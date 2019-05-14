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聖塔克魯茲 Santa Cruz - 山林間坐19世紀的蒸氣火車

2019-05-14 09:03背包客棧

【作者:ocgirl】

圖／背包客棧
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連兩個月來SantaCruz,朋友們一定覺得我瘋了.

說起來也好笑,二月胖胖說要來時我還說不要呢.我對SantaCruz的印象只有一個UCSantaCruz(UCSantaCruz也是最多人沒聽過的UC分校）.來之後我超訝異,離SanJose才40分鐘的地方竟有一個這麼適合週末getaway有山有水的小鎮我都不知道！這篇就來介紹幾個SantaCruz幾個很棒的景點

RoaringCampRailrod

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光這個景點就很值得買機票來SantaCruz了！在山林間坐19世紀的蒸氣火車,我不是火車迷都覺得好好玩,小朋友,尤其小男生們(或長不大的大男生）應該更興奮吧？

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聽說RoaringCampRailroad的老闆小時候常常跟爸爸四處找荒廢的掏金小鎮,長大後才搜集了各種老火車跟老房子造了這個園區.

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RoaringCampRailroad有兩條線.一條是我們搭的從Felton到山上看紅木森林再下來,全年都有的路線.另一條是只有夏天營運,從Felton到SantaCruz海灘的路線.

依季節有時一天一班有時一天兩班.強烈建議大家來一定一定要先網路購票,我兩次來現場都聽到票已經賣完了.

一路上車掌會解釋蒸汽火車的原理等等,車掌一聽就是火車迷,講的口沫橫飛(不是火車迷怎麼會來做這種工作？）聽了兩遍我還是霧煞煞.

(長得很帥的車掌,邊解說邊跳上跳下檢查火車,好忙...)

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感覺好像在德國黑森林啊！滿滿的芬多精真是非常的舒服.

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火車全程1.5小時,包括在山頂有十分鐘下來走走的機會.有點可惜,如果能在山上多待點時間再搭下一班下山多好.

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除了搭火車,RoaringCamp整個場地都佈置得像十九世紀的西部小鎮,包括車站都非常復古,超適合拍照的！

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甚至還有個"小學"可以辦婚禮呢！在這拍婚紗照一定超夢幻的！還可以跟著賓客一起搭火車進森林裡拍照,好羨慕～

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HenryCowellRedwoodsStatePark

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RoaringCampRailroad的隔壁,火車下來走路沒兩分鐘的距離就是HenryCowell紅木森林公園.會連來SantaCruz兩次就是因為實在太喜歡這裡了.這裡有許許多多的步道,最受歡迎的是RedWoodLoopTrail,全長只有0.8英里,完全沒有斜坡,就算推娃娃車都沒問題.

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幸運的話會在這裡看到UCSantaCruz的吉祥物Bananaslug(好噁~~~)

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第二次除了RedWoodLoopTrail還走到了OverlookBench,來回約5英哩.有點坡度但不難爬

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跟海邊比起來,我更喜歡森林.可惜我住的南加州是長不出大樹的沙漠地帶.去年去波特蘭就非常喜歡那裡的森林步道,沒想到SantaCruz也有這麼茂盛的森林,而且更近！...

原文出處：[北加] 有山有海-Santa Cruz

延伸閱讀：[LA] 你沒看過的DTLA

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步道波特蘭公園

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