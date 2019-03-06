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舊金山攻略：舊金山自由行不可錯過的6大景點

2019-03-06 09:00Skyscanner

既然是自由行，就讓我們跳脫一下常見的旅遊路線，換個視角欣賞舊金山這座人文薈萃的城市吧！有哪些地點是不讓你錯過熱門的觀光勝地，又能體驗道地的生活樣貌呢？快跟著Skyscanner的步伐，一起到霧城舊金山來探索，發掘別人不知道的好地方。

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1. Cable Car Turntable (舊金山纜車轉盤)

高低起伏的地形，是舊金山的迷人之處，而體驗從高處遠眺海灣，或是欣賞城市建築風貌的最佳方式，當然是搭乘有趣又別具象徵意義的舊金山纜車囉；位於Powell-Hyde及Powell-Mason兩處單向纜車路線的起點站，是極受旅客喜愛的上車處，因為除了搭車之外，你還能欣賞到復古造型的纜車在大圓盤上轉向的過程，完成後就能在大夥的歡呼下，快樂地跳上纜車開始你的旅程啦。

地點：Powell跟Market街交叉口

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2. Musee Mecanique (機械博物館)

博物館內一定都是靜悄悄，只能遠距離觀賞？但是來到機械博物館，卻能讓你邊玩邊學歷史，這怎麼能錯過呢？距離漁人碼頭不遠的機械博物館，充滿了懷舊的風格，館內擺設了不同年代的機械娛樂機台，從無人彈奏的音樂盒鋼琴、投幣式影片觀賞機到大型的皇家馬戲團表演機台都有，讓人玩得不亦樂乎。若有機會跟工作人員聊聊，還能發現這些機台的年代跟舊時陳列地點，連戶外碼頭旁都還有一艘二戰時期的軍艦等著你去參觀哦。

營業地點：Pier 45 at the end of Taylor Street, Fisherman’s Wharf

營業時間：10:00-20:00

門票費用：入場免費，要玩機台再付費兌換硬幣

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3. Haight-Ashbury Street(海特－艾許伯里)

不管你對嬉皮有什麼想法，Haight-Ashbury Street絕對會激起你嚮往藝術跟自由的靈魂啊。有著嬉皮街之稱的Haight-Ashbury，遍布著各式各樣饒富特色的小店，例如從二樓窗外伸出長長美腿，超引人注目的骨董精品店，或是販賣著各種動物骨頭、印地安飾品，以及可以讓你好好挖寶的二手服商家；除了眼花撩亂又買不停手之外，街道建築牆面上精彩的塗鴉創作，更為Haight-Ashbury Street增添了熱情奔放的藝術氛圍。

如何前往：從聯合廣場(Union Square)搭乘7號或7R巴士，在Masonic或Clayton等站下車

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4. Angel Island (天使島)

舊金山有一座曾為監獄的惡魔島(Alcatraz Island)，歷年來關了許多惡名昭彰的匪徒，但是監獄生活真的不是那麼好玩，何不到另一座風景秀麗的天使島去踏青？從41號碼頭搭船不到30分鐘就能抵達的天使島，自然而寧靜，是跳離繁華都市的世外桃源；你可以在島上走一圈，天然風光與舊金山的海景真是美不勝收，運氣好的話，沿途還有可愛的野生鹿會跳出來跟你打招呼哦。

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5. Sausalito (索薩利托)

索薩利托是一個有著濃濃港灣風情的小鎮，當地居民總是散發著怡然自得的生活態度，讓人不自覺地放下了喧囂與壓力。海灣旁的餐廳與咖啡館，是你品嚐一杯拿鐵，欣賞漫天彩霞的絕佳去處，而四周高級的住宅、精緻的畫廊，甚至海上划著獨木舟身影，在在展現著旅遊與生命的美好。

如何前往：1. 騎自行車前往，2. 在渡輪大樓（Ferry Building）搭乘Golden Gate Ferry前往

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6. Vista Point

到了舊金山，金門大橋絕對是必訪的景點，你可以租一輛自行車從市區騎上金門大橋，或是花一小時左右的時間，慢慢步行通過金門大橋，好好的欣賞這座橋的建築細節以及海上的景致；但是除了近距離接觸外，你其實可以到位於金門大橋國家公園的Vista Point去，這裡是欣賞金門大橋最好的角度之一，更能飽覽舊金山城市的美麗天際線，很多海報上的金門大橋景觀都是取景於此。

如何前往：1. 騎自行車前往，2. 在市區搭乘30號巴士前往

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舊金山這座美國最宜人的城市，還有很多有趣的景點等著你來發現哦!

推薦閱讀：【小資旅行】舊金山免費熱門景點攻略 舊金山不容錯過的七大免費景點

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舊金山纜車博物館

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