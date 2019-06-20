古巴最美的風景在街上！那些關於人和老爺車的照片（含簡單攻略）

【作者:workhardtravelharder】

Relax,ThisisCuba！

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我在古巴並沒有去太多特定的景點，大部份時間都在流連，因為我覺得古巴最美的一面，始終在街上，而隨性的街拍，就是展示古巴的最好方法。

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我在Havana的HostMr.Sierra一起在Havana散步時在街上遇見他的朋友

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Havana的浪漫

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舊城區旁的中心區(CentroHavana)的真實一面。

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古巴老人

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革命在今天仍是一種精神支柱或是純粹用作藝術創作回憶那過去的時代？

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古巴低頭族

案﹕在古巴要上網就只可以到特定的地點如公園或酒店連接公共Wifi熱點上網，所以只要見到有一大堆人正在玩手機，就可以知道那裏有Wifi上網。

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Che,FidelandJohn

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醉生夢死

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不論在甚麼狀態，口中也要有一支雪茄。

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革命博物館前的風箏、坦克前的小孩

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融化瞬間

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眼眸

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古巴四方城

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三代交通工具

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少年與海

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堅持革命

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走地雞

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古巴牛仔

古巴的老爺車是我喜歡古巴的其中一個原因，每天看著一輛輛顏色鮮艷、經歷歲月洗禮老爺車在街上奔馳，彷彿穿越時空，這些在這個年頭絕無僅有的畫面，當然要一一記下。古巴老爺車背景小資料﹕古巴政府在1959年前基本是由美國所控制的傀儡，也是美國人的後花園，因此有大量的美國汽車入口古巴，但在1959年古巴革命成功後，卡斯特羅(FidelCastro)開始實施共產主義，美國隨即開展了對古巴長達幾十年的經濟封鎖，所以古巴只好繼續使用50年代入口的美國汽車，至今形成古巴通街也是美國老爺車的奇特景象！

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在古巴所見的第一輛老爺車亦是在古巴坐的第一趟車，非常喜歡其紫金色的塗漆

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最高時速可達120MPH，也就是近每小時200公里！

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古巴式貴氣

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紅色重金屬

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國會大廈前

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進退兩難

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老爺車的順風車

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停一停、修一修

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線條之美

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彩虹戰隊

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粉紅配

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污煙洗地

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最佳車模

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法式優雅

最後，我打算分享一點古巴的攻略

(一)古巴入境攻略

絕大部分國家的居民到古巴旅行都需要簽證，辨理簽證的正常途徑當然就是到大使館，但又稱為TouristCard旅遊卡的古巴簽證卻有幾種辨理方法，除了可以到大使館申請外，還有其他可以不需經大使館申請的方法，以下就讓我分享辦理古巴簽證的三種方法。

(1)古巴領事館

非常可惜，古巴駐港榮譽領事館剛在今年9月29日關閉，無法再在港辦理古巴簽證，所以若在香港出發直接到古巴的朋友現在只能轉到古巴駐廣州總領事館辦理，由於轉變突然，我亦未有太多如何在廣州總領事館辦理的相關資料，而根據香港貿發局的資料，他們建議申請古巴簽證前先向古巴共和國駐廣州總領事館查詢，詳情﹕https://goo.gl/4vB5qN

(2)墨西哥Cancun機場直接購買

這是我用的方法，也是我認為最方便和彈性的方法。墨西哥Cancun機場可說是飛往Havana的大本營，每天都有幾班航班直飛Havana（主要由古巴航空和Interjet營運），除了可以直接在此買去Havana的機票，旅客亦可以在航空公司的櫃位直接用250墨西哥Peso（約100港元）購買TouristCard。...

原文出處：古巴最美的風景在街上！那些關於人和老爺車的照片（含簡單攻略）

延伸閱讀：時針在1850年停止轉動的古巴小鎮Trinidad

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