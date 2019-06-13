加州迪士尼的最新主題「星際大戰園區」搶先看！

【作者:ocgirl】

昨天最大的新聞就是加州迪士尼的最新主題園區StarsWars:Galaxy’sEdge開幕了!居然讓我跟胖胖搶到第一天的票我也是覺得很不可思議

如果大家也迫不及待想去,且慢！6/23之前都要有網路訂位才能去.而網路訂位一個月前開放訂票的時候沒幾個小時就被全部搶光了.唯一剩下可以去的方法就是住迪士尼樂園裡的旅館,但現在也沒空房了...6/24號後就不需要網路訂位了,但為了要控制人數可能會採取類似FastPass的方式,請大家去之前務必務必上官網看清楚規則(https://disneyland.disney.go.com/faq/star-wars-galaxys-edge/)！！

佛羅里達州也將有一個一模一樣的版本,但要八月底才開幕

接下來進入主題,話說我們是怎麼搶到票的呢？後來胖胖跟我說他是因為他同時開了五台電腦....唯一的小遺憾是我們拿到的票是晚上八點到半夜的票,所以這篇的照片都是晚上的景.

繼續往下寫之前要來貼一下我最喜歡的StarWars主題曲

昨天到迪士尼後先到Tomorrowland的StarWarsLaunchBay換取手環(SpaceMountain旁邊那一棟）,記得帶有照片的證件！網路上訂的票名字要跟證件一致才能換到手環.

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如果有時間可以在這棟小晃一下,有可以跟DarthVader還有Chewbacca照相的地方.DarthVader好可怕,哈哈,本來DarthVader站胖胖旁邊,結果DarthVader看我很怕的樣子就故意走到我旁邊.

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這裡也有禮品區,東西不多,我本來想進去Galaxy’sEdge裡也有一樣的吧？不是,就算是Galaxy’sEdge裡每個禮品店的東西都不一樣,有看到喜歡的就買吧,之後不見得會再看到～

迪士尼入口不是都有免費地圖嗎？昨天的地圖封面就是Galaxy’sEdge,而且印得特別精美.聽工作人員說好像是只有昨天發行的特別版

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MainStreet上有很多小攤賣Galaxy’sEdge的限定版商品,像這個小別針就是只有開幕日限定版.我是不是很沒有商業頭腦啊？都沒買耶～～不曉得有買的話在Ebay可以賣多少？

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差不多快八點的時候就走去Galaxy’sEdge.Galaxy’sEdge有好幾個入口,但昨天只開放一個,在HungryBearRestaurant旁邊.完全沒有標示！好神秘～要一路問工作人員才找的到

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其中一個沒有開放的門

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進去Galaxy’sEdge要走一段不算短,有點荒涼的路.我本來不太懂,迪士尼不是寸土寸金怎麼浪費這麼多地？後來我懂了他們的用心,因為整個Galaxy’sEdge的場景就是設定成宇宙另一端,一個某遙遠的星球.走這麼久讓遊客們體會那種在宇宙中航行了很久後突然遠方出現外星球文明的感動(?!)

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終於看到文明了~最大這棟就是這個星球的“市集”,也就是商店街啦～看起來有點阿拉伯市集的fu.其實這整個星球看起來都很像阿拉丁裡的場景....看報導說迪士尼的imagineers是去了摩洛哥考察拍了很多參考照片....

原文出處：[迪士尼] 星際大戰園區搶先看!

延伸閱讀：[北加] 有山有海-Santa Cruz

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