CNN列為10大死前必做的事！在尼加拉瓜大玩「火山滑板」

【作者:娘娘不要走】

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在León有兩個火山行程可以參加，一個是火山健行兩天一夜或是夕陽健行的行程

另一個是CerroNegro火山滑板

雖然我本來是為了健行而來，但看久了後覺得我更想玩滑板啊我不是個健行fans

於是我們改變計畫決定報名滑板！

滑完才知道原來這是CNN列為10大死前必做的事之一

雖然這樣說但其實整個Leon的旅行社根本沒幾間，我們繞了整個鎮就看到三間

兩間沒開一間我不喜歡（我挑旅行社都是看直覺）

實在不知該如何是好回到民宿後，跟隔壁情侶聊天時他們推薦我們他們的旅行社Nicatime

因為已經晚上了8點了，我們抱著不然試試看傳了facebook訊息給他們

結果老闆馬上回覆！而且我還用訊息小小的殺了一下價哈哈哈哈哈

一個人是25美金含門票（門票我記得是5美金）

其實是比我們在路上問到的貴一點點，但不知為何我就比較喜歡這老闆的對話方式

（我真是個難搞的人）

於是約好隔天早上早上8點來接我們

我只能說我很意外竟然準時！中南美洲基本上沒有時鐘啊（？）

而且竟然只有我們三個！我們自己一團！超高級享受哈哈哈哈

導遊會說英文，而且英文蠻好的，我也非常意外。

因為報名時完全不期待這回事哈哈哈哈哈

參加過太多團都只有西班牙文導遊，比手畫腳第一名的我們早就習慣了

除了導遊外還有個司機，導遊還在我們坐上車後說等等路有點顛，不舒服可以敲窗戶跟他說

光是這點我已經喜歡這公司了（到底平常活得多不像人呢？）

車程大概1小時

到了入口，導遊會先幫我們買門票，也只有這裡有廁所要上要把握

買完門票後，我們先走到附近的眺望台

可以從這裡一口氣看到3個火山

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導遊告訴我們Leon附近總共有12個火山，連成一條線

我們滑的這個火山其實也還會爆發，他們一直都有在測量

雖然快了但不是最近（他的快了應該是20年之類的哈哈哈哈）

車子開到CerroNegro山腳下，導遊發給我們一個人一個滑板跟一個包包

裡面有衣服、手套、跟面鏡

喔對在此叮嚀大家，記得戴口罩。

很重要，真的很需要！

我必須說，滑板真的很大，不開玩笑

剛剛車開一開有個當地人突然半路上車，原來此時他的功用是如果有人背不動

可以請他幫你背（當然要付錢）

因為這活動其實小孩是可以參加，只是我想小孩應該背不動

因為真的很重！重就算了風還很大，感覺自己隨時要起飛

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風大的程度根本讓我有種回到冰島的錯覺

好，身為健壯的背包客

當然是咬牙自己背上去（為何不能讓我好好當網美？）

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此時導遊超搞笑，他竟然拿出相機

開始幫我們記錄這過程，而且還真的全程免費！不用買！

不管是拍照錄影她真的都非常認真

我必須說這應該是我最滿意的一點哈哈哈哈哈

因為真的很難得我們三個有這麼多合照跟側拍，平常都是互拍啊

好我們踏上鬆到不行的火山灰石，這些石頭都是前一次爆發時所留下來的

可以看到半點植物都沒有呢哈哈哈哈

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但因為火山噴發出來的東西其實非常營養，所以稍微旁邊一點點的地方其實是長滿各種植物

好我們抵抗強到不行的風，一步一步往上爬

其實不會真的很累，只是因為板子真的很大

真的覺得自己是巴斯光年快飛走...

原文出處：CNN票選死前必做-在尼加拉瓜大玩火山滑板

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