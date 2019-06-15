懶人包／獨旅「南美」六個月秘訣大公開

【作者:lily1988224】

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15個獨旅南美秘訣懶人包，學會了你也可以是南美達人!

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FreePhotobyAlexandra GornonUnsplash

從南美洲回來已經過了一年，這一年來，常被問到的問題不出以下幾個…

1.你怎麼敢一個人去南美洲?哪裡來的膽子啊?(不好意思我本身比較神經大條?)

2.南美很危險耶，動不動就會被偷被搶!(那個!其實如果不小心一點，在哪裡都會發生啦!)

3.南美人不是都吸毒嗎?到處都是毒販?(啊!我想你是電視劇跟電影看太多，其實只有哥倫比亞比較嚴重，而且大概是十多年前才這樣喔!)

4.那邊不是很髒亂，吃跟住的品質很差，很容易拉肚子吧!(其實沒有這麼誇張，這些因素都有辦法避開，而且台灣的夜市也不是百分百乾淨啊!)

綜合以上，我希望寫這邊文章，希望給即將出發的旅人一些建議，及安心的感覺!

我們就繼續往下看看吧~~~~

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1.這裡不是台灣，請不要把在台灣的生活習慣全帶過來

在旅途中，常常遇到被偷被搶的旅人，也碰巧這些人剛好都來自較安全的國家，例如:日本及愛爾蘭。另一個族群就是台灣人了!不知道大家有沒有看過，一個國外YouTuber在台灣的影片。

影片中他測試離開座位時，把它超大台相機跟手機都放在桌上，等他回來之後，發現全部都還好好的(相機持續錄影中)，完全沒有人動過，只能說TaiwanisAmazing!

我知道在台灣生活很安全，但你現在在國外，絕對不想要玩得開心，但錢包傷心吧!所以切記，貴重物品千萬別離身，這是最基本的，不管吃喝拉撒睡都一樣，一點都不誇張，也別大剌剌的把手機直接放在桌上，最後一點也是最重要的，包包請隨時放在腿上，我連在巴士上睡著的時候，都會加蓋外套抱著!

遇到很多貴重物品被偷的狀況，都是因為吃飯的時候把包包放在椅子下，吃飽就不見了!所以這個基本功，請切記先練好。

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2.如果可以，請先學一點西文!

這個絕對不是必要，但如果你想玩得開心玩得便宜!?請至少學一些基礎再過來吧，為什麼會這樣說呢?因為拉丁美洲人實在太愛串門子啦!隨便坐在巴士上都可以跟你聊天，再來如果你會講西文，常常都可以拿到很便宜實惠的價格喔!

這招是我的拉美朋友教我的，在南美要殺價，其實蠻像在台灣的，「交個朋友嘛~我下次介紹我朋友來等等。」這時候，西文就非常管用啦!

Amigo~masbarato,porfavor!(朋友~拜託便宜點嘛!)->你說你真的懶得學，直接拿去用啦!

總之，建議先學一點基礎問候，還有數字(至少1~100)，也保障自己不會被騙!而且南美這麼大，如果你跟我一樣一次去好多國家，學一次可以用在這麼多國家，是不是CP值頗高呢!

我自己是用Doulingo，裡面有超多國語言課程，非常適合完全沒有基礎的人，也有非常多練習題型，大家可以從這邊開始喔!

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3.男孩女孩們，請在天黑之前回到住宿點

身為亞洲女孩，我覺得我在南美很危險!

不是要引起筆戰啦!亞洲女孩在拉丁美洲人眼裡就是有特別的魅力，所以請大家夜深了，就避開一個人在外面，也是減少危險發生的可能性，雖然女孩相對來說比較危險，但也請男孩們小心，天黑了就別一個人在外閒晃吧!...

原文出處：獨旅南美六個月訣竅大公開

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