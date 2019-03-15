旅宿紀錄／感受上非常舒服！ 芝加哥朗廷酒店行政樓層一大床房

2018年的最後一個住宿紀錄，很意外地送給了芝加哥。因為人生的一個轉彎，今年就沒有往年的跨年旅行。這次去芝加哥，是抱著一個完全放鬆的方式前往！所以本來打算來利用Chase Ritz-Carlton信用卡（已停產）每年續卡都會贈送的行政酒廊升等券（必須為付費房），加上$100美元的餐飲回饋，來場餵豬之旅，也一圓自己還沒有住過芝加哥麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton, Chicago) 的心願。然而出發前的兩週，忽然有一天看到TripPlus新聞專區，分享了＂Expedia手機App推出了訂房一折 (90% Off) 的活動！＂ 立刻抓起手機下載App，一方面開始研究這個活動。原來是只要訂購1/5/2019前的酒店房間，房價部分直接打一折，最高折抵$500美金！這種機會怎能錯過？
但因為透過Expedia網站，屬於第三方訂房，都不會相容於各家酒店會員計劃的福利，也得不到更多回饋。所以這類活動，最適合拿來體驗一些自己沒有高階會員，但是又很有特色的酒店。在我腦中立刻浮起兩家酒店：芝加哥半島酒店 (The Peninsula Chicago)，與芝加哥朗廷酒店 (The Langham, Chicago)。原因無他，因為這是兩家常年在Tripadvisor網站，永遠爭奪第一名與第二名評價，而且是評價高達5顆星的芝加哥市內頂級酒店！體驗過芝加哥幾家連鎖酒店頂級品牌，如芝加哥柏悅酒店、芝加哥四季酒店、芝加哥華爾道夫酒店等等（ 芝加哥洲際酒店：為什麼我沒有被列進去），這兩家酒店加上芝加哥麗思卡爾頓酒店，大概就像拼圖上最後幾張碎片，一直呼喚著我去收集。
很幸運的是，芝加哥朗廷酒店有參與這次折扣，而且最棒的是，我還可以訂得到行政樓層的房間（Executive Club One King Bed Room，含有行政酒廊待遇的房間）。朗廷酒店的行政酒廊，與麗思卡爾頓酒店相同，都只給付費的客人使用，搭配這次活動，基本上等於我花一個人的酒廊費用，就可以享用兩人住宿以及免費酒廊！只能夠感恩Expedia網站／App活動的這個耶誕禮物，來的正是時候。
酒店歷史及建築特色
可能很多朋友並不熟悉這家酒店，其實＂朗廷＂這個品牌的歷史，最早可以回朔到1865年，在倫敦開幕的倫敦朗廷酒店 (The Langham, London)。這家倫敦酒店創了幾個紀錄，是第一家使用電梯，以及提供冷熱自來水的酒店。甚至也是第一家把原本專屬貴族家庭聚會的英式下午茶，放到公共場所商業化的濫觴。最後集團在幾次轉手後，被香港鷹君集團收購。
而這間酒店座落於330 North Wabash St.，這棟緊鄰芝加哥河高達52層的建築，被列名於美國國家歷史名勝名錄，是由知名現代主義建築大師，也是前伊利諾理工學院 (Illinois Institute of Technology) 建築學院院長－Ludwig Mies van der Rohe所設計。這棟建築最知名的歷史，就是前身為IBM大樓，後來被黑石集團收購。目前主要是美國醫學協會 (American Medical Association) 使用。而2013年，這棟建築物的2～13樓，被改建為目前的芝加哥朗廷酒店。此外，如果看過蝙蝠俠系列作品的黑暗騎士 (The Dark Knight)，這棟建築物也有出現過。
留言