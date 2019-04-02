敢不敢系列 秘魯的怪奇食物特輯(水果篇)／香蕉外表百香果內部

【作者:SoyMavis】

HolaSoyMavis嗨大家我是在中美待過一年的Mavis

上一次分享的秘魯的怪奇食物特輯(上）跟大家分享了羊頭湯、天竺鼠、羊駝等道地食物

感謝大家的喜歡，終於在四個月後我來補寫下集了XD

沒看過上一集的可以再點進去看，我有放超連結～

首先先來個市集怪奇水果！先放個大家都熟悉的看看～

亞馬遜物產豐饒真的是出了很多我沒看過的水果！連最平常的木瓜都長得讓我快要不認識！

夭！壽！大！:-O

到底是品種不同還是營養豐富！？

果肉顏色淺橘，比台灣的木瓜果肉顏色再淺亮一點，滋味也較不甜，幾乎都是打果汁喝～

圖／背包客棧 分享 facebook

接下來這個就神奇了！看看這芭蕉的外表～卻不是芭蕉！

（因為我當時在錄影就忘記拍照，所以是從我的youtube影片截下來的，比較不清晰先說聲抱歉！）

圖／背包客棧 分享 facebook

你們看看這裡頭裝的是什麼！！！

圖／背包客棧 分享 facebook

裝的居然是百香果欸！！！！！

要不是婆婆親手剝開給我們看，我都覺得這是南美的詐騙手法啊啊啊～～！！！

不相信的去看影片，保證如假包換！

而且這芭蕉百香果有個很酷炫的名字，叫做Tumbo(音讀：吞剝)

我覺得很適合它，因為果肉裡的籽咬開會苦，所以就是剝開直接吞，就是吞剝（天哪我居然可以把西文掰成中文意境，太神了我！）

氣味倒不是很像百香果，有點桃子的香氣，口味挺酸的，婆婆說以前印加人會拿這個當作檸檬的替代品，讓我不禁幻想Tumboceviche（吞剝醃生魚）的味道～

再來一發奇怪的水果，這叫做aguaymanto(音讀：阿瓜與曼朵)名字很文藝電影的感覺ＸＤ

這小傢伙似乎又被叫做燈籠果，是秘魯很常見的水果，也常常作成果乾，甚至會當作巧克力的內餡～我就有買回台灣，但比起來我還是喜歡新鮮的！

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

咬了一口才發現！哇靠！這根本是番茄和橘子的合體！

阿瓜與曼朵的一圈外皮就像是小番茄的皮，內心則是橘子的纖維口感，充滿著果汁！

秘魯的水果都很愛搞這招融合欸～真是快要被嚇死了！

其他還有吃到黃色火龍果和仙人掌果實，我也覺得挺特別的！有興趣再去看影片～

接下來來一個真心超怪到不行的食物！

圖／背包客棧 分享 facebook

逛個市集真是眼界大開，那些喝青蛙汁的快回來喝喝看這個，這個比較安全沒有寄生蟲，但是這個更怪啊！！！

這是牛腳膠！！！！！！！！！！！！！！！！（一百個驚嘆號送他）

我忘記問他的名字，很常在點心（賣果凍布丁的攤位)發現它

我猜測是牛腳一直煮到爛和濃縮，這非常濃稠，半固體已經要用吃的而不是喝的了，重點是他吃起來有點魚腥味就算了，他的口味是甜的！！！！！

我覺得鹹口味還能覺得自己在吃魚湯或魚鱗凍，但他就是甜甜的還有魚味.....:'(

有一位阿姨就帶著他媽媽來吃，我們就藉機訪問她(有在影片裡)

結果她是因為膝蓋不好來吃這個富含膠質的飲料，結果連續吃了一個月就好了！

我覺得如果是我，我還是吃藥吧，這味道不是很討喜:s

當然，說到喝的，國民飲料紫玉米汁chicha(音讀：妻恰)一定要試試！

有無酒精和酒精版，我只有喝到無酒的，我覺得超級好喝～～～～～

是鳳梨和洛神花稀釋的味道！！！！是我現在回去還會願意天天喝的飲料！:-P...

原文出處：秘魯的怪奇食物特輯(下）

延伸閱讀：秘魯的怪奇食物特輯(上）

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」