旅宿紀錄／感受上非常舒服！ 芝加哥朗廷酒店行政樓層一大床房

作者：Tom Huang

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

2018年的最後一個住宿紀錄，很意外地送給了芝加哥。因為人生的一個轉彎，今年就沒有往年的跨年旅行。這次去芝加哥，是抱著一個完全放鬆的方式前往！所以本來打算來利用Chase Ritz-Carlton信用卡（已停產）每年續卡都會贈送的行政酒廊升等券（必須為付費房），加上$100美元的餐飲回饋，來場餵豬之旅，也一圓自己還沒有住過芝加哥麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton, Chicago) 的心願。然而出發前的兩週，忽然有一天看到TripPlus新聞專區，分享了＂Expedia手機App推出了訂房一折 (90% Off) 的活動！＂ 立刻抓起手機下載App，一方面開始研究這個活動。原來是只要訂購1/5/2019前的酒店房間，房價部分直接打一折，最高折抵$500美金！這種機會怎能錯過？

但因為透過Expedia網站，屬於第三方訂房，都不會相容於各家酒店會員計劃的福利，也得不到更多回饋。所以這類活動，最適合拿來體驗一些自己沒有高階會員，但是又很有特色的酒店。在我腦中立刻浮起兩家酒店：芝加哥半島酒店 (The Peninsula Chicago)，與芝加哥朗廷酒店 (The Langham, Chicago)。原因無他，因為這是兩家常年在Tripadvisor網站，永遠爭奪第一名與第二名評價，而且是評價高達5顆星的芝加哥市內頂級酒店！體驗過芝加哥幾家連鎖酒店頂級品牌，如芝加哥柏悅酒店、芝加哥四季酒店、芝加哥華爾道夫酒店等等（ 芝加哥洲際酒店：為什麼我沒有被列進去），這兩家酒店加上芝加哥麗思卡爾頓酒店，大概就像拼圖上最後幾張碎片，一直呼喚著我去收集。

很幸運的是，芝加哥朗廷酒店有參與這次折扣，而且最棒的是，我還可以訂得到行政樓層的房間（Executive Club One King Bed Room，含有行政酒廊待遇的房間）。朗廷酒店的行政酒廊，與麗思卡爾頓酒店相同，都只給付費的客人使用，搭配這次活動，基本上等於我花一個人的酒廊費用，就可以享用兩人住宿以及免費酒廊！只能夠感恩Expedia網站／App活動的這個耶誕禮物，來的正是時候。

酒店歷史及建築特色

可能很多朋友並不熟悉這家酒店，其實＂朗廷＂這個品牌的歷史，最早可以回朔到1865年，在倫敦開幕的倫敦朗廷酒店 (The Langham, London)。這家倫敦酒店創了幾個紀錄，是第一家使用電梯，以及提供冷熱自來水的酒店。甚至也是第一家把原本專屬貴族家庭聚會的英式下午茶，放到公共場所商業化的濫觴。最後集團在幾次轉手後，被香港鷹君集團收購。

而這間酒店座落於330 North Wabash St.，這棟緊鄰芝加哥河高達52層的建築，被列名於美國國家歷史名勝名錄，是由知名現代主義建築大師，也是前伊利諾理工學院 (Illinois Institute of Technology) 建築學院院長－Ludwig Mies van der Rohe所設計。這棟建築最知名的歷史，就是前身為IBM大樓，後來被黑石集團收購。目前主要是美國醫學協會 (American Medical Association) 使用。而2013年，這棟建築物的2～13樓，被改建為目前的芝加哥朗廷酒店。此外，如果看過蝙蝠俠系列作品的黑暗騎士 (The Dark Knight)，這棟建築物也有出現過。

酒店外觀

到過芝加哥，一定會看過芝加哥河畔這棟顯眼玻璃帷幕建築，那就是美國總統川普的產業－芝加哥川普大樓。而後面那棟深色的建築，就是這次入住的芝加哥朗廷酒店 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

這棟建築目前主要是美國醫學協會使用，而酒店主要佔據2～13樓 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

酒店的相對地理位置大門口雖然雕琢很華麗，但是其實面積不大，完全走低調路線 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

看看對街的川普酒店，門面就是大氣的多！是不是很有即視感 XD 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

看過我幾次介紹過芝加哥酒店，應該會發現芝加哥的酒店，一樓往往就是大廳，所有Check-In櫃台都是在上面樓層。而芝加哥朗廷酒店這個大廳算是空間很寬敞的 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

酒店Check-In

所有旅客都會先被引導到二樓這個真正的大廳，進行Check-In手續 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

入住時適逢耶誕節，所以整個酒店都裝飾的很有過節氣氛 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

提到英式下午茶，可能很多人第一個想到是半島酒店，但是其實第一個把下午茶搬到酒店而商業化的，其實是1865年的倫敦朗廷酒店。所以芝加哥朗廷酒店的下午茶，也是與芝加哥半島酒店的下午茶一樣齊名。而供應的地方－Pavilion，就位於櫃檯旁邊，所以看到每個桌子上都是英式下午茶三層架。不過一份下午茶含一杯香檳要$85美金（未稅），我想就等待有緣人自己來體驗啦（或是可以選擇行政酒廊待遇，也會吃得到下午茶點心）！ 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

這是酒店附設餐廳－Travelle 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

因應耶誕佳節的氣氛，甚至還有推出跟耶誕老人照相的服務 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

因為我們這次的住宿，是含有行政酒廊待遇的房間，所以櫃檯人員很快地就邀請我們到12C樓層（實際計算應該是13樓）的行政酒廊進行Check-In手續。其實在行政酒廊Check-In也沒有什麼太特別的地方，只是家人們可以直接有地方休息，也會有人接待。不過我入住時因為適逢耶誕假期，所以服務人員並不是很多，感受上就不太明顯 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

很快地在行政樓層Check-In完，就前往房間 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

房間

這次入住的房間平面圖，可以看到最左邊最大的部分，就是整個行政酒廊，而這個樓層大部分都是基本房 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

雖然是基本房，但是面積有516平方英尺，大約14.5坪，其實已經很接近很多芝加哥市內酒店的＂Studio＂房型了 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

整個房間呈現是一個淡雅的感覺，很棒的是善用隱藏光源，讓房間顯得明亮。一個有趣的地方，是浴室的玻璃隔間採用特殊設計，打開就會出現霧狀，而關閉起來就會是透明的，增加空間感 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

酒店房間的左邊是書桌，右邊的櫃子則是一個極具巧思的吧台 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

床頭櫃上是Bose音響 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

這個中央控制的燈控很方便，而且還細心的附上兩個插座 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

細心的酒店，就是要把便條紙跟筆都準備好，並且貼心的把筆轉開 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

酒店採用的代表色是粉紅色，真的很少見 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

書桌旁的擴充插座很豐富 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

剛剛提過這個吧台非常有巧思 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

因為它是一個珠寶盒概念 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

中央最上層打開，則是我個人的心頭好－Nespresso咖啡機 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

這個小空間是衣櫃 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

唯一令人不解的是拖鞋，真的好小雙 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

還有一個梳妝台空間。這部分是個加分！ 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

眼尖的讀者，應該在之前照片就會發現，這次房間多了一個以前從來不會在我的體驗文出現的東西，那就是嬰兒床 (Crib)！！！身為轉型中的親子作家，真的要推薦一下他們家的嬰兒床，經過我兒的親身體驗，真的很舒服（對比他第一次去萬豪集團旗下某間3星級酒店的嬰兒床，那完全是個災難）。所以這次出遊，那個梳妝台空間，就從老婆大人的化妝包，變成了奶瓶集散地（有股淡淡的哀傷） 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

酒店也有貼心準備了嬰兒專用的盥洗包，只能說五星級酒店就是這麼貼心，一下子就收買了爸媽的心 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

基本房就有雙水槽，這點我想TripPlus資深親子作家Sharon一定會喜歡 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

浴室空間其實很大，還有一整個大浴缸。身為新手爸媽，對於放倒小孩後，可以泡熱水澡感到欣慰（怎麼有種心酸的感覺….啊，是淚） 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

比較有趣的是備品，並不是使用知名品牌，而是飯店本身的Chuan（川）Spa產品 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

就連備品也都是自家品牌，不過種類非常齊全，給個讚 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

還有貼心準備浴鹽。但是我對於右邊的＂Pure Vegetable Soap＂深感不解？到底為了什麼原因，要發明這種東西！ 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

雖然是自家品牌，但是有特別提出香氛的部分，是與Laura Tonatto獨家合作！Laura Tonatto是義大利知名香氛大師，有多麼受推崇呢？恩，至少義大利米蘭的五星級酒店－米蘭柏悅酒店 (Park Hyatt Milan) 的獨家備品就是與他合作。所謂自己人最懂自己人，我想應該不用多說了，有別於我在米蘭的體驗，在芝加哥的香味聞起來比較優雅一些 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

就連衛生紙都有酒店專屬粉紅貼紙，是不是很可愛？ 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

SPA、游泳池與健身房

SPA、健身房與游泳池都在4樓 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

整個健身房其實很大 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

除了常見的毛巾跟飲水機，酒店還有細心提供水果與拋棄式耳機 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

小結

即便不計入酒廊服務，我個人認為這間酒店，可能真的是我目前認為芝加哥市內最好的酒店。第一是他房間很大，即便是完全沒有升等的基本房，在我與老婆大人的感受上，還是非常舒服，更別提這次還是在帶了一堆小朋友的衣服與備品的情況下（新手爸媽總是緊張，會多帶很多東西）。雙沙發、雙水槽、獨立浴缸（不合併衛浴），甚至是小梳妝區域，這些全都有一個都不少。第二是設計比較符合現代。像芝加哥華爾道夫酒店，雖然也是標榜這幾年新裝修，但是房間內裝還是舊式設計，其實並不實用，也缺乏3C時代需要的插座。而這在2013年裝修的這間芝加哥朗廷酒店，完全感受不到。也難怪它能成為Tripadvisor網站上，芝加哥市內排名前二名的酒店。要說唯一的缺點，就是房間景色，由於被川普大樓佔據芝加哥河岸與密西根湖景第一排，雖然一樣有市景跟河景，但就是比較限縮，這也是我認為四季酒店贏過他的項目。

至於酒廊服務，我認為是更加分，尤其是對於我們這種新手爸媽。但是畢竟是要付費的服務，就決定分開到下一篇再與大家介紹，才不會影響到對酒店的評價。期待酒廊服務的偽體驗文（真吃貨食記）的讀者們，我們下次見！

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