全球星戰迷超期待！美國迪士尼星際大戰樂園5月底開幕

2019-03-26 17:41 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



到時候可以在樂園內盡情體驗星際大戰各個經典場景。圖／摘自迪士尼官網 分享 facebook 全球星戰迷引頸期盼的迪士尼星際大戰樂園，近日宣布即將在5月31日正式開幕，園區內忠實呈現電影場景，尤其是搭乘千年隼號或是飛速穿越殲星戰鬥艦（Star Destroyer）大廳等畫面，都是星戰迷想親身體驗的場景，在這裡可夢想成真，親自駕駛太空船奔馳在太空中。

美國加州迪士尼樂園及佛羅里達州華特迪士尼世界度假區的好萊塢影城，分別在5月31日、8月29日開放星際大戰遊樂設施。其中，率先亮相的加州迪士尼樂園以「星際大戰：銀河的邊緣」為主題，可體驗到各種電影中經典場景，像是一進去就被運送到巴圖星球，遊客可以選擇幫助走私者，或是加入反抗軍行列，甚至是效忠第一軍團。可能會遇到一些熟悉的面孔，從芮（Rey）、芬恩（Finn）和波（Poe），到 BB-8 和阿丘（Chewie）等角色。同時，樂園中不論景觀、聲音、氣味，甚至美食，都能讓人身歷其境。

美國加州迪士尼樂園推出星際大戰主題活動。圖／摘自迪士尼官網 分享 facebook

此外，搭乘星際大戰中的太空船，是許多星際迷非常想親身體驗的場景，加州迪士尼星際大戰樂園將開放「千年隼：走私者逃亡」遊樂區，遊客可搭乘號稱「銀河系中移動最快的垃圾塊」，坐在駕駛艙體驗飛船在太空中奔馳。