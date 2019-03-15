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懶人包／「紐西蘭最黑暗的日子」 一次解析大屠殺濫射事件

被壓榨的一代：讀到博士，收入只夠填飽肚子

旅宿紀錄／感受上非常舒服！ 芝加哥朗廷酒店行政樓層一大床房

2019-03-15 21:30TripPlus

作者：Tom Huang

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖文來自於：TripPlus
圖文來自於：TripPlus
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2018年的最後一個住宿紀錄，很意外地送給了芝加哥。因為人生的一個轉彎，今年就沒有往年的跨年旅行。這次去芝加哥，是抱著一個完全放鬆的方式前往！所以本來打算來利用Chase Ritz-Carlton信用卡（已停產）每年續卡都會贈送的行政酒廊升等券（必須為付費房），加上$100美元的餐飲回饋，來場餵豬之旅，也一圓自己還沒有住過芝加哥麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton, Chicago) 的心願。然而出發前的兩週，忽然有一天看到TripPlus新聞專區，分享了＂Expedia手機App推出了訂房一折 (90% Off) 的活動！＂ 立刻抓起手機下載App，一方面開始研究這個活動。原來是只要訂購1/5/2019前的酒店房間，房價部分直接打一折，最高折抵$500美金！這種機會怎能錯過？

但因為透過Expedia網站，屬於第三方訂房，都不會相容於各家酒店會員計劃的福利，也得不到更多回饋。所以這類活動，最適合拿來體驗一些自己沒有高階會員，但是又很有特色的酒店。在我腦中立刻浮起兩家酒店：芝加哥半島酒店 (The Peninsula Chicago)，與芝加哥朗廷酒店 (The Langham, Chicago)。原因無他，因為這是兩家常年在Tripadvisor網站，永遠爭奪第一名與第二名評價，而且是評價高達5顆星的芝加哥市內頂級酒店！體驗過芝加哥幾家連鎖酒店頂級品牌，如芝加哥柏悅酒店、芝加哥四季酒店、芝加哥華爾道夫酒店等等（ 芝加哥洲際酒店：為什麼我沒有被列進去），這兩家酒店加上芝加哥麗思卡爾頓酒店，大概就像拼圖上最後幾張碎片，一直呼喚著我去收集。

很幸運的是，芝加哥朗廷酒店有參與這次折扣，而且最棒的是，我還可以訂得到行政樓層的房間（Executive Club One King Bed Room，含有行政酒廊待遇的房間）。朗廷酒店的行政酒廊，與麗思卡爾頓酒店相同，都只給付費的客人使用，搭配這次活動，基本上等於我花一個人的酒廊費用，就可以享用兩人住宿以及免費酒廊！只能夠感恩Expedia網站／App活動的這個耶誕禮物，來的正是時候。

酒店歷史及建築特色

可能很多朋友並不熟悉這家酒店，其實＂朗廷＂這個品牌的歷史，最早可以回朔到1865年，在倫敦開幕的倫敦朗廷酒店 (The Langham, London)。這家倫敦酒店創了幾個紀錄，是第一家使用電梯，以及提供冷熱自來水的酒店。甚至也是第一家把原本專屬貴族家庭聚會的英式下午茶，放到公共場所商業化的濫觴。最後集團在幾次轉手後，被香港鷹君集團收購。

而這間酒店座落於330 North Wabash St.，這棟緊鄰芝加哥河高達52層的建築，被列名於美國國家歷史名勝名錄，是由知名現代主義建築大師，也是前伊利諾理工學院 (Illinois Institute of Technology) 建築學院院長－Ludwig Mies van der Rohe所設計。這棟建築最知名的歷史，就是前身為IBM大樓，後來被黑石集團收購。目前主要是美國醫學協會 (American Medical Association) 使用。而2013年，這棟建築物的2～13樓，被改建為目前的芝加哥朗廷酒店。此外，如果看過蝙蝠俠系列作品的黑暗騎士 (The Dark Knight)，這棟建築物也有出現過。

酒店外觀

到過芝加哥，一定會看過芝加哥河畔這棟顯眼玻璃帷幕建築，那就是美國總統川普的產業－...
到過芝加哥，一定會看過芝加哥河畔這棟顯眼玻璃帷幕建築，那就是美國總統川普的產業－芝加哥川普大樓。而後面那棟深色的建築，就是這次入住的芝加哥朗廷酒店 圖文來自於：TripPlus
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這棟建築目前主要是美國醫學協會使用，而酒店主要佔據2～13樓 圖文來自於：Tr...
這棟建築目前主要是美國醫學協會使用，而酒店主要佔據2～13樓 圖文來自於：TripPlus
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酒店的相對地理位置大門口雖然雕琢很華麗，但是其實面積不大，完全走低調路線 圖文來...
酒店的相對地理位置大門口雖然雕琢很華麗，但是其實面積不大，完全走低調路線 圖文來自於：TripPlus
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看看對街的川普酒店，門面就是大氣的多！是不是很有即視感 XD 圖文來自於：Tri...
看看對街的川普酒店，門面就是大氣的多！是不是很有即視感 XD 圖文來自於：TripPlus
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看過我幾次介紹過芝加哥酒店，應該會發現芝加哥的酒店，一樓往往就是大廳，所有Che...
看過我幾次介紹過芝加哥酒店，應該會發現芝加哥的酒店，一樓往往就是大廳，所有Check-In櫃台都是在上面樓層。而芝加哥朗廷酒店這個大廳算是空間很寬敞的 圖文來自於：TripPlus
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酒店Check-In

所有旅客都會先被引導到二樓這個真正的大廳，進行Check-In手續 圖文來自於：...
所有旅客都會先被引導到二樓這個真正的大廳，進行Check-In手續 圖文來自於：TripPlus
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入住時適逢耶誕節，所以整個酒店都裝飾的很有過節氣氛 圖文來自於：TripPlus
入住時適逢耶誕節，所以整個酒店都裝飾的很有過節氣氛 圖文來自於：TripPlus
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提到英式下午茶，可能很多人第一個想到是半島酒店，但是其實第一個把下午茶搬到酒店而...
提到英式下午茶，可能很多人第一個想到是半島酒店，但是其實第一個把下午茶搬到酒店而商業化的，其實是1865年的倫敦朗廷酒店。所以芝加哥朗廷酒店的下午茶，也是與芝加哥半島酒店的下午茶一樣齊名。而供應的地方－Pavilion，就位於櫃檯旁邊，所以看到每個桌子上都是英式下午茶三層架。不過一份下午茶含一杯香檳要$85美金（未稅），我想就等待有緣人自己來體驗啦（或是可以選擇行政酒廊待遇，也會吃得到下午茶點心）！ 圖文來自於：TripPlus
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這是酒店附設餐廳－Travelle 圖文來自於：TripPlus
這是酒店附設餐廳－Travelle 圖文來自於：TripPlus
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因應耶誕佳節的氣氛，甚至還有推出跟耶誕老人照相的服務 圖文來自於：TripPlu...
因應耶誕佳節的氣氛，甚至還有推出跟耶誕老人照相的服務 圖文來自於：TripPlus
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因為我們這次的住宿，是含有行政酒廊待遇的房間，所以櫃檯人員很快地就邀請我們到12...
因為我們這次的住宿，是含有行政酒廊待遇的房間，所以櫃檯人員很快地就邀請我們到12C樓層（實際計算應該是13樓）的行政酒廊進行Check-In手續。其實在行政酒廊Check-In也沒有什麼太特別的地方，只是家人們可以直接有地方休息，也會有人接待。不過我入住時因為適逢耶誕假期，所以服務人員並不是很多，感受上就不太明顯 圖文來自於：TripPlus
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很快地在行政樓層Check-In完，就前往房間 圖文來自於：TripPlus
很快地在行政樓層Check-In完，就前往房間 圖文來自於：TripPlus
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房間

這次入住的房間平面圖，可以看到最左邊最大的部分，就是整個行政酒廊，而這個樓層大部...
這次入住的房間平面圖，可以看到最左邊最大的部分，就是整個行政酒廊，而這個樓層大部分都是基本房 圖文來自於：TripPlus
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雖然是基本房，但是面積有516平方英尺，大約14.5坪，其實已經很接近很多芝加哥...
雖然是基本房，但是面積有516平方英尺，大約14.5坪，其實已經很接近很多芝加哥市內酒店的＂Studio＂房型了 圖文來自於：TripPlus
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整個房間呈現是一個淡雅的感覺，很棒的是善用隱藏光源，讓房間顯得明亮。一個有趣的地...
整個房間呈現是一個淡雅的感覺，很棒的是善用隱藏光源，讓房間顯得明亮。一個有趣的地方，是浴室的玻璃隔間採用特殊設計，打開就會出現霧狀，而關閉起來就會是透明的，增加空間感 圖文來自於：TripPlus
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酒店房間的左邊是書桌，右邊的櫃子則是一個極具巧思的吧台 圖文來自於：TripPl...
酒店房間的左邊是書桌，右邊的櫃子則是一個極具巧思的吧台 圖文來自於：TripPlus
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床頭櫃上是Bose音響 圖文來自於：TripPlus
床頭櫃上是Bose音響 圖文來自於：TripPlus
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這個中央控制的燈控很方便，而且還細心的附上兩個插座 圖文來自於：TripPlus
這個中央控制的燈控很方便，而且還細心的附上兩個插座 圖文來自於：TripPlus
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細心的酒店，就是要把便條紙跟筆都準備好，並且貼心的把筆轉開 圖文來自於：Trip...
細心的酒店，就是要把便條紙跟筆都準備好，並且貼心的把筆轉開 圖文來自於：TripPlus
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酒店採用的代表色是粉紅色，真的很少見 圖文來自於：TripPlus
酒店採用的代表色是粉紅色，真的很少見 圖文來自於：TripPlus
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書桌旁的擴充插座很豐富 圖文來自於：TripPlus
書桌旁的擴充插座很豐富 圖文來自於：TripPlus
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剛剛提過這個吧台非常有巧思 圖文來自於：TripPlus
剛剛提過這個吧台非常有巧思 圖文來自於：TripPlus
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因為它是一個珠寶盒概念 圖文來自於：TripPlus
因為它是一個珠寶盒概念 圖文來自於：TripPlus
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中央最上層打開，則是我個人的心頭好－Nespresso咖啡機 圖文來自於：Tri...
中央最上層打開，則是我個人的心頭好－Nespresso咖啡機 圖文來自於：TripPlus
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這個小空間是衣櫃 圖文來自於：TripPlus
這個小空間是衣櫃 圖文來自於：TripPlus
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唯一令人不解的是拖鞋，真的好小雙 圖文來自於：TripPlus
唯一令人不解的是拖鞋，真的好小雙 圖文來自於：TripPlus
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還有一個梳妝台空間。這部分是個加分！ 圖文來自於：TripPlus
還有一個梳妝台空間。這部分是個加分！ 圖文來自於：TripPlus
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眼尖的讀者，應該在之前照片就會發現，這次房間多了一個以前從來不會在我的體驗文出現...
眼尖的讀者，應該在之前照片就會發現，這次房間多了一個以前從來不會在我的體驗文出現的東西，那就是嬰兒床 (Crib)！！！身為轉型中的親子作家，真的要推薦一下他們家的嬰兒床，經過我兒的親身體驗，真的很舒服（對比他第一次去萬豪集團旗下某間3星級酒店的嬰兒床，那完全是個災難）。所以這次出遊，那個梳妝台空間，就從老婆大人的化妝包，變成了奶瓶集散地（有股淡淡的哀傷） 圖文來自於：TripPlus
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酒店也有貼心準備了嬰兒專用的盥洗包，只能說五星級酒店就是這麼貼心，一下子就收買了...
酒店也有貼心準備了嬰兒專用的盥洗包，只能說五星級酒店就是這麼貼心，一下子就收買了爸媽的心 圖文來自於：TripPlus
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基本房就有雙水槽，這點我想TripPlus資深親子作家Sharon一定會喜歡 圖...
基本房就有雙水槽，這點我想TripPlus資深親子作家Sharon一定會喜歡 圖文來自於：TripPlus
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浴室空間其實很大，還有一整個大浴缸。身為新手爸媽，對於放倒小孩後，可以泡熱水澡感...
浴室空間其實很大，還有一整個大浴缸。身為新手爸媽，對於放倒小孩後，可以泡熱水澡感到欣慰（怎麼有種心酸的感覺….啊，是淚） 圖文來自於：TripPlus
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比較有趣的是備品，並不是使用知名品牌，而是飯店本身的Chuan（川）Spa產品 ...
比較有趣的是備品，並不是使用知名品牌，而是飯店本身的Chuan（川）Spa產品 圖文來自於：TripPlus
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就連備品也都是自家品牌，不過種類非常齊全，給個讚 圖文來自於：TripPlus
就連備品也都是自家品牌，不過種類非常齊全，給個讚 圖文來自於：TripPlus
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還有貼心準備浴鹽。但是我對於右邊的＂Pure Vegetable Soap＂深感...
還有貼心準備浴鹽。但是我對於右邊的＂Pure Vegetable Soap＂深感不解？到底為了什麼原因，要發明這種東西！ 圖文來自於：TripPlus
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雖然是自家品牌，但是有特別提出香氛的部分，是與Laura Tonatto獨家合作...
雖然是自家品牌，但是有特別提出香氛的部分，是與Laura Tonatto獨家合作！Laura Tonatto是義大利知名香氛大師，有多麼受推崇呢？恩，至少義大利米蘭的五星級酒店－米蘭柏悅酒店 (Park Hyatt Milan) 的獨家備品就是與他合作。所謂自己人最懂自己人，我想應該不用多說了，有別於我在米蘭的體驗，在芝加哥的香味聞起來比較優雅一些 圖文來自於：TripPlus
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就連衛生紙都有酒店專屬粉紅貼紙，是不是很可愛？ 圖文來自於：TripPlus
就連衛生紙都有酒店專屬粉紅貼紙，是不是很可愛？ 圖文來自於：TripPlus
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SPA、游泳池與健身房

SPA、健身房與游泳池都在4樓 圖文來自於：TripPlus
SPA、健身房與游泳池都在4樓 圖文來自於：TripPlus
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整個健身房其實很大 圖文來自於：TripPlus
整個健身房其實很大 圖文來自於：TripPlus
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除了常見的毛巾跟飲水機，酒店還有細心提供水果與拋棄式耳機 圖文來自於：TripP...
除了常見的毛巾跟飲水機，酒店還有細心提供水果與拋棄式耳機 圖文來自於：TripPlus
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小結

即便不計入酒廊服務，我個人認為這間酒店，可能真的是我目前認為芝加哥市內最好的酒店。第一是他房間很大，即便是完全沒有升等的基本房，在我與老婆大人的感受上，還是非常舒服，更別提這次還是在帶了一堆小朋友的衣服與備品的情況下（新手爸媽總是緊張，會多帶很多東西）。雙沙發、雙水槽、獨立浴缸（不合併衛浴），甚至是小梳妝區域，這些全都有一個都不少。第二是設計比較符合現代。像芝加哥華爾道夫酒店，雖然也是標榜這幾年新裝修，但是房間內裝還是舊式設計，其實並不實用，也缺乏3C時代需要的插座。而這在2013年裝修的這間芝加哥朗廷酒店，完全感受不到。也難怪它能成為Tripadvisor網站上，芝加哥市內排名前二名的酒店。要說唯一的缺點，就是房間景色，由於被川普大樓佔據芝加哥河岸與密西根湖景第一排，雖然一樣有市景跟河景，但就是比較限縮，這也是我認為四季酒店贏過他的項目。

至於酒廊服務，我認為是更加分，尤其是對於我們這種新手爸媽。但是畢竟是要付費的服務，就決定分開到下一篇再與大家介紹，才不會影響到對酒店的評價。期待酒廊服務的偽體驗文（真吃貨食記）的讀者們，我們下次見！

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