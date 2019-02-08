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三月黃刀鎮 一圓極光夢

2019-02-08 22:37聯合報 台北訊

追逐極光是畢生難忘的體驗。圖／有行旅提供
追逐極光是畢生難忘的體驗。圖／有行旅提供
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旅遊比價搜尋引擎Skyscanner日前以去年、前年的歷史機票數據，依照搜尋量增長程度整理出新興旅遊城市排行榜，其中加拿大「極光之都」黃刀鎮高居第一名。全球欣賞極光的地方不止一處，位於加拿大北方的黃刀鎮，以距離近、見到極光機率高，而成為旅人首選。

聯合報系有行旅與攝影達人陳海騰共同企畫的「加拿大洛磯山脈黃刀鎮極光之旅」，以攝影為主題，沿途飽覽洛磯山脈班芙、幽鶴、庫特尼國家公園與冰原大道等地私房景點，加上黃刀鎮的極光震撼體驗、溫哥華城市景觀，一次掌握加拿大西岸冬日風貌。

由於拍攝極光需要一些技巧，陳海騰也在出發往黃刀鎮前，在溫哥華安排一場攝影交流會，清楚說明拍攝動線、攝影點、攝影技巧及裝備設置，讓旅人在調整好時差後，以最佳狀態迎接畢生難忘的極光之旅。

陳海騰表示，黃刀鎮當地由於被北極光橢圓環帶區所涵蓋，光害少、見到極光的機率也大為提升；此外，黃刀鎮的雪地活動不少，每年三月的狗拉雪橇比賽，都讓旅人直呼不虛此行。

．「加拿大洛磯山脈黃刀鎮極光之旅」十三天行程將於三月六日出發，今年僅此一梯，報名或洽詢詳細旅程請電02-86433581、86433543、手機0915-883089。

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