舊金山攻略:舊金山自由行不可錯過的6大景點

既然是自由行,就讓我們跳脫一下常見的旅遊路線,換個視角欣賞舊金山這座人文薈萃的城市吧!有哪些地點是不讓你錯過熱門的觀光勝地,又能體驗道地的生活樣貌呢?快跟著Skyscanner的步伐,一起到霧城舊金山來探索,發掘別人不知道的好地方。

1. Cable Car Turntable (舊金山纜車轉盤)

高低起伏的地形,是舊金山的迷人之處,而體驗從高處遠眺海灣,或是欣賞城市建築風貌的最佳方式,當然是搭乘有趣又別具象徵意義的舊金山纜車囉;位於Powell-Hyde及Powell-Mason兩處單向纜車路線的起點站,是極受旅客喜愛的上車處,因為除了搭車之外,你還能欣賞到復古造型的纜車在大圓盤上轉向的過程,完成後就能在大夥的歡呼下,快樂地跳上纜車開始你的旅程啦。

地點:Powell跟Market街交叉口

2. Musee Mecanique (機械博物館)

博物館內一定都是靜悄悄,只能遠距離觀賞?但是來到機械博物館,卻能讓你邊玩邊學歷史,這怎麼能錯過呢?距離漁人碼頭不遠的機械博物館,充滿了懷舊的風格,館內擺設了不同年代的機械娛樂機台,從無人彈奏的音樂盒鋼琴、投幣式影片觀賞機到大型的皇家馬戲團表演機台都有,讓人玩得不亦樂乎。若有機會跟工作人員聊聊,還能發現這些機台的年代跟舊時陳列地點,連戶外碼頭旁都還有一艘二戰時期的軍艦等著你去參觀哦。

營業地點:Pier 45 at the end of Taylor Street, Fisherman’s Wharf

營業時間:10:00-20:00

門票費用:入場免費,要玩機台再付費兌換硬幣

3. Haight-Ashbury Street(海特-艾許伯里)

不管你對嬉皮有什麼想法,Haight-Ashbury Street絕對會激起你嚮往藝術跟自由的靈魂啊。有著嬉皮街之稱的Haight-Ashbury,遍布著各式各樣饒富特色的小店,例如從二樓窗外伸出長長美腿,超引人注目的骨董精品店,或是販賣著各種動物骨頭、印地安飾品,以及可以讓你好好挖寶的二手服商家;除了眼花撩亂又買不停手之外,街道建築牆面上精彩的塗鴉創作,更為Haight-Ashbury Street增添了熱情奔放的藝術氛圍。

如何前往:從聯合廣場(Union Square)搭乘7號或7R巴士,在Masonic或Clayton等站下車

4. Angel Island (天使島)

舊金山有一座曾為監獄的惡魔島(Alcatraz Island),歷年來關了許多惡名昭彰的匪徒,但是監獄生活真的不是那麼好玩,何不到另一座風景秀麗的天使島去踏青?從41號碼頭搭船不到30分鐘就能抵達的天使島,自然而寧靜,是跳離繁華都市的世外桃源;你可以在島上走一圈,天然風光與舊金山的海景真是美不勝收,運氣好的話,沿途還有可愛的野生鹿會跳出來跟你打招呼哦。

5. Sausalito (索薩利托)

索薩利托是一個有著濃濃港灣風情的小鎮,當地居民總是散發著怡然自得的生活態度,讓人不自覺地放下了喧囂與壓力。海灣旁的餐廳與咖啡館,是你品嚐一杯拿鐵,欣賞漫天彩霞的絕佳去處,而四周高級的住宅、精緻的畫廊,甚至海上划著獨木舟身影,在在展現著旅遊與生命的美好。

如何前往:1. 騎自行車前往,2. 在渡輪大樓(Ferry Building)搭乘Golden Gate Ferry前往

6. Vista Point

到了舊金山,金門大橋絕對是必訪的景點,你可以租一輛自行車從市區騎上金門大橋,或是花一小時左右的時間,慢慢步行通過金門大橋,好好的欣賞這座橋的建築細節以及海上的景致;但是除了近距離接觸外,你其實可以到位於金門大橋國家公園的Vista Point去,這裡是欣賞金門大橋最好的角度之一,更能飽覽舊金山城市的美麗天際線,很多海報上的金門大橋景觀都是取景於此。

如何前往:1. 騎自行車前往,2. 在市區搭乘30號巴士前往

舊金山這座美國最宜人的城市,還有很多有趣的景點等著你來發現哦!

