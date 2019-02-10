親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
航空．郵輪
旅館
大陸．港澳
歐洲
東南亞．南亞
印度．中東．中亞
澳洲．大洋洲
韓國
美國．加拿大
中、南美洲
非洲

不只有最美天際線！芝加哥必去景點、必吃美食推薦

2019-02-10 22:00FunTime旅遊比價

芝加哥位於美國中西部，是僅次於紐約、洛杉磯的第三大城市，擁有全球知曉的公牛隊、全美曾經最高的摩天大樓，還有收藏許多知名畫作的美國三大美術館之一—芝加哥美術館，來到芝加哥這個繁忙的都市，不妨放慢旅行的腳步，沿途欣賞建築物之美！

千禧公園(Millennium Park)

有人臉噴泉也有像大豆子的雲門

人臉噴泉。 圖／wiki
人臉噴泉。 圖／wiki
分享

千禧公園是芝加哥著名且具城市特色的公園，在格蘭特公園內一隅，千禧公園原先其實只是一片停車場，改建好後深受大家喜愛便有了芝加哥前院之稱，公園共有四大經典區域，在公園內最具特色的則是皇冠噴泉，俗稱人臉噴泉，在噴泉兩側豎立兩座牆面，牆上布滿液晶螢幕，上面的人臉是取自芝加哥市民的真人臉像，會不時變換表情，很是逗趣，也會配合表情吐出水柱，非常新奇！

雲門。 圖／wiki
雲門。 圖／wiki
分享

其他區域還有盧瑞花園，裡面種植各式各樣的植物營照郊外的氛圍；傑·普利茲克露天音樂廳，時常舉辦不同種類的音樂演奏系列；雲門，也是來到千禧公園不可錯過的地標，像是一顆大豆子的雲門，當初的設計理念是想將芝加哥高樓頂立的地平線與美麗的天際線，利用一項巨型藝術品反射出來，不銹鋼材質加上圓渾設計，能把芝加哥迷人的天空和高樓的壯麗一併呈現出來！

地址：201 E Randolph St, Chicago, IL 60602, USA

白金漢噴泉(Buckingham Fountain)

白金漢噴泉。 圖／wiki
白金漢噴泉。 圖／wiki
分享

在千禧公園尚未建立時，白金漢噴泉是大家來到格蘭特公園的必去景點，白金漢噴泉建於西元1927年，是世界上最大的噴泉之一，外型像層層堆疊的蛋糕，在每年四月到十月之間白天會有整點噴泉秀，晚上則會有燈光表演喔！

地址：301 South Columbus Dr, Chicago, IL 60605, USA

威利斯大廈(Willis Tower)

威利斯大廈。 圖／wiki
威利斯大廈。 圖／wiki
分享

威利斯大廈本來是全美第一高，現在則被紐約世貿中心大樓趕過，威爾斯大廈一開始落成時稱為西爾斯大樓(Sears Tower)，但已在2009年改為威利斯大廈(Willis Tower)囉！登上觀景台可以一覽芝加哥高樓林立的景致，大廈裡有個免費的透明觀景廂，如果不怕高一定要去試試！

地址：233 South Wacker Drive, Chicago, USA

營業時間：09：00~22：00

10月至3月的時間為 10：00~20：00

交通：地鐵於Quincy下車，沿 W Quincy Street 步行

巴士可乘搭1、7、X28、126、134、135、136、151、156到Adams & S. Wacker站

芝加哥美術館 (The Art Institute of Chicago)

芝加哥美術館。 圖／wiki
芝加哥美術館。 圖／wiki
分享

芝加哥美術館為美國三大美術館之一，門前有兩隻青銅的鎮館對獅，是芝加哥美術館的知名地標，館內從古老的中國銅器到當代藝術工藝品，芝加哥美術館擁有許多獨一無二的收藏品。而且館內有大量印象派和後印象派的著名畫作，之中有莫內Monet、雷諾瓦Renoir、德加Degas、畢卡索Picasso和梵谷Van Gogh的經典作品，保證可以讓你細細品嘗一整個下午。

地址：111 S. Michigan Ave., Chicago, Illinois 60603

營業時間：週一、三、四、五　10：30-16：30

週二　10：30-20：00

週六、週日及一般假日　10：00-17：00；

每天開放但感恩節及耶誕節放假喔！

票價：成人$20、小孩或老年人$14 （實際可上官網）

小編說：週二免費參觀！

海軍碼頭 Navy Pier

用摩天輪望盡芝加哥的美

海軍碼頭 Navy Pier。 圖／rmlowe via Flickr
海軍碼頭 Navy Pier。 圖／rmlowe via Flickr
分享

過去是軍事要地，現在海軍碼頭則是個遊憩碼頭，剛成立時可是世界最大的碼頭呢！現在則改建成多功能娛樂中心。碼頭旁的不是海而是密西根湖，是世界第五大湖也是全美最大！如果來到芝加哥，不妨到湖畔旁坐下來享受鬧中一點靜。碼頭裡有個摩天輪，不管是白天還是夜晚都能欣賞到芝加哥美景，除了摩天輪外，也可以選擇乘船遊湖，乘船有兩種選擇，一種是搭船在密西根湖上欣賞芝加哥天際線，另一種是在芝加哥湖上觀看沿河的建築和地標。

地址：600 East Grand Avenue, Chicago

交通：公車搭乘29、65、66、121、124

小編說：海軍碼頭不時會有活動，詳細資訊可上官網

Macy’s on State Street

歷史中購物、購物中歷史

Macy's on State Street。 圖／swimfinfan via...
Macy's on State Street。 圖／swimfinfan via Flickr
分享

梅西百貨是在美國很常見的購物中心、而芝加哥分店的周圍林立許多大家都愛的品牌，例如Gap, H&M, T.J. Maxx, Target, Old Navy等等。

但在開始瘋狂血拚前、你可以先到Visitor Center報名導覽行程，導遊會帶你走來走去。從鑲嵌在地板的玻璃到牆壁上一磚一瓦的設計，都能夠讓你更認識芝加哥一步~讓你開始購物時也能順便欣賞芝加哥的歷史!

畢加索塑像 Picasso Statue

畢加索塑像 Picasso Statue。 圖／STATUE STORIES C...
畢加索塑像 Picasso Statue。 圖／STATUE STORIES CHICAGO
分享

在介紹歷史中的一環、有座雕像叫做Picasso Statue，就是那位20世紀、現代藝術的藝術家所創作的。這是畢卡索拒絕收下10萬美金的酬勞、送給芝加哥的禮物。

「第一眼看、沒有人看得出這是什麼，是一隻龍嗎？還是一位天使呢？」小編去當地旅遊時，帶團的導遊這樣問大家，但沒有一個人知道答案是什麼。導遊之後才說：她是一位母親。不過小編現在又看了一次，還是覺得不太像阿？果然藝術不是凡人能懂的（淚）。佇立在芝加哥城市中的雕像，到底像不像一位母親呢？等你親自來鑑定！

芝加哥血拚Fashion Outlets

搭著地鐵逛街去

很少有Outlets是可以靠著大眾運輸工具抵達，因outlets占地廣大，通常設在較偏遠的郊區，幾乎每個人都是開著車去，但當你是個不會開車的人就覺得藍瘦香菇…

因此小編要在這邊介紹一間搭地鐵+接駁車就可盡情逛街的地方!

Fashion Outlets of Chicago。 圖／FB_Fashion...
Fashion Outlets of Chicago。 圖／FB_Fashion Outlets
分享

Fashion Outlets of Chicago在藍線_Rosemont站、距離O’Hale機場只有一站的距離。出地鐵站後是公車總站，總站旁邊有個搭免費接駁車的地方，如果真找不到、問公車司機也是行的!

Fashion Outlets of Chicago。 圖／FB_Fashion...
Fashion Outlets of Chicago。 圖／FB_Fashion Outlets
分享

沿途也會經過許多間飯店、如果你是為了Outlets來到芝加哥，住那邊也會是你很好的選擇~

台灣人比較愛的品牌這裡都有~例如:A&F、abercrombie、adidas、AEROSOLES、AE、Clanks、COACH、CONVERSE等等，超多店家絕對讓你逛到腳軟！在這邊時常有許多活動、大打折扣，如果上網搜尋還能有Coupon可以使用，來到美國一定要逛一次Outlets~ 不然別說你來過美國!

芝加哥美食：特色PIZZA

最後最後，小編要來為你介紹芝加哥其中一項有名的美食，是讓人想為了它再回芝加哥的～

那就是….PIZZA。如果你覺得美國的披薩都大同小異…那你就錯了！今天小編要來為你介紹三種芝加哥披薩~

Albano’s Pizzeria

Albano’s Pizzeria。 圖／FB_Albanos Pizzeria
Albano’s Pizzeria。 圖／FB_Albanos Pizzeria
分享

Albano's Pizzeria。 圖／Eater Chicago
Albano's Pizzeria。 圖／Eater Chicago
分享

第一種Albano’s Pizzeria與過去常見的披薩不同的地方是它用披薩的餅皮包覆餡料。裡面的餡料、饕客得用”刀叉”才方便吃這個披薩。

它叫做「PIZZA PUFF」~披薩泡芙，這名字是不是很可愛？一切開、裡頭滿滿的Cheese, Sauce馬上流了出來~超級滿足啊!!

但缺點就是這間餐廳離市區比較遠，得搭乘藍線到「Austin」站再走五分鐘~

但一切都值得阿~~人都飛到美國了、這點距離還算什麼~

Giordano’s

Giordano’s。 圖／FB_ Giordano’s
Giordano’s。 圖／FB_ Giordano’s
分享

它的餅皮比較厚、有點像餅乾，烤的脆脆、香香的~不像一般披薩可以買一片一片，它是以獨享的方式~一個女生就可以吃很飽很飽了! 一份六吋的$6.95美元，也不會說很貴!

當然如果是一群好朋友去、可以買一個大的一起分享!配料也可以依照自己的喜好加點(需加價)。

Giordano’s。 圖／FB_ Giordano’s
Giordano’s。 圖／FB_ Giordano’s
分享

看到它的厚度了嘛!? 根本不是一般披薩可以比擬的啊!

Giordano’s的分店也比較多、地點非常好，你可以挑選交通方便的分店享用大餐。來到芝加哥沒吃到特色披薩~絕對不要說你來過!

Lou Malnati’s

Lou Malnati’s。 圖／moverelbigote via Flick...
Lou Malnati’s。 圖／moverelbigote via Flickr
分享

在芝加哥最有名的連鎖店有Giordano或Uno，除此之外還有當地的知名店家Lou Malnati’s。厚片披薩的特色並不只是餅皮比較厚而已，主要是皮的邊緣很高， 披薩中間地方能夠放入超多餡料，餡料則以重起司、臘腸或義大利香腸和番茄為主，濃郁的起司搭配厚重的番茄餡，散發在你口中很是滿足！

營業時間：11：00~23：00（周一到周四）；11：00~00：00（周五和周六）、12：00~23：00（周日）

芝加哥美食：芝加哥式熱狗

Portillo’s Hot Dogs

Portillo’s Hot Dogs。 圖／Navin75 via Flick...
Portillo’s Hot Dogs。 圖／Navin75 via Flickr
分享

芝加哥式熱狗的特色則是熱狗不加番茄醬、使用煮或烤的全牛肉熱狗，是芝加哥式熱狗的主要賣點，搭配罌粟籽麵包，加上各式配料如黃芥末、洋蔥丁、醃黃瓜醬、番茄切片、辣椒、芹鹽等等。

Portillo's Hot Dogs。 圖／wiki
Portillo's Hot Dogs。 圖／wiki
分享

Portillo’s Hot Dogs店家宛如一個小型美食廣場，販賣著各種食物，但都是由同公司所販售，來到芝加哥一定要品嘗芝加哥式熱狗呀！牛肉熱狗咬下去鮮嫩多汁，搭配著微辣辣椒，讓人想一口接著一口。

地址：100 West Ontario Street, Chicago, IL 60654

小編說：芝加哥熱狗是不加番茄醬的，如果你自己另外加了番茄醬會被認為你覺得他們的熱狗不好吃，他們提供的番茄醬是用來沾薯條的！

芝加哥不但有號稱最美的天際線，還能欣賞許多鼎鼎大名的藝術收藏=，更有許多芝加哥式美食，如果是籃球迷來到芝加哥也絕對不能錯過精彩的籃球賽季！記得大型活動都有他們特定的時間、訂機票前要先去官網做功課、別把遺憾留在芝加哥阿～

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

披薩公園美國紐約購物中心

FunTime旅遊比價

全國最大的旅遊比價網，提供機票、機加酒、飯店比價等貼心服務，還有超完整國外自助攻略，好吃、好玩懶人包都在這，看完馬上就能出發！
WEB：FunTime 旅遊比價網官網 ｜ FB：FunTime 旅遊比價粉絲團

相關新聞

三月黃刀鎮 一圓極光夢

2019-02-08 22:37

遊走「阿拉斯加雙城」被大片藍色冰川包圍

2019-01-18 21:00

新年旅遊好去處！陽光普照的洛杉磯花車遊

2018-12-05 08:00

浪漫婚禮勝地！走進夏威夷Hawaii 絕美景色伴無限驚喜

2018-11-26 12:04

台女在麥當勞購餐遭戲弄 氣憤「連一句道歉也沒有」

2019-01-19 14:10

影／玫瑰花車馬術表演 上千觀眾沸騰

2019-01-02 07:29

新人挑「好市多」辦婚禮 甜曬原因：第一次約會地！

2018-12-04 21:30

今冬降雪早又多 滑雪勝地迎旺季

2018-11-28 21:30

白宮迎耶誕 紅通通閃耀「美國寶藏」

2018-11-28 08:30

好萊塢聖誕大遊行 萬人同歡

2018-11-27 12:10

美教會募集食物給南非 感恩節的盛宴

2018-11-22 10:20

幸運夫婦拍下「幽靈駝鹿」 網友驚：快刪影片

2018-11-15 12:09

美華裔失聰藝術家 毛遂自薦為星巴克手語店作畫

2018-11-10 21:29

影／加州野火毀「天堂」 居民冒死開車闖火牆逃離

2018-11-10 16:00

下雪了！大芝入冬第一場 雪地行車要小心

2018-11-10 13:40

北加爆山火近3萬人驚慌逃 1分鐘等同燒掉10個好市多倉庫

2018-11-10 13:00

影／駕駛路過請禮讓！大批鮭魚游泳「過馬路」

2018-11-09 07:30

這隻馬搞什麼鬼? 我的洛磯山摔馬記

2018-10-29 09:30

影／誰敢體驗驚悚恐怖感？美國西維州267公尺峽谷跳傘

2018-10-24 09:15

千禧世代不愛加工食品 美國傳統起司片遭嫌棄

2018-10-15 09:15

辦公室泡榴槤茶 同事誤認瓦斯外洩

2018-10-12 15:29

影／身無分文！她靠一雙直排輪鞋橫跨美國

2018-10-11 11:29

影／NASA迎接60周年 華府航太博物館推中文導覽

2018-09-26 15:59

野戰披薩放3年還很好吃 全靠這祕密武器

2018-09-26 09:29

亞裔男惡作劇 麥當勞不以為意反給獎賞

2018-09-23 20:00

美國麥當勞蘋果派「不一樣了」 網怒：還我舊版

2018-09-23 08:00

旅宿體驗／ 多倫多金普敦聖喬治酒店 耳目一新的設計風格

2018-09-19 21:59

影／美國大鹽湖奇景 一條鐵路造就「陰陽湖」

2018-09-18 21:30

開車驚見巨型公鹿 網友嚇壞「根本是恐龍」

2018-09-16 20:30

網紅紐約烘焙店 華府開首家店

2018-09-13 09:15

熟齡壯遊 舊金山健走美西三大自然勝地

2018-09-04 10:00

影／賞鯨大驚喜！ 座頭鯨超近距離躍出水面

2018-08-29 08:15

影／黑熊闖「鬼店」？深夜閒晃史丹利飯店

2018-08-26 22:11

明信片景點！西美「優勝美地」新娘面紗瀑布 拍到流連忘返

2018-08-25 21:00

珍奶旋風襲紐約 DIY實驗好喝又好玩

2018-08-20 10:39

探尋野性班夫 3種迷人野生動物蹤跡：河狸 帶蛇 黑熊

2018-08-14 20:59

名列舊金山最好吃！Marlowe漢堡有「神奇比例」

2018-08-02 10:29

北極島嶼湧入觀光客 遊船警衛自衛擊斃北極熊

2018-07-30 21:30

門市店員精通手語！ 星巴克將設第一家聽障專門店

2018-07-28 17:02
看更多

熱門文章

華航機師罷工 一張圖看懂到底在吵什麼？

2019-02-08 08:20

機師工會華航分會宣布 8日清晨6時啟動罷工

2019-02-08 00:05

刷卡訂房「384元」包棟超便宜 他收帳單崩潰：是美金

2019-02-10 11:50

華航已有逾500位機師響應罷工 今取消16航班

2019-02-10 10:30

華航癱瘓難關將至 已380名機師響應罷工

2019-02-09 10:40

北極熊大量入侵！俄島嶼居民嚇到足不出戶

2019-02-10 12:00

桃機旅客急改票 批機師春節罷工太惡霸

2019-02-08 10:10

紐航飛上海班機中途折返 原因竟是：未獲准降落

2019-02-10 12:30

恐怖！泰國觀光海灘驚現2無頭男屍1女斷頭

2019-02-10 13:00

華航罷工旅客滯留海外誰買單？觀光局點名旅行社

2019-02-09 10:30

華航機師松山、桃園、高雄6點罷工 台灣出發航班為主

2019-02-08 00:25

班機延遲、行李沒回來 資深領隊教你這樣做

2019-02-09 22:30

三月黃刀鎮 一圓極光夢

2019-02-08 22:37

情侶冒雪甜蜜出遊 受困冰凍森林5天獲救

2019-02-09 22:29

機師工會：沒有預設華航罷工截止期限

2019-02-08 10:46

國外租車指南！ 7個租車前必知的小技巧

2019-02-08 11:00

香港旺角東站美食！道地的美味點心「一點心」

2019-02-09 21:00

尊榮又道地的泰國味！泰國曼谷品嚐傳統泰味 新意呈現

2019-02-09 11:59

送自己一份新年禮物！如何換到一張哩程票之五大心法

2019-02-08 22:00

泰國清萊三座聖殿 令人驚嘆偉大的建築藝術

2019-02-10 08:00

不只有最美天際線！芝加哥必去景點、必吃美食推薦

2019-02-10 22:00

世界上最小的島國！諾魯(nauru)約一萬人的臺灣邦交國

2019-02-10 21:00

春遊健行 來登香港大帽山、走亞洲第一徑

2019-02-09 11:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top