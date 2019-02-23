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等超久！5566的他終於來了 卻驚爆第五椎弓斷裂

沙漠裡的Drive-In Theater 體驗美國露天開車電影院

2019-02-23 22:02背包客棧

【作者:bluefoxing】

圖／背包客棧
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一直到天色漸暗，矗立在荒野中的大螢幕開始播放影像那一刻，我才終於明白，為什麼打從我知道有Drive-InTheater這種直接開車進場在露天觀賞的電影院之後，就一直很想去體驗看看。

美國停留的期間，某天我想到露天電影，就上網搜尋，結果發現很多歷史悠久的Drive-InTheater都關門了，幸好在亞歷桑那Phoenix的老城區還找到一間碩果僅存的，開車2小時就可以到達。

圖／背包客棧
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夕陽即將西下時，Glendale老城區開始上了燈，這裡不同於Downtown，看不到太多大型連鎖店或者百貨賣場，但有許多充滿特色的建築和小店，街道所呈現出來的整體氛圍，也很明顯的不一樣。就連路邊的漢堡店吃到的食物，也少了一份精緻，但多了一份美國式的粗獷。

我猜想，露天電影院之所以一一關門，必定跟現代化戲院興起有關。而來到這裡，感受到這裡的小鎮氛圍時，不由得就會覺得，也只有這樣的地方的人們，還會想要放棄現代化戲院的精緻享受，而選擇到露天電影院去。

圖／背包客棧
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看到這些矗立在空曠原野上的螢幕，就知道目的地到了。

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既然是Drive-In，理所當然也就是直接開著車排隊買票、進場。

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找到我們的場地，停好車，買好爆米花，天色也漸暗了。

圖／背包客棧
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看看旁邊這些在地鄉民的配備，真的是準備週全呀！有人連露營車都開進來了，相較之下我們顯然就是菜鳥，啥都沒帶，只開著一輛馬自達就衝進來了。

圖／背包客棧
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沒看過露天電影的人必須先知道一件事，這跟一般去戲院是不同的，對於觀看的影像及音響品質不必有太過於美好的想像，此外，一般戲院的那些觀影禮節，在此也不適用。

邊看電影邊大聲聊天還算客氣的了，還有從頭到尾哭鬧的小孩，以及在旁邊用自己的音響播放音樂的小屁孩……這些都必須忍受。

片單似乎都是一部新片搭一部老片，或者說強片搭弱片，但是買什麼也無所謂，遼闊的戲院大地上，有好幾個大停車場，每一個停車場前面的大螢幕都播不同的影片，大可以車子開進來再選擇要看哪一場。

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電影開演之後，大概是因為旁邊的鄉民實在太吵，難以專注在電影本身的劇情之中，一直被拉出戲，在這個奇特的觀影體驗之中，反而開始回想起一些原本模糊的童年回憶。

那是我還在唸小學時的事了。

這雖然是我第一次看Drive-In形式的電影，但其實若單講露天電影的話，就絕對不是第一次。

小時候，在嘉義的鄉下，每到節慶、廟會……等等的活動時，村子的保生大帝廟口廣場就會萬分的熱鬧起來。

首先是流動攤販會聚集過來，各式各樣奇特的商品都有，賣鳥、兔、鼠等等小寵物的啦、賣雜用衣物的、賣各式小玩意的……還有吊酒瓶遊戲、套環圈遊戲、彈珠台、撈金魚，更少不了各式小吃，烤香腸、棉花糖、醃芭藥、烤玉米等等，應有盡有，說有多熱鬧就有多熱鬧。

有時也會有雜耍賣藝賣藥的，有的帶著小猴兒，有些表演徒手拗鋼筋、胸口碎大石、肉身抵槍頭……乃至各種樂器、特技，真個是精彩紛呈，各有花樣。

而村裡的大人們(尤其是男人們)最期待的莫過於那傳說中的電子花車了，那年代的電子花車，尺度可真夠大的，上空秀任台下伸手摸的根本只是基本款，記憶中，還看過全裸下來繞場坐大腿任摸的……...

原文出處：沙漠裡的 Drive-In Theater 露天開車電影院

延伸閱讀：洛磯山摔馬記

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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美國漢堡露營

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