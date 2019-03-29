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我在「拉丁美洲」的生活分享！沿太平洋風土人文獵奇篇

2019-03-29 08:30背包客棧

【作者:獨身流浪】

前言：我不是一個很會寫行程懶人包、旅行中也沒什麼musttodo的人。所以只記敘些生活百態。

這邊的國家數或許不夠格稱之為南美獵奇。姑且擬為“拉美沿太平洋獵奇”好了。

此篇主要撰寫由古巴、哥倫比亞、秘魯、玻利維亞及智利待了128天，一路下來所觀察到的有趣民風。

從最不易讓看官受驚的No.10開始：古哥玻秘的主食、配菜與湯品八成是澱粉。前餐為肉末燉鹹紅豆湯、主餐為白飯雙拼義大利麵佐樹薯香蕉及酪梨沙拉（這樣聽起很法式、有比較可口嗎？)古巴和哥倫比亞比較多雞、牛肉、秘魯的品項更多（包括羊駝和天竺鼠）

對，鹹的紅豆湯。當他們聽到我們喝甜紅豆湯佐元宵時，表情比我更受驚。然後民宿家女兒轉身拿一瓶糖罐兒給我。

但是大姐，我並不會想把糖加入鹹湯裡RRRRR！其實歐洲的豆類也都是煮鹹食。有人知道為什麼亞洲會發展成甜的嘛？

圖／背包客棧
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鹹豆湯

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秘魯天竺鼠。

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藜麥玉米義大利麵，是個什麼樣子的概念(?)

No.9:智利-乾果店。智利的乾果店非常多，密度大約比在台南看到蜜餞店還來的高。乾果店裡賣的是秤斤論兩的杏仁、核桃、花生、南瓜籽、奇亞籽、亞麻籽、燕麥、香蕉片、蘋果片偶爾還能看到像爆米香的產品。我超喜歡在早餐時間來一碗綜合各類穀物的牛奶。健康一百分。

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No.8:古巴-街景軟硬體設施皆保留上世紀風采、街上的人服裝卻與景色異常違和，女人們都將夜店戰袍穿在艷陽下。她們用行動向世人訴說姊展現的不是身材而是勇氣。等等等、看倌莫要認為我在嘲諷；只要自己開心、穿什麼做什麼不越過道德或法律的底線，為什麼要在意別人的眼光？卡達夏家族展現的也是自信啊（離題）

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No.7：哥倫比亞-國民都很有禮貌

Eg:當一個2歲小男孩呼叫大人時，他們會回答：Sí,señor?(是的，先生？）而不是稱為niño/chico(小男孩);不只這個例子，常常聽到人們對話裡會不斷出現xxx先生、女士（而那位先生或女士不是別人正是交談對象）我自認是很有禮貌的人，但我無法想像哪天對我朋友說話時一直稱呼他們：志雄先生、怡芬女士。恩。

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No.6:智利-這就是我們的鄉音啦！-如果有一天，你們說西語的友人想學中文，問：為什麼台灣人說一句話結尾那麼多「啊、啦、ㄏㄧㄡˇ、欸、喔」？舉個例子給他們：智利人講西班牙語、句末也都是popopo～像是Sípo(好呀）,Nopo(不喔),allipo（那裡啊）諸如此類。智利獨有的語末助詞。既然說到這裡那順帶一提：如果看倌們想學西文，預算高當然直飛西班牙salamanca、他們教學是頂尖的（然後Alcala的居民就出來抗議了，畢竟人家出了西班牙大文豪塞萬提斯啊）喜歡南美文化或預算稍低的話，我很建議哥倫比亞。雖然相較古巴啊、秘魯等，哥國花費偏高，但卻比智利或阿根廷低。最重點的是：他們發音清晰！對我這種半吊子自學者來說，古巴人講話很快、玻利維亞人口音含糊像周杰倫（我到底要得罪多少人？）、智利人說話有種鼻腔而且結尾po來po去；至於阿根廷...有一天請旅館室友矯正我的發音，結果她靦腆的笑說阿根廷人也都無法發出“標準腔”的LL單字。最後、許多南美地區不使用vosotro（familiar：你們）...

原文出處：拉丁美洲沿太平洋風土人文獵奇篇

延伸閱讀：成功闖入歐洲日常的臺菜之『有事上桌聊』

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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