親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

獨／愛犬才剛走、弟弟驚爆驟逝 孟耿如雙重打擊堅強扛起家

全球星戰迷超期待！美國迪士尼星際大戰樂園5月底開幕

2019-03-26 17:41聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

到時候可以在樂園內盡情體驗星際大戰各個經典場景。圖／摘自迪士尼官網
到時候可以在樂園內盡情體驗星際大戰各個經典場景。圖／摘自迪士尼官網
分享
全球星戰迷引頸期盼的迪士尼星際大戰樂園，近日宣布即將在5月31日正式開幕，園區內忠實呈現電影場景，尤其是搭乘千年隼號或是飛速穿越殲星戰鬥艦（Star Destroyer）大廳等畫面，都是星戰迷想親身體驗的場景，在這裡可夢想成真，親自駕駛太空船奔馳在太空中。

美國加州迪士尼樂園及佛羅里達州華特迪士尼世界度假區的好萊塢影城，分別在5月31日、8月29日開放星際大戰遊樂設施。其中，率先亮相的加州迪士尼樂園以「星際大戰：銀河的邊緣」為主題，可體驗到各種電影中經典場景，像是一進去就被運送到巴圖星球，遊客可以選擇幫助走私者，或是加入反抗軍行列，甚至是效忠第一軍團。可能會遇到一些熟悉的面孔，從芮（Rey）、芬恩（Finn）和波（Poe），到 BB-8 和阿丘（Chewie）等角色。同時，樂園中不論景觀、聲音、氣味，甚至美食，都能讓人身歷其境。

美國加州迪士尼樂園推出星際大戰主題活動。圖／摘自迪士尼官網
美國加州迪士尼樂園推出星際大戰主題活動。圖／摘自迪士尼官網
分享

此外，搭乘星際大戰中的太空船，是許多星際迷非常想親身體驗的場景，加州迪士尼星際大戰樂園將開放「千年隼：走私者逃亡」遊樂區，遊客可搭乘號稱「銀河系中移動最快的垃圾塊」，坐在駕駛艙體驗飛船在太空中奔馳。

若想要體驗加州迪士尼主題樂園星際大戰，需持有效主題樂園門票才可免費預訂，5月31日到6月23日間入住任一迪士尼樂園度假區酒店，就可以獲得指定入園預訂，每位入住賓客限一次預訂。

美國加州迪士尼樂園將推出星際大戰主題樂園，日前在台灣舉辦推廣活動。圖／迪士尼提供
美國加州迪士尼樂園將推出星際大戰主題樂園，日前在台灣舉辦推廣活動。圖／迪士尼提供
分享

迪士尼主題樂園美國酒店

相關新聞

沙漠裡的Drive-In Theater 體驗美國露天開車電影院

2019-02-23 22:02

超Q雪上活動！「狗拉雪橇大賽」一隊狗狗帶著你飛馳雪中

2019-02-23 08:00

空靈創作的源頭 私房行程探訪馬修連恩老家

2019-02-22 12:53

上帝遺忘的人間美景！ 住進黃石公園 來趟深度旅遊

2019-02-12 10:02

不只有最美天際線！芝加哥必去景點、必吃美食推薦

2019-02-10 22:00

三月黃刀鎮 一圓極光夢

2019-02-08 22:37

遊走「阿拉斯加雙城」被大片藍色冰川包圍

2019-01-18 21:00

新年旅遊好去處！陽光普照的洛杉磯花車遊

2018-12-05 08:00

浪漫婚禮勝地！走進夏威夷Hawaii 絕美景色伴無限驚喜

2018-11-26 12:04

旅宿紀錄／感受上非常舒服！ 芝加哥朗廷酒店行政樓層一大床房

2019-03-15 21:30

舊金山攻略：舊金山自由行不可錯過的6大景點

2019-03-06 09:00

富豪買整座山蓋菁英社區 居民憂豪宅名車淹在地價值

2019-02-27 08:15

台女在麥當勞購餐遭戲弄 氣憤「連一句道歉也沒有」

2019-01-19 14:10

影／玫瑰花車馬術表演 上千觀眾沸騰

2019-01-02 07:29

新人挑「好市多」辦婚禮 甜曬原因：第一次約會地！

2018-12-04 21:30

今冬降雪早又多 滑雪勝地迎旺季

2018-11-28 21:30

白宮迎耶誕 紅通通閃耀「美國寶藏」

2018-11-28 08:30

好萊塢聖誕大遊行 萬人同歡

2018-11-27 12:10

美教會募集食物給南非 感恩節的盛宴

2018-11-22 10:20

幸運夫婦拍下「幽靈駝鹿」 網友驚：快刪影片

2018-11-15 12:09

美華裔失聰藝術家 毛遂自薦為星巴克手語店作畫

2018-11-10 21:29

影／加州野火毀「天堂」 居民冒死開車闖火牆逃離

2018-11-10 16:00

下雪了！大芝入冬第一場 雪地行車要小心

2018-11-10 13:40

北加爆山火近3萬人驚慌逃 1分鐘等同燒掉10個好市多倉庫

2018-11-10 13:00

影／駕駛路過請禮讓！大批鮭魚游泳「過馬路」

2018-11-09 07:30

這隻馬搞什麼鬼? 我的洛磯山摔馬記

2018-10-29 09:30

影／誰敢體驗驚悚恐怖感？美國西維州267公尺峽谷跳傘

2018-10-24 09:15

千禧世代不愛加工食品 美國傳統起司片遭嫌棄

2018-10-15 09:15

辦公室泡榴槤茶 同事誤認瓦斯外洩

2018-10-12 15:29

影／身無分文！她靠一雙直排輪鞋橫跨美國

2018-10-11 11:29

影／NASA迎接60周年 華府航太博物館推中文導覽

2018-09-26 15:59

野戰披薩放3年還很好吃 全靠這祕密武器

2018-09-26 09:29

亞裔男惡作劇 麥當勞不以為意反給獎賞

2018-09-23 20:00

美國麥當勞蘋果派「不一樣了」 網怒：還我舊版

2018-09-23 08:00

旅宿體驗／ 多倫多金普敦聖喬治酒店 耳目一新的設計風格

2018-09-19 21:59

影／美國大鹽湖奇景 一條鐵路造就「陰陽湖」

2018-09-18 21:30

開車驚見巨型公鹿 網友嚇壞「根本是恐龍」

2018-09-16 20:30

網紅紐約烘焙店 華府開首家店

2018-09-13 09:15

熟齡壯遊 舊金山健走美西三大自然勝地

2018-09-04 10:00
看更多

熱門文章

郵輪引擎故障1300人困挪威外海 8米高巨浪添救援難度

2019-03-24 10:50

炫耀文！他體驗「特別式越南洗頭」 正老婆現身監工

2019-03-25 12:05

跑起來！　2019年必去的「8大馬拉松比賽」

2019-03-25 09:03

新加坡「星耀樟宜」4月17日開幕 打造觀光大國如虎添翼

2019-03-24 16:30

大笨鐘新面貌回歸本色 藍金搭配更精緻

2019-03-23 20:00

中歐巴黎！ 細細品味「布達佩斯」的獨特風華

2019-03-24 21:01

影／是場噩夢！挪威郵輪船員曝擱淺慘況：「救生艇根本沒用」

2019-03-26 19:00

最喜歡瑞士的哪座山？ Matterhorn－永難忘記「馬特洪峰」帶來的感動！

2019-03-26 13:18

美麗與遺憾之「杜布羅夫尼克」亞德里亞海上最璀璨的珍珠

2019-03-25 21:03

非洲獵奇！ 走進衣索比亞 台灣尋豆師打開咖啡豆寶庫

2019-03-24 12:49

值得前往！「帛琉」你會有興趣的陸上景點

2019-03-26 08:26

城市探險限定！ 遊京都 訪紐約 玩賞頂級酒店

2019-03-25 22:03

2019春天旅行必修課 不可錯過的4大賞櫻景點！

2019-03-25 11:35

帛琉祕境必去牛奶湖！蒂芬妮藍絕美湖面還有美顏火山泥可體驗

2019-03-24 17:28

飛東京、首爾、新加坡最低3折起！酷航周二推限時2日促銷

2019-03-25 18:29

影／伊拉克渡輪翻覆畫面曝光 婦孺遭船壓頂逾百死

2019-03-26 12:25

看萬燈齊放 無比壯觀！「清邁國際水燈節」泰國最浪漫的節日、七大奇跡之一

2019-03-26 09:04

加拿大夢幻之旅清單大解密 加航推商務艙來回含稅9萬有找

2019-03-25 20:35

新手教學／先別衝動！給你５個不買特價哩程的理由

2019-03-23 22:30

影／嚇人！巴黎迪士尼爆巨響 遊客驚恐竄逃

2019-03-24 17:14

全球星戰迷超期待！美國迪士尼星際大戰樂園5月底開幕

2019-03-26 17:41

香港／不只巨型KAWS！ 漂浮地球也登場

2019-03-25 07:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top