全美最宜人居的城市／來西雅圖 喝咖啡逛市集 享受生活況味

2019-06-05 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 錢欽青 ／專題報導



濱臨太平洋的西雅圖是美國西北部最大的城市，風和日麗宜人居。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

西雅圖？大家的印象可能是「北京遇見西雅圖」、「西雅圖夜未眠」兩部賣座電影，其實西雅圖的天氣不冷不熱、四季綠意，市區可見雪山，遊艇與船屋普遍，多年來一直蟬聯全美最宜人居城市榜首。在這座因淘金興起的年輕城市，我遇見了輕鬆寫意的咖啡香與閒適生活的況味。

濱臨太平洋的西雅圖是美國西北部最大的城市，盛產各種海鮮。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

「派克市場」是西雅圖的地標，也是美國最古老的農夫市集。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

派克市場 星巴克創始店 感受品牌故事

成立於1907年的派克市場（Pike Place Market）是美國最古老的農夫市集。當年由8個不願被中間商剝削的農夫，帶著農產品來此販售起家，現在每年吸引近千萬遊客。入口的霓虹招牌和時鐘也都是活化石。除了海鮮攤、蔬果攤、餐廳、西雅圖最早的公廁外，派克市場有必看的三寶：

小豬瑞秋是派克市場的吉祥物，人人都要摸一把。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

一是名叫「Rachel」的銅製小豬，背脊上有個投幣口，每年收到的捐款都做公益之用。二是「口香糖牆（Gum Wall）」，它位於即興喜劇場的入口，等待的觀眾常把口香糖黏在牆上，劇院後來放棄清理，形成這兩片壯觀的景象，局部乍看五顏六色的小色塊，還以為是什麼當代藝術呢！

來派克市場的「星巴克創始店」，一定要喝一杯在地限定的特調。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

第三寶就是鼎鼎大名的「星巴克創始店」。1971年由兩位老師、一個作家合夥的小咖啡廳，當初希望提供新鮮烘焙的好豆子，沒想到長成跨國巨擘，帶動第二波咖啡革命。長長窄窄的質樸空間，保留褐色雙尾人魚的logo，派克街限定版的豆子、杯子引來長串結帳人龍。Barista會對團客說品牌故事，兩位美女客人感動得開直播分享。

代表地標巡禮 最高哥倫比亞塔 攬日夜不同美景

●西雅圖的代表地標是160公尺高的「太空針塔（Space Needle）」，跟鐵塔之於巴黎一樣地位，登上後底部還有透明轉動區，懼高症者勿試。

●塔頂下望，可以看到隔壁由大師Frank Gehry設計、6棟不同顏色與材質組成的「流行文化博物館（MoPOP）」，是微軟創辦人保羅艾倫投資創建，裡面超多搖滾巨星的文物，但最酷的是流行音樂的互動體驗，一個個小隔間內，人人都可以是鼓王、吉他之神，我還當了一會兒DJ，不停的搖擺身體、不斷地擦刮（scratching）唱片。

「奇胡利玻璃藝術館」將玻璃藝術與自然、環境融合無間。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

●旁邊有「奇胡利玻璃藝術館（Chihuly Garden and Glass ）」，獨眼的奇胡利先生是美國知名玻璃藝術家，館內有大量裝置藝術感的主題創作，他的迷幻感、多彩感、濃密感可以說是「玻璃藝術界的草間彌生」，跟真實花園結合的玻璃花木也是值得拍照打卡。以上三座建築位置是連在一起，可以一塊走訪。

坐電梯直上西雅圖最高的建築「哥倫比亞塔」，可以飽覽360度城市美景。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

●西雅圖最高的建築其實是「哥倫比亞塔（Columbia Center）」，285公尺高，西雅圖360度全景盡收眼底。另外一個觀景好地方是「凱利公園（Kerry Park）」，可以直接拍到以太空針塔為背景的華麗天際線，日景、夜景一樣美。

「西雅圖中央圖書館」是指標性的綠建築。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

●2004年落成的「西雅圖中央圖書館（Seattle Central Library）」是建築迷必須去朝聖之處，由大名鼎鼎的庫哈斯（Rem Koolhaas）設計，是一幢11層的玻璃和鋼構的建築。也是指標性的綠能建築。

遠遠看到外觀菱形的玻璃帷幕就已經讓人心跳加速，一走進去，各種立面與戶外綠意、室內功能呼應，巨型斜面大廳，大氣魄的空間感與用色，燦爛陽光天井灑落在清水模上的光影變化，簡直讓人目眩神迷！.

Show me Seattle 在地美味 個性店家 一次看個夠

我們參加了一個Show me Seattle的半日行程，帶我們體驗在地酒、咖啡、巧克力的美好風土滋味。

「星巴克臻選烘焙工坊」的西雅圖店一如世界其他分店般人山人海。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

●雖然星巴克臻選烘焙工坊（Starbucks Reserve Roastery）上海店與東京店早已轟動開幕，來到西雅圖還是要來朝聖一下2014開設的本地版本。外觀仿羅馬式建築，一進門就被居中巨大的紅銅烘焙機與管路給吸引，將近800平方公尺，分成外帶區、手沖區、調酒區、糕點區、圖書區，西裝筆挺、很會演的經理帶著導覽從生豆開始的「沉浸式」咖啡旅程。

調酒師在吧檯帥氣的模樣固然吸睛，但最後大家目不暇給的是強大的「選品區」，質感極佳的杯款與咖啡器皿外，T恤、帽T、帆布袋的材質都非常好，還有設計大師如Marcel Wanders合作的限定商品，我則被盧安達工匠的手編彩色草籃的時尚感深深吸引，離去時團友幾乎人手一袋，都找到心頭好。

在地巧克力名店「Fran’s」。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

●1982年創立的Fran’s巧克力店的總店位於一座老紅磚廠房，挑高、露出斑駁牆面的工業風設計相當舒適，全手工的廠房就在門市後方，一群白袍員工細心地處理一顆顆美味。導覽員Niko親切開朗，分享創辦人佛蘭女士中年轉業、去巴黎藍帶學成後的創業故事。

Fran’s有個頭號粉絲叫歐巴馬，他某次在白宮嘗到「煙燻海鹽焦糖巧克力」後驚為天人！連參觀白宮贈送的小禮物都是7顆裝。向來有主見的蜜雪兒歐巴馬則是最愛沒那麼甜的「灰鹽焦糖巧克力」。

Niko讓我們試吃幾款產品，「64%馬達加斯加巧克力片」尚可。「黑松露加烏龍茶夾心巧克力」，甘納許餡微甜中帶茶味兒。「糖漬橘皮巧克力條」層次豐富。終於來了「煙燻海鹽焦糖巧克力」，甜鹹交織的牛奶糖味兒果然不錯！又有「歐巴馬」這個梗，大家又紛紛衝到櫃台選購。

Estates Wine Room是品嚐地酒的好去處。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

●Estates Wine Room這家酒鋪位在林木蓊鬱、街道開朗的老城區，標榜販售華盛頓州與西雅圖鄰近地區的「地酒」。陽光灑進檯面上佐酒的起司、臘腸、橄欖，讓人心曠神怡，據說也是附近小農的產品。我們試了Archery Summit酒莊2017年的灰皮諾白酒、2016年黑皮諾紅酒，2015年Seven Hills的梅洛紅酒，都很容易入口，讓我們優閒地「享用」了西雅圖地區的美好風土。

李小龍在西雅圖成長、猝逝，塗鴉牆上充滿對他的回憶。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

李小龍的愛店 大同飯店Tai Tung 開業84年懷舊風滿滿

很多人不曉得李小龍其實是西雅圖求學長大的ABC，1973年猝逝後也葬在西雅圖東區Capital Hill有著湖景的墓園。當地盛傳開業已經84年的「大同飯店」是李小龍當年常去的餐廳。

位於中國城的大同飯店內內外外有著舊時香港餐廳的風情，生意仍然鼎盛，第三代老闆坐鎮櫃檯招呼，除了滿屋子的李小龍照片、資料、人形立牌，去年自戕的名廚安東尼波登也來過。一道菜大約十來塊美元，大家興致勃勃地點了一桌。

「大同飯店」據說是李小龍生前常去的餐廳。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

據說是李小龍最愛的「蠔油牛肉」看起來黑乎乎，居然味道不錯，軟嫩的牛肋條炒起來有點炒牛排的fu。「招牌炒麵」兩面黃煎脆麵的作法，再淋上澆頭，不過不失。「雜碎」「春捲」只能說是給歪國人的。最後「幸運餅乾」上桌後，大家紛紛搶著解讀小紙條上自己的命運。總的來說，這裡不是吃高端精緻，吃的是一種懷舊的趣味體驗。

LOEWS Hotel的位置佳，特定房型有漂亮的街道景觀。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

LOEWS Hotel 連鎖商務旅館 地段佳 房間寬敞

LOEWS Hotel是美國各大城市都有的連鎖商務旅館，在西雅圖市中心第一大道1000號，出門右拐10分鐘就是派克市場，左走就到老城區，向前行則是港邊碼頭，位置非常方便。

房間36平方公尺起跳，都寬大舒服。附設All water的早餐Pan Cake煎得微脆，配上奶油、糖漿就是一天完美的開始。地下室也有健身房、高爾夫球練習場、酒窖、SPA等設施。

我的咖啡日記 一杯一心情 不同時空 回味更香醇

來到咖啡之城，我決定好好把握享受每一個香醇時刻。

第一杯是旅館附設餐廳「All water」的熱拿鐵，初入口略焦苦，還好有奶泡中和，但熱度暖心！撫慰了因時差而徹夜難眠的鬱悶。

第二杯在派克市場內的「星巴克創始店」，當然要點Pike Place Special Reserve，在深棕色的美人魚招牌下輕啜，原本聞起來苦的熱美式，入口居然清淡醇美！嗯，這會兒喝的不是咖啡，是歷史情懷。

第三杯是在雷尼爾山腳湖邊，嚮導馬丁準備的滾燙熱美式，從綠色的戶外專用Stanley壺倒入環保杯內，不酸不苦，溫和地像山林的撫慰，他說豆子來自西雅圖本地品牌Herkimer Coffee的自家烘焙款。

第四杯在星巴克臻選西雅圖烘焙工坊Starbucks Reserve Roastery。迷你馬克杯裝的是該店獨家限定的Paradeisi Blend Vintage 2019，聞起來像深焙的熱美式，喝起來後味回甘，喉韻不錯。

第五杯是在地人推薦的精品咖啡店Victrola，據說是第一家提供淺焙手沖的店，店員替我準備的是尼加拉瓜豆，有點水果味、清新均衡，在上飛機前終於可以有優閒「喝咖啡」的片刻。

西雅圖水手隊的主場T-Mobile球場餐飲種類繁多，還可選擇鼎泰豐的雲吞與糖醋排骨。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

美國職棒 地主球隊大戰雙城隊 大聯盟看球初體驗

運動白癡如我，從不曾到球場看棒球賽，這回出運、跟著團友來到T-Mobile球場觀賞主場「西雅圖水手隊（Seattle Mariners）」與「明尼蘇達雙城隊（Minnesota Twins）」的對戰。

下午4點眾多穿著球衣的球迷已經在排隊準備入場。繞了二樓一整圈，原來食物攤位這麼多，周邊商品這麼齊全，在隊史介紹區，大家自然對3月底剛退休的鈴木一朗最感興趣，限量版簽名球一個700美元。薯條、熱狗分量都超大，所以我買了鼎泰豐的糖醋排骨和餛飩湯當晚餐。

坐在看台位子上，恍如走進好萊塢電影的感覺，巨大螢幕開始講各種禁忌罰則，兒童投一球開球，唱國歌，放煙火，介紹雙方球員，終於7:10，熱血沸騰的歌曲後比賽開始。

還好有從小幫中華隊加油的經驗，鄰座香港朋友就對棒球規則相對陌生。第一局草草結束。第二局，我因時差有點睏，沒想到Twins突然擊出一支陽春全壘打，接著一二三壘有人後，竟然，竟然再一個滿貫（4分)全壘打！5:0！整個驚醒，全場噪音鼓動，零食小販不斷穿梭。

西雅圖水手隊的主場T-Mobile球場有各種跟球迷互動的服務，如圖中的牆可讓球迷裝成外野手帥氣接球。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

第三局Twins繼續痛宰Mariners，兩支陽春全壘打後竟然又來個3分全壘打，10:0！太戲劇化了！然後一個高飛球飛到我們後方，差點砸到觀眾。大家看得目瞪口呆。第五局上已經15:0，穿著剛買的Mariners球衣的朋友們面面相覷，一個囧。五局結束，大家決定先離開，最後Twins是以18:4獲勝。

球賽的娛樂性很強，每個空檔都有花樣，送獎給最年長粉絲啦、播出社群即時啦、拍現場觀眾啦，而且你隨時隨地都能很舒服地買東西、吃東西……美國職棒大聯盟真的一個完整的娛樂產業。

國泰航空A350-900直飛西雅圖，商務艙的收納設計巧妙，menu還設計成雜誌般美觀。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

國泰航空 A350-900 香港直飛西雅圖

國泰航空今年3月底開始，增加「綠寶石城」西雅圖的班次，每周4趟「香港、西雅圖」來回航班，而且用的是國泰目前最先進的空中巴士A350-900客機，性能、省油、營運效能有多好，我們消費者無法感受，但由保時捷團隊設計的座位的確舒適便利。

以商務艙舉例，座位平躺這個大家都有，但它多了腿部下方的置物空間，放筆電、書本、鞋子都沒問題，靠近頭部的側面儲物格也深淺適中，手機充電、放水瓶、小物也都很就手。Panasonic ex3平台的18.5寸螢幕，看電影又大又舒服。

特選經濟艙比一般更寬敞，還有飲料小桌、個人閱讀燈、小物儲存格。經濟艙最棒的就是可以上下調整、側墊可向內及外摺的頭枕，就不用脖子上掛個圈圈頸枕上飛機，還有個人充電、USB插座與平板電腦架。

最妙的是，若干廁所還開了窗戶，能夠同步感受到藍天白雲、直上雲霄的美妙。

香港機場國泰航空貴賓室「玉衡堂」氣質與美感俱佳。 記者錢欽青／攝影 分享 facebook

國泰航空貴賓室 兩岸三地最美 只怕候機時間太短

2016年啟用的玉衡堂 (The Pier)應該是兩岸三地最美的貴賓室了。倫敦Studioilse事務所的設計品味真是沒話說，空間器度、器物質感、色調氛圍，無一不佳。

明亮的「嚐味坊」以西式餐點為主，糕點、披薩、沙拉、水果與各式熱飲。「悠然吧」有各式調酒、果汁、啤酒。華人最愛的「風味坊」，現點現做的擔擔麵、雲吞麵、榨菜鮮菇麵、魚蛋河粉，全都熱騰騰、香噴噴。「茗茶坊」像個高雅的茶室，有十幾款茶及佐茶甜點。大家搶著排隊的「淋浴間」可以洗去一身勞頓，記得先去登記。靜謐優雅的「恬靜閣」是旅人最佳休憩所在。日前更與Pure Yoga合作開設「瑜逸閣」，可以伸展與冥想，讓乘客在登機前靜心養神、舒緩疲勞。剩下唯一個問題就是候機太短、時間不夠用了。