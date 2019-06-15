親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

經濟解析／港府緩修送中條例 顯示北京為「錢」低頭

新北也出現天坑？初步研判是台電破管導致路面破洞

懶人包／獨旅「南美」六個月秘訣大公開

2019-06-15 22:05背包客棧

【作者:lily1988224】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

15個獨旅南美秘訣懶人包，學會了你也可以是南美達人!

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

FreePhotobyAlexandra GornonUnsplash

從南美洲回來已經過了一年，這一年來，常被問到的問題不出以下幾個…

1.你怎麼敢一個人去南美洲?哪裡來的膽子啊?(不好意思我本身比較神經大條?)

2.南美很危險耶，動不動就會被偷被搶!(那個!其實如果不小心一點，在哪裡都會發生啦!)

3.南美人不是都吸毒嗎?到處都是毒販?(啊!我想你是電視劇跟電影看太多，其實只有哥倫比亞比較嚴重，而且大概是十多年前才這樣喔!)

4.那邊不是很髒亂，吃跟住的品質很差，很容易拉肚子吧!(其實沒有這麼誇張，這些因素都有辦法避開，而且台灣的夜市也不是百分百乾淨啊!)

綜合以上，我希望寫這邊文章，希望給即將出發的旅人一些建議，及安心的感覺!

我們就繼續往下看看吧~~~~

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

1.這裡不是台灣，請不要把在台灣的生活習慣全帶過來

在旅途中，常常遇到被偷被搶的旅人，也碰巧這些人剛好都來自較安全的國家，例如:日本及愛爾蘭。另一個族群就是台灣人了!不知道大家有沒有看過，一個國外YouTuber在台灣的影片。

影片中他測試離開座位時，把它超大台相機跟手機都放在桌上，等他回來之後，發現全部都還好好的(相機持續錄影中)，完全沒有人動過，只能說TaiwanisAmazing!

我知道在台灣生活很安全，但你現在在國外，絕對不想要玩得開心，但錢包傷心吧!所以切記，貴重物品千萬別離身，這是最基本的，不管吃喝拉撒睡都一樣，一點都不誇張，也別大剌剌的把手機直接放在桌上，最後一點也是最重要的，包包請隨時放在腿上，我連在巴士上睡著的時候，都會加蓋外套抱著!

遇到很多貴重物品被偷的狀況，都是因為吃飯的時候把包包放在椅子下，吃飽就不見了!所以這個基本功，請切記先練好。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

2.如果可以，請先學一點西文!

這個絕對不是必要，但如果你想玩得開心玩得便宜!?請至少學一些基礎再過來吧，為什麼會這樣說呢?因為拉丁美洲人實在太愛串門子啦!隨便坐在巴士上都可以跟你聊天，再來如果你會講西文，常常都可以拿到很便宜實惠的價格喔!

這招是我的拉美朋友教我的，在南美要殺價，其實蠻像在台灣的，「交個朋友嘛~我下次介紹我朋友來等等。」這時候，西文就非常管用啦!

Amigo~masbarato,porfavor!(朋友~拜託便宜點嘛!)->你說你真的懶得學，直接拿去用啦!

總之，建議先學一點基礎問候，還有數字(至少1~100)，也保障自己不會被騙!而且南美這麼大，如果你跟我一樣一次去好多國家，學一次可以用在這麼多國家，是不是CP值頗高呢!

我自己是用Doulingo，裡面有超多國語言課程，非常適合完全沒有基礎的人，也有非常多練習題型，大家可以從這邊開始喔!

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

3.男孩女孩們，請在天黑之前回到住宿點

身為亞洲女孩，我覺得我在南美很危險!

不是要引起筆戰啦!亞洲女孩在拉丁美洲人眼裡就是有特別的魅力，所以請大家夜深了，就避開一個人在外面，也是減少危險發生的可能性，雖然女孩相對來說比較危險，但也請男孩們小心，天黑了就別一個人在外閒晃吧!...

原文出處：獨旅南美六個月訣竅大公開

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

背包客CP值懶人包

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團

相關新聞

加州迪士尼的最新主題「星際大戰園區」搶先看！

2019-06-13 18:00

全美最宜人居的城市／來西雅圖 喝咖啡逛市集 享受生活況味

2019-06-05 09:30

聖塔克魯茲 Santa Cruz - 山林間坐19世紀的蒸氣火車

2019-05-14 09:03

無邊際的海景！Post Ranch Inn 夢幻酒店一生必去一次

2019-05-10 13:26

CNN列為10大死前必做的事！在尼加拉瓜大玩「火山滑板」

2019-05-07 22:00

果園、熱氣球與棕櫚泉！ 四季皆宜的暢快加州自駕遊

2019-04-22 10:06

遊中南美134天「只花20萬」 如何做到最省錢的方式？

2019-04-12 21:01

敢不敢系列　秘魯的怪奇食物特輯(水果篇)／香蕉外表百香果內部

2019-04-02 23:11

沙漠裡的Drive-In Theater 體驗美國露天開車電影院

2019-02-23 22:02

超Q雪上活動！「狗拉雪橇大賽」一隊狗狗帶著你飛馳雪中

2019-02-23 08:00

空靈創作的源頭 私房行程探訪馬修連恩老家

2019-02-22 12:53

上帝遺忘的人間美景！ 住進黃石公園 來趟深度旅遊

2019-02-12 10:02

不只有最美天際線！芝加哥必去景點、必吃美食推薦

2019-02-10 22:00

三月黃刀鎮 一圓極光夢

2019-02-08 22:37

遊走「阿拉斯加雙城」被大片藍色冰川包圍

2019-01-18 21:00

新年旅遊好去處！陽光普照的洛杉磯花車遊

2018-12-05 08:00

浪漫婚禮勝地！走進夏威夷Hawaii 絕美景色伴無限驚喜

2018-11-26 12:04

第一本「美國全州」的米其林！《米其林指南加州》90間名店摘星、7間三星

2019-06-08 11:20

人生中見識過最精彩的遊行！ 文明盛宴in蒙特婁同志遊行

2019-06-06 08:12

紐約最噁地鐵車廂 垃圾淹沒臭氣熏天

2019-05-14 21:30

最狂住家居然是「波音727飛機」　一堆網紅衝去森林參觀猛打卡

2019-05-05 10:18

星際大戰新區開幕料爆棚 美迪士尼要限嬰兒車入園

2019-03-29 12:10

我在「拉丁美洲」的生活分享！沿太平洋風土人文獵奇篇

2019-03-29 08:30

全球星戰迷超期待！美國迪士尼星際大戰樂園5月底開幕

2019-03-26 17:41

旅宿紀錄／感受上非常舒服！ 芝加哥朗廷酒店行政樓層一大床房

2019-03-15 21:30

舊金山攻略：舊金山自由行不可錯過的6大景點

2019-03-06 09:00

富豪買整座山蓋菁英社區 居民憂豪宅名車淹在地價值

2019-02-27 08:15

台女在麥當勞購餐遭戲弄 氣憤「連一句道歉也沒有」

2019-01-19 14:10

影／玫瑰花車馬術表演 上千觀眾沸騰

2019-01-02 07:29

新人挑「好市多」辦婚禮 甜曬原因：第一次約會地！

2018-12-04 21:30

今冬降雪早又多 滑雪勝地迎旺季

2018-11-28 21:30

白宮迎耶誕 紅通通閃耀「美國寶藏」

2018-11-28 08:30

好萊塢聖誕大遊行 萬人同歡

2018-11-27 12:10

美教會募集食物給南非 感恩節的盛宴

2018-11-22 10:20

幸運夫婦拍下「幽靈駝鹿」 網友驚：快刪影片

2018-11-15 12:09

美華裔失聰藝術家 毛遂自薦為星巴克手語店作畫

2018-11-10 21:29

影／加州野火毀「天堂」 居民冒死開車闖火牆逃離

2018-11-10 16:00

下雪了！大芝入冬第一場 雪地行車要小心

2018-11-10 13:40

北加爆山火近3萬人驚慌逃 1分鐘等同燒掉10個好市多倉庫

2018-11-10 13:00
看更多

熱門文章

酷航促銷機票又來了！ 來回含稅四千有找明早開搶

2019-06-10 08:55

天空驚見「彩虹飛機雲」 德攝影師拍下奇蹟美景

2019-06-10 21:41

全面戒備！印度21年來最強風暴將來襲 30萬人緊急撤離

2019-06-12 17:06

她穿的不是比基尼！清涼照曝光 網友見亮點喊救命

2019-06-05 10:24

沒錢又想出國玩？精選 5 大高 CP 值旅遊國家　讓妳花最少的錢玩遍世界

2019-06-10 15:30

80天環遊世界計劃！從台灣向東走　省下驚人的旅費與時間

2019-06-07 21:00

日本航空飛機餐評比 復興空廚3連霸

2019-06-11 09:41

一生絕對要去一次！全球6大美到令人感動的追極光最佳地點推薦

2019-05-25 20:46

巷子裡的「三眼蛋飯」 半凝固金黃米飯好誘人啊！

2019-06-11 21:00

體驗各地時尚！世界５個最好購物的城市

2019-06-14 09:00

要沉了？墨西哥商場漏雨「水災」 樂隊惡搞奏鐵達尼號主題曲

2019-06-13 11:33

頂級旅館新趨勢／百年風華 如夢幻境的奢華旅宿

2019-06-07 12:49

七月遊泰國 這兩大節慶活動不能錯過

2019-06-11 13:54

西伯利亞航空首航台灣 台北直飛海參崴不到4小時

2019-05-24 22:00

酷航飛常酷促銷 東京首爾來回含稅4千、德國希臘1.6萬有找

2019-06-11 09:18

印度31童罹患腦炎喪命 恐因荔枝有毒物質所致

2019-06-13 04:50

遺落的世界秘境！馬來西亞沙沙蘭「天空之鏡」周邊６大玩法

2019-06-08 11:32

迷迷糊糊搞烏龍！５件超糗旅行事蹟 你是不是也曾出醜？

2019-06-12 08:00

Booking.com 公開《MIB 星際戰警™》拍攝場景目的地

2019-06-08 22:00

越南河內趴趴走！帶你遊老城區、賞還劍湖　還有必踩島景別錯過

2019-06-14 12:00

建築大師高第傑作聖家堂 137年後拿到建造執照

2019-06-09 05:35

第一本「美國全州」的米其林！《米其林指南加州》90間名店摘星、7間三星

2019-06-08 11:20

共95座！北京清華校園發現明清古墓群

2019-06-02 16:30

到「蒲甘」賞熱氣球！緬甸絕美的佛塔古蹟　包你大開眼界！

2019-06-13 22:00

與香草攜手成為日本最大廉航 樂桃促銷機票688元起

2019-06-02 13:00

走進萬花筒世界！葡萄牙的磁磚與色彩文化

2019-06-14 22:00

加州迪士尼的最新主題「星際大戰園區」搶先看！

2019-06-13 18:00

香港最新的「懷舊飯店」 結合天星小輪的共同回憶

2019-06-13 08:03

你吃素嗎？快來這裡住「素」！

2019-06-01 11:50

影／威尼斯郵輪撞觀光船 135秒驚悚畫面曝光

2019-06-03 16:45

海島度假去哪裡？　2018-2019「新興海島」旅行去

2019-06-05 10:08

好美！建築大師貝聿銘去世享壽102歲 多件驚世巨作傳世

2019-05-17 10:40

全美最宜人居的城市／來西雅圖 喝咖啡逛市集 享受生活況味

2019-06-05 09:30

雞排+珍奶當道！紐約瘋亞洲風味炸雞

2019-05-30 10:22

波士尼亞「塞拉耶佛」 不一樣的博物館　關於戰爭裡的童年

2019-06-06 22:00

陸土豪才住得起的「垂直森林」正熱 遭調侃買房難逃這些命運

2019-05-18 20:00

情侶走訪德國！海德堡及內卡河巡禮　美到整個人都快要飄起來

2019-06-02 22:00

「盧森堡花園」巴黎最美公園之一

2019-06-05 21:00

回到80年代旺角！24小時懷舊餐廳　拿「戰鬥碗」乾杯大口吃肉

2019-06-06 21:00

夏天到非洲避暑！納米比亞　跟原住民互動拍照（下）

2019-06-05 08:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top