遊中南美134天「只花20萬」 如何做到最省錢的方式？

【作者:farahtsai】

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＊Prescription:治療很想去中南美，但又沒有太多預算的你。

＊Reminder:每人旅行方式不同、花費方法亦不同，在此提供我最省錢的方式，可採取適合自己的部分，希望Budgettraveler都可以一起花小錢玩世界！

在這篇先列出省錢法則大綱，後續發detail文章分享各國行程及花費！

繼上次<歐洲三個月自助十五萬搞定!>，這次旅行腳步到了中南美，一個背包客夢想之地，預算有限的我，還是很努力的花最少錢、達到最大效益，這次的花費比我自己預計少很多，在結算的時候真是嚇到了！我怎麼那麼省啊！哈哈哈！

舊實說起來，整趟旅程維持五個月，分別去了美國、墨西哥、瓜地馬拉、貝里斯、古巴、哥倫比亞、祕魯、玻利維亞、智利和韓國共十國，本篇focus在中南美的部分。

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很多人都覺得旅行很花錢，想去卻擔心錢不夠，但其實中南美旅行可以比你想像中的省錢哦！我們繼續往下看Farah省錢方法。

我的原則是處處花費都注意，省下來的錢積少成多，甚至會把省錢當種樂趣（我媽說我出去旅行就是最不省錢，根本相互矛盾！哈哈）。每個人注重的不一樣，選自己可以接受的地方多省一點！我覺得最大的原則是：看當地人怎麼做，跟著做最省錢。

旅行主要花費分成：

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×吃：

對我來說吃省下不少，由於吃素加上對食物沒很大的興趣的我，在中南美只對路邊不含肉的小吃有一點興趣（去過的人都知道，這樣條件之下，我根本沒什麼東好能吃！）在幾乎不上餐廳而選擇自炊的狀況下，省下不少錢。中南美的消費已比歐美國家低，但其實外食買一份路邊攤，可能足夠買一包米或一些菜來煮，飽足感是差很多的，因此做到餐餐自己煮，省得多又吃得飽哦！

但我知道一個人要煮其實蠻難的，很幸運我的旅伴和我想法一致，兩人一起分攤食費，可以吃到的樣式更多，同時又更省了！而在中南美的青旅和歐洲很不同，大多沒付早餐，所以原則上早晚餐都自己煮，在外面走肚子餓會買個路邊小吃；若拉長程交通也是自己帶食物或零食墊墊胃。

有些人會覺得，沒吃到當地食物等於沒去過那個國家，但對我而言，看到當地風景和能和當地人互動、看到特殊文化就夠了。若你是一個吃貨，不要擔心，你可以多吃美食，從其他地方省錢。

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×交通：

我很enjoy搭乘當地人的交通工具，像是在瓜地馬拉城市間的移動會選擇當地人搭的chickenbus；若是搭巴士比搭飛機便宜，當然選搭巴士（智利除外，智利篇再說明）；機場到市區交通搭乘市區巴士而非計程車；在可以走到的範圍內用走的，而非搭車。

在中南美花費最高非交通莫屬，若能在交通上面“金金”計較，真的可以省下不少哦！旅行路上層和一位大陸人討論中南美交通一事，共識出：一個國家先進，交通費相對便宜；但在發展中國家，能付得起跨城市甚至跨國的交通費是少數，因此也相對貴。

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×娛樂(tour/門票等)：

既然都出門了，這有時候是省不了這項的！BUT，一定要有個BUT，我還是有自己的省錢方法。不像遇到一位大陸人，連門票都想殺價，我慎選想去的地方。中南美不像歐洲有很多景點或博物館免費參觀，先做足功課，如參考前輩推薦的景點或列出自己有興趣的博物館、景點、行程，不白白門票錢。而在買tour上要多多注意，買最多tour的國家是祕魯、玻利維亞、智利，基本上智利是相對不易踩雷的國家，秘玻是真的要小心吶！屆時再參考相關文章囉！...

原文出處：如何只花20萬遊中南美134天? How to Travel Central and South America on a Budget?

延伸閱讀：一個人斯里蘭卡，說走就走

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