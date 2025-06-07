看好亞洲郵輪消費 精品中小型郵輪穿梭小島秘境 「跳島、探險、跨國航行」是未來主力

根據國際郵輪組織（CILA）2025年的市場研究報告，亞洲郵輪市場疫後復甦僅8成左右。雖說復甦力道相較於全球其他區域緩慢，然而亞太地區的郵輪市場展現了多元的文化、豐富的自然風光和充滿活力的體驗，與阿拉斯加、地中海等郵輪型態有所不同，加上航空業的復甦及各國政府的政策開、策略性推動，也促使許多郵輪公司看好市場潛力，紛紛駐點亞洲。

儘管面臨地緣政治不穩定性、環境問題、基礎設施差異等挑戰，以及過去新冠疫情帶來的毀滅性影響，但郵輪業仍展現了韌性並穩定復甦。

亞洲島嶼資源豐富，與歐美郵輪環境大不同。

根據國際郵輪協會統計，預計2025年亞洲郵輪市場的收入預計將達到37.7億美元，預估從2025～2029年，每年將以6.16%的速度成長；預計到2029年，市場規模預計將達到47.9億美元。

趨勢 ➊ 經濟成長、政策支持、消費型態改變 印度、中國、新加坡 升級港口設施

全球郵輪市場看好亞洲郵輪發展，除了豐富的海洋資源為背景，郵輪發展型態也與其他歐美有所不同，雖然起步較慢，但也因此有更多的市場機會。尤其近幾年來，亞洲各國中產階級興起，可支配所得增加，旅遊已經成了生活必需，加上旅遊業快速擴張，進一步支持郵輪市場的成長。

此外，由於郵輪經濟牽動許多產業鏈，讓各國政府也開始支持基礎設施，並投資郵輪旅遊。像是建設新港口和基礎設施，以容納日益增長的郵輪靠港和乘客數量。例如印度推出了「印度郵輪計劃」，旨在大幅增加孟買港的客運量；中國政府也一直在大力投資發展郵輪業，同時主打中國製造品牌；而新加坡正在對其濱海灣郵輪中心（MBCCS）進行大規模升級，以迎接與日漸增的郵輪旅遊需求。

趨勢 ➋ 亞洲跳島、多國、體驗型旅遊成趨勢 跨國合作政策推動是關鍵

郵輪開始進駐亞洲市場時，大多主打大型與氣派。不少旅客被郵輪的便利和氣派設施所吸引，尤其可以在一次旅程中參觀多個目的地，並享受船上設施和娛樂選擇，滿足多樣化、全年齡的旅遊需求。

隨著亞洲旅遊業的發展，消費者越來越尋求獨特、體驗式的旅行機會，對郵輪度假的興趣日益濃厚，然而亞洲經濟成長與旅遊需求提升，消費者對郵輪旅遊的期待也趨向多樣化與體驗感受。除了公主、皇家加勒比、MSC、星夢與回歸市場的麗星郵輪等大型船隊，強調主題（如文化、健康、文化體驗）也成為趨勢，小而精緻、強調探索與在地文化的郵輪也快速興起，為亞洲市場開闢新藍海。

亞洲多元的文化背景與自然資源，吸引不僅是區域旅客，更吸引歐美高端族群專程來亞洲搭乘精緻型郵輪。包括Explora Journeys、Silversea、Seabourn、Regent Seven Seas、Oceania、Viking等國際品牌相繼布局亞洲市場，Ritz-Carlton與Four Seasons等奢華品牌也計劃加入戰局。

此外亞洲天然環境特殊，羅列眾多島嶼，許多島嶼都極具魅力，菲律賓、印尼、日本、越南、泰國、韓國與馬來西亞等地均有不少島嶼資源，近來也吸引不少中小型精緻郵輪停靠。

此時國與國的區域間的跨國合作亦逐漸成形，「亞洲跳島郵輪聯盟」（AACA）就是各國業者合作，規劃多國、多點、深度體驗行程，中小型船隊的加入補足大型郵輪靠港水深的限制，提供旅客文化探索、美景欣賞與美食體驗，推動亞洲郵輪產業高值化發展。

郵輪樞紐老面孔新氣象 頂級郵輪到亞洲成風潮 🔥

在過去的十年中，亞洲郵輪市場經歷了顯著的成長和發展，成為該地區越來越受歡迎的選擇。亞洲旅客越來越尋求獨特、體驗式的旅行機會，這導致他們對郵輪度假的興趣日益濃厚。主題郵輪（如文化、健康、體驗）及數位化技術正成為市場趨勢。

🇸🇬 新加坡政府全力驅動郵輪合作

年底迪士尼郵輪成話題

新加坡郵輪旅遊市場自2013年以來年均成長率達7.1%，在疫情後快速復甦，2023年旅客人次突破200萬。新加坡作為東南亞郵輪中心，提供多樣化的航線選擇，涵蓋泰國、越南、印尼、馬來西亞等地，吸引來自亞太地區的旅客，特別是來自澳洲的遊客，為迎接日益強進勁旅遊發展，目前也針對濱海灣郵輪中心進行擴建計畫。

今年新加坡的最大話題，就是迪士尼郵輪2025年12月起，推出以新加坡為母港的「迪士尼冒險號」，這不僅是迪士尼旗下噸位最大的郵輪，同時也是迪士尼郵輪首度進軍亞洲的首站。而今年回歸市場的麗星郵輪「領航星號」與星夢郵輪「雲頂夢號」，則在今年以新加坡為母港，航行至印尼、泰國、馬來西亞及越南等地的巡遊航程。至於皇家加勒比遊輪計劃於2025年10月至2026年3月期間，將「海洋贊禮號」部署在新加坡。

🇯🇵 日本精緻型郵輪進駐跳島

串聯日韓豐富產品內容

日本郵輪行程涵蓋從北海道到沖繩的多樣化路線，並延伸至韓國、台灣和中國等鄰近地區。截至2025年，日本郵輪產業正快速復甦並呈現強勁增長，重新確立其在亞洲郵輪市場的關鍵地位。預計到2030年，日本郵輪市場收入將達到3.314億美元，2025至2030年間的年均增長率為13.7%。

而今年日本郵輪市場也受到許多國際郵輪關注，舉凡維京遊輪、挪威郵輪、公主遊輪、MSC、麗星、皇家加勒比、歌詩達等均有停靠。據了解，迪士尼遊輪也有計畫軍日本；此外日本本地郵輪公司如日本郵船（NYK Cruises）打造的全新豪華郵輪「飛鳥三號」、三井郵輪今年推出的「三井海洋富士號」等，今年也有新船下水，走的是精緻路線，目標市場擴展至北美；而國際精品郵輪品牌如奇寶、維京、麗晶七海、名人郵輪等也沒缺席，運用船體優勢造訪日本小島，滿足現代旅客對探索、體驗的旅遊需求。

🇭🇰 香港郵輪能量逐漸恢穩

旅遊局政策支持成推手

香港啟德郵輪碼頭提供現代化設施，能夠接待大型郵輪，提升旅客體驗，疫情前就已經是國際郵輪靠港熱門據點，而香港旅遊發展局積極推動郵輪旅遊，透過舉辦和支持大型活動，提升香港作為旅遊目的地的吸引力。

2025年3月，香港迎來17艘國際郵輪停靠，標誌著郵輪旅遊業的強勁復甦與成長。這些郵輪共搭載約5,400名乘客，來自31個國家和地區，包括中國大陸、美國、澳洲、英國、德國、加拿大、菲律賓、日本和新加坡。

而皇家加勒比國際遊輪2025年大幅擴展香港母港運營，航次翻倍增長，旗下「海洋光譜號」提供4～11晚多元航程，包括深度日本之旅及短途週末航程；「海洋贊禮號」則於2025年復活節期間提供5晚的航程，途經日本沖繩及台北。

🇻🇳 越南觀光硬體備齊政策支援

千島潛力發展可期

越南擁有3,260公里的海岸線和超過4,000個島嶼，配備多個深水港，適合大型郵輪停靠，為發展郵輪旅遊提供了天然優勢。越南計劃在南部的頭頓市（Vũng Tàu）建設一座耗資3.15億美元的新郵輪港口，旨在接待世界上最大的郵輪；峴港市計劃投資7.26萬億越南盾（約2.85億美元）於38個項目，以促進郵輪產業發展，包括船廠、維修中心、服務運營中心以及國際和國內碼頭。

此外越南政府也計劃在2025年，政策支持吸引來自英國、法國、德國、俄羅斯、丹麥、挪威和瑞典等國的旅客，特別是高消費的歐洲市場，以推動豪華和郵輪旅遊的增長。

2025年，越南各大港口迎來多艘國際郵輪停靠。例如，峴港的天灘港預計接待約76艘郵輪，旅客人數超過7萬人，較2024年增長64%。2025年1月，越南共接待了近4萬5千名國際郵輪旅客，顯示出郵輪旅遊的強勁復甦。而高端郵輪如奇寶、銀海等也選擇停靠越南，就連傳統以風帆景觀為主的下龍灣，近來也出現號稱六星級郵輪艾森斯號巡由於下龍灣海域，顯示出越南在高端郵輪市場的吸引力。

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