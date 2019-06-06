人生中見識過最精彩的遊行！ 文明盛宴in蒙特婁同志遊行

【作者:hanahanatour】

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這一刻你是一個最快樂的人

你看見你想看見的你將它發生

因你我像戴上玫瑰色的眼鏡

看見尋常不會有的奇異與歡愉

你美而不能思議

這一刻你是一個最天真的人

你手裡沒有魔笛只有一支破舊的大旗

你像丑兒揮舞它你不怕髒地玩遊戲

你看起來累壞了但你沒有停

我是那樣愛你不肯改的你玫瑰色的你

這一刻你是一個最憂愁的人

你有著多少溫柔才能從不輕言傷心

而你告別所有對幸福的定義投身萬物中

神的愛恨與空虛和你一起與你一起

玫瑰色的你

你是我生命中最壯麗的記憶

我會記得這年代裡你做的事情

你在曾經不僅是你自己

你栽出千萬花的一生

四季中逕自盛放也凋零

你走出千萬人群獨行

往柳暗花明山窮水盡去

玫瑰色的你讓我日夜地唱吧

我深愛著你

玫瑰色的你

《張懸。玫瑰色的你》

2019年5月17日台灣的立法院三讀通過同婚專法，成為全亞洲第一個承認同性婚姻的國家。我很高興我是這個國家的一份子，但願所有愛著的人，長相廝守，再不恐懼。

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躬逢其盛Gayparade，還是相信一個社會對個體差異的尊重永遠都是文明進步的展現。對我來說這個城市的美麗不在華麗建築悠久歷史，而是他們對人類本身的熱愛跟尊重，還是這樣感動的這個世界，我想，如果有神的話祂也會這樣說的：「人，要活在陽光底下。」

Alwaysstayproud,

xxx

20150817

這是S去完蒙特婁Montreal的第一個筆記。有時候覺得年紀大了，去過的地方多了，看事情的態度也會慢慢地不一樣⋯旅行，其實常常是一個激烈轉變的過程，再回頭看，路上所經歷的每一個瞬間，大概都是確確實實對靈魂的改造。這個禮拜，我想談談我人生見識過最精彩的遊行，每年八月加拿大蒙特婁的prideparade，這一篇，獻給我身邊所有相信愛，學習包容接納跟被包容被接納的所有朋友們。Yes,pridematters!!

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蒙特婁Montreal位於加拿大魁北克省，新舊混合，是一個非常特別的地方。身為全世界最佳宜居城市之一，跟台灣一樣舉辦過花博，更舉辦過奧運跟世界博覽會，在1976被多倫多超越之前，這裡曾經是加拿大最大的經濟都市，經濟鼎盛，文明活動自然也跟著繁盛～與此同時蒙特婁的官方語言是法語，也是城市裡最常用的語言，使用人口占城市總人口的60.5%，大約一百萬人所以打敗了法國本土的許多城市，成為全世界第二大說法語的城市～不過相對來說當地的語言使用傾向還是以慢慢英文化，所以S也有一些朋友致力於法語文化的保存與推廣，讓人很難不聯想到我們傳統的客家話跟閩南語對吧！住加拿大的朋友說蒙特婁長久以來都是自由以及藝術色彩相當鮮明的地方，從滿佈城市的街頭裝置就可以看到他們出色的藝術表現，是聯合國文教組織欽定的「設計之城」。

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除了交錯的歷史和現代建築、讓人目不暇給的地鐵站之外，這個城市最有名的景點大概就是老城區ParcduMont-Royal、舊港Vieux-PortdeMontréal跟可以觀覽都市全景的皇家山ParcduMont-Royal，因為對高處景色一向興趣不大（對不起我是半個香港人），S個人最推薦的還是舊港，位於聖勞倫斯河旁邊，感覺起來有點像台灣近年來流行的文創園區，腹地空廣，充滿個人特色的小店林立，伴隨著河上吹來的風跟人群的嬉鬧聲，看看街頭藝人賣力的表演，夕陽西下，在微熱的夏季陽光下漫步當中，是一件光是回想就會微笑的事。...

原文出處：[花花世界旅行趣] 文明盛宴。蒙特婁同志遊行

延伸閱讀：紐西蘭。哈比人村＋藍泉

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