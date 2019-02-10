不只有最美天際線！芝加哥必去景點、必吃美食推薦

芝加哥位於美國中西部，是僅次於紐約、洛杉磯的第三大城市，擁有全球知曉的公牛隊、全美曾經最高的摩天大樓，還有收藏許多知名畫作的美國三大美術館之一—芝加哥美術館，來到芝加哥這個繁忙的都市，不妨放慢旅行的腳步，沿途欣賞建築物之美！

千禧公園(Millennium Park)

有人臉噴泉也有像大豆子的雲門

人臉噴泉。 圖／wiki 分享 facebook

千禧公園是芝加哥著名且具城市特色的公園，在格蘭特公園內一隅，千禧公園原先其實只是一片停車場，改建好後深受大家喜愛便有了芝加哥前院之稱，公園共有四大經典區域，在公園內最具特色的則是皇冠噴泉，俗稱人臉噴泉，在噴泉兩側豎立兩座牆面，牆上布滿液晶螢幕，上面的人臉是取自芝加哥市民的真人臉像，會不時變換表情，很是逗趣，也會配合表情吐出水柱，非常新奇！

雲門。 圖／wiki 分享 facebook

其他區域還有盧瑞花園，裡面種植各式各樣的植物營照郊外的氛圍；傑·普利茲克露天音樂廳，時常舉辦不同種類的音樂演奏系列；雲門，也是來到千禧公園不可錯過的地標，像是一顆大豆子的雲門，當初的設計理念是想將芝加哥高樓頂立的地平線與美麗的天際線，利用一項巨型藝術品反射出來，不銹鋼材質加上圓渾設計，能把芝加哥迷人的天空和高樓的壯麗一併呈現出來！

地址：201 E Randolph St, Chicago, IL 60602, USA

白金漢噴泉(Buckingham Fountain)

白金漢噴泉。 圖／wiki 分享 facebook

在千禧公園尚未建立時，白金漢噴泉是大家來到格蘭特公園的必去景點，白金漢噴泉建於西元1927年，是世界上最大的噴泉之一，外型像層層堆疊的蛋糕，在每年四月到十月之間白天會有整點噴泉秀，晚上則會有燈光表演喔！

地址：301 South Columbus Dr, Chicago, IL 60605, USA

威利斯大廈(Willis Tower)

威利斯大廈。 圖／wiki 分享 facebook

威利斯大廈本來是全美第一高，現在則被紐約世貿中心大樓趕過，威爾斯大廈一開始落成時稱為西爾斯大樓(Sears Tower)，但已在2009年改為威利斯大廈(Willis Tower)囉！登上觀景台可以一覽芝加哥高樓林立的景致，大廈裡有個免費的透明觀景廂，如果不怕高一定要去試試！

地址：233 South Wacker Drive, Chicago, USA

營業時間：09：00~22：00

10月至3月的時間為 10：00~20：00

交通：地鐵於Quincy下車，沿 W Quincy Street 步行

巴士可乘搭1、7、X28、126、134、135、136、151、156到Adams & S. Wacker站

芝加哥美術館 (The Art Institute of Chicago)

芝加哥美術館。 圖／wiki 分享 facebook

芝加哥美術館為美國三大美術館之一，門前有兩隻青銅的鎮館對獅，是芝加哥美術館的知名地標，館內從古老的中國銅器到當代藝術工藝品，芝加哥美術館擁有許多獨一無二的收藏品。而且館內有大量印象派和後印象派的著名畫作，之中有莫內Monet、雷諾瓦Renoir、德加Degas、畢卡索Picasso和梵谷Van Gogh的經典作品，保證可以讓你細細品嘗一整個下午。

地址：111 S. Michigan Ave., Chicago, Illinois 60603

營業時間：週一、三、四、五 10：30-16：30

週二 10：30-20：00

週六、週日及一般假日 10：00-17：00；

每天開放但感恩節及耶誕節放假喔！

票價：成人$20、小孩或老年人$14 （實際可上官網）

小編說：週二免費參觀！

海軍碼頭 Navy Pier

用摩天輪望盡芝加哥的美

海軍碼頭 Navy Pier。 圖／rmlowe via Flickr 分享 facebook

過去是軍事要地，現在海軍碼頭則是個遊憩碼頭，剛成立時可是世界最大的碼頭呢！現在則改建成多功能娛樂中心。碼頭旁的不是海而是密西根湖，是世界第五大湖也是全美最大！如果來到芝加哥，不妨到湖畔旁坐下來享受鬧中一點靜。碼頭裡有個摩天輪，不管是白天還是夜晚都能欣賞到芝加哥美景，除了摩天輪外，也可以選擇乘船遊湖，乘船有兩種選擇，一種是搭船在密西根湖上欣賞芝加哥天際線，另一種是在芝加哥湖上觀看沿河的建築和地標。

地址：600 East Grand Avenue, Chicago

交通：公車搭乘29、65、66、121、124

小編說：海軍碼頭不時會有活動，詳細資訊可上官網

Macy’s on State Street

歷史中購物、購物中歷史

Macy's on State Street。 圖／swimfinfan via Flickr 分享 facebook

梅西百貨是在美國很常見的購物中心、而芝加哥分店的周圍林立許多大家都愛的品牌，例如Gap, H&M, T.J. Maxx, Target, Old Navy等等。

但在開始瘋狂血拚前、你可以先到Visitor Center報名導覽行程，導遊會帶你走來走去。從鑲嵌在地板的玻璃到牆壁上一磚一瓦的設計，都能夠讓你更認識芝加哥一步~讓你開始購物時也能順便欣賞芝加哥的歷史!

畢加索塑像 Picasso Statue

畢加索塑像 Picasso Statue。 圖／STATUE STORIES CHICAGO 分享 facebook

在介紹歷史中的一環、有座雕像叫做Picasso Statue，就是那位20世紀、現代藝術的藝術家所創作的。這是畢卡索拒絕收下10萬美金的酬勞、送給芝加哥的禮物。

「第一眼看、沒有人看得出這是什麼，是一隻龍嗎？還是一位天使呢？」小編去當地旅遊時，帶團的導遊這樣問大家，但沒有一個人知道答案是什麼。導遊之後才說：她是一位母親。不過小編現在又看了一次，還是覺得不太像阿？果然藝術不是凡人能懂的（淚）。佇立在芝加哥城市中的雕像，到底像不像一位母親呢？等你親自來鑑定！

芝加哥血拚Fashion Outlets

搭著地鐵逛街去

很少有Outlets是可以靠著大眾運輸工具抵達，因outlets占地廣大，通常設在較偏遠的郊區，幾乎每個人都是開著車去，但當你是個不會開車的人就覺得藍瘦香菇…

因此小編要在這邊介紹一間搭地鐵+接駁車就可盡情逛街的地方!

Fashion Outlets of Chicago。 圖／FB_Fashion Outlets 分享 facebook

Fashion Outlets of Chicago在藍線_Rosemont站、距離O’Hale機場只有一站的距離。出地鐵站後是公車總站，總站旁邊有個搭免費接駁車的地方，如果真找不到、問公車司機也是行的!

Fashion Outlets of Chicago。 圖／FB_Fashion Outlets 分享 facebook

沿途也會經過許多間飯店、如果你是為了Outlets來到芝加哥，住那邊也會是你很好的選擇~

台灣人比較愛的品牌這裡都有~例如:A&F、abercrombie、adidas、AEROSOLES、AE、Clanks、COACH、CONVERSE等等，超多店家絕對讓你逛到腳軟！在這邊時常有許多活動、大打折扣，如果上網搜尋還能有Coupon可以使用，來到美國一定要逛一次Outlets~ 不然別說你來過美國!

芝加哥美食：特色PIZZA

最後最後，小編要來為你介紹芝加哥其中一項有名的美食，是讓人想為了它再回芝加哥的～

那就是….PIZZA。如果你覺得美國的披薩都大同小異…那你就錯了！今天小編要來為你介紹三種芝加哥披薩~

Albano’s Pizzeria

Albano’s Pizzeria。 圖／FB_Albanos Pizzeria 分享 facebook

Albano's Pizzeria。 圖／Eater Chicago 分享 facebook

第一種Albano’s Pizzeria與過去常見的披薩不同的地方是它用披薩的餅皮包覆餡料。裡面的餡料、饕客得用”刀叉”才方便吃這個披薩。

它叫做「PIZZA PUFF」~披薩泡芙，這名字是不是很可愛？一切開、裡頭滿滿的Cheese, Sauce馬上流了出來~超級滿足啊!!

但缺點就是這間餐廳離市區比較遠，得搭乘藍線到「Austin」站再走五分鐘~

但一切都值得阿~~人都飛到美國了、這點距離還算什麼~

Giordano’s

Giordano’s。 圖／FB_ Giordano’s 分享 facebook

它的餅皮比較厚、有點像餅乾，烤的脆脆、香香的~不像一般披薩可以買一片一片，它是以獨享的方式~一個女生就可以吃很飽很飽了! 一份六吋的$6.95美元，也不會說很貴!

當然如果是一群好朋友去、可以買一個大的一起分享!配料也可以依照自己的喜好加點(需加價)。

Giordano’s。 圖／FB_ Giordano’s 分享 facebook

看到它的厚度了嘛!? 根本不是一般披薩可以比擬的啊!

Giordano’s的分店也比較多、地點非常好，你可以挑選交通方便的分店享用大餐。來到芝加哥沒吃到特色披薩~絕對不要說你來過!

Lou Malnati’s

Lou Malnati’s。 圖／moverelbigote via Flickr 分享 facebook

在芝加哥最有名的連鎖店有Giordano或Uno，除此之外還有當地的知名店家Lou Malnati’s。厚片披薩的特色並不只是餅皮比較厚而已，主要是皮的邊緣很高， 披薩中間地方能夠放入超多餡料，餡料則以重起司、臘腸或義大利香腸和番茄為主，濃郁的起司搭配厚重的番茄餡，散發在你口中很是滿足！

營業時間：11：00~23：00（周一到周四）；11：00~00：00（周五和周六）、12：00~23：00（周日）

芝加哥美食：芝加哥式熱狗

Portillo’s Hot Dogs

Portillo’s Hot Dogs。 圖／Navin75 via Flickr 分享 facebook

芝加哥式熱狗的特色則是熱狗不加番茄醬、使用煮或烤的全牛肉熱狗，是芝加哥式熱狗的主要賣點，搭配罌粟籽麵包，加上各式配料如黃芥末、洋蔥丁、醃黃瓜醬、番茄切片、辣椒、芹鹽等等。

Portillo's Hot Dogs。 圖／wiki 分享 facebook

Portillo’s Hot Dogs店家宛如一個小型美食廣場，販賣著各種食物，但都是由同公司所販售，來到芝加哥一定要品嘗芝加哥式熱狗呀！牛肉熱狗咬下去鮮嫩多汁，搭配著微辣辣椒，讓人想一口接著一口。

地址：100 West Ontario Street, Chicago, IL 60654

小編說：芝加哥熱狗是不加番茄醬的，如果你自己另外加了番茄醬會被認為你覺得他們的熱狗不好吃，他們提供的番茄醬是用來沾薯條的！

芝加哥不但有號稱最美的天際線，還能欣賞許多鼎鼎大名的藝術收藏=，更有許多芝加哥式美食，如果是籃球迷來到芝加哥也絕對不能錯過精彩的籃球賽季！記得大型活動都有他們特定的時間、訂機票前要先去官網做功課、別把遺憾留在芝加哥阿～

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