何花小錢暢玩哥倫比亞？

【作者:farahtsai】

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繼上次<如何花20萬遊中南美134天?>文章之後，有人好奇哥倫比亞到底怎麼有辦法18天只花8千多台幣，這次公開哥倫比亞花費，以及告訴你如何省錢玩哥倫比亞！

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這趟拜訪的中南美國家中，哥倫比亞是我最喜歡、還想花更多時間探索的國家，有很多原因讓我的心留在哥倫比亞念念不忘。第一，哥倫比亞人超級友善，在哥國人口中較冷漠的首都Bogota就已經感受到無比的拉美熱情；再者，超便宜的物價使我這個budgettraveler更愛哥國了！

當初規劃時，就是不知道哥國有這麼值得久留，不然我就不會把來回機票都訂好，結果只待了18天，去了三個城市而已。真心建議想去哥倫比亞的朋友們，多安排一點時間，除了我去過的Bogota,Salento,Medellín，聽其他旅者建議的Catagena,Cali等，也想趁下次有bug票再飛一次哥倫比亞！

哥倫比亞旅行日期及路線(旅行地圖請點我)

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×哥倫比亞飲食

飲食同樣依照《如何只花20萬遊中南美134天?》這篇文章的原則——自己煮最省錢！吃素的我，覺得哥國的路邊攤soso，沒有像墨西哥般可以吸引素食者的美食。(點我看如何在中美洲吃素)

但是卻建議大家來到哥倫比亞就是要喝咖啡、吃蛋糕啊！在中美洲吃過麵包和道高都覺得相對口感粗糙，在第一天抵達波哥大，和Airbnb主人Liesel一起慶生吃了蛋糕後，立馬見識到哥國的蛋糕幾乎媲美台灣的level啦，加上哥倫比亞是水果王國，水果類的慕斯都很好吃，喜歡吃酸的朋友一定愛！哥國的路邊咖啡店很多，價位都很低，重點是也很好喝！很有趣的是咖啡店除了賣麵包蛋糕，還會賣炸雞，這完全跳tone啊

哥倫比亞和台灣一樣是水果王國，推薦大家到市場買各式各樣的水果來嚐鮮，沒看過這水果不用緊張，基本上都不會踩雷！好幾次買水果回來不知道怎麼吃都直接問Liesel'smom，雖語言不通，渾身解數的比手畫腳跟我們說這水果怎麼吃；此外，酪梨相當便宜又好吃，可以利用這機會多吃點，畢竟台灣的酪梨都不便宜吶！當然這水果和酪梨對當地人是稍貴的食物，所以Liesel'smom看我們買回來的東西，都跟Leisel説這些不便宜，我們也表達這樣的價錢在台灣算很划算了！

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×哥倫比亞住宿

波哥大Bogota--Liesel'sHome

抵達哥倫比亞前，顧慮到安全，在首都波哥大的住宿選擇不住舊城區。很幸運的，我在Airbnb上找到Liesel家，整個就是第一次到哥倫比亞就上手的概念！在Liesel家看到滿滿哥倫比亞人的熱情！原先Liesel說要搭巴士到機場接機，後來剛好朋友開車，就直接來機場載我們直達家裡，接著馬上帶我們出門走一趟告訴我們超市在哪裡(順便買食材)還有紅燈區晚上不要繞過去，晚上剛好媽媽生日，就一起慶生吃超好吃的哥倫比亞蛋糕。往後的幾天，雖然Liesel要上班無法帶我們趴趴走，但每天都會問我們今天過得如何、去哪裡玩；Liesel爸媽雖然不會英文，而我西文也不夠溜，但在Liesel翻譯之下，也交流不少文化。相處一週後，真的成為一家人的感覺，臨走前，Liesel媽媽說這是你在哥倫比亞的家，歡迎隨時回來❤️...

原文出處：如何花小錢暢玩哥倫比亞？

延伸閱讀：如何在中美洲吃蔬/素食？

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