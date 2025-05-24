盛夏避暑療癒七選！ 全球奢華飯店「無邊際泳池」 Blackpink Lisa也打卡

夏季是奔赴大海的季節。 圖：Heavens Portfolio／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】立夏過後，豔陽愈發炙熱，城市街頭瀰漫著幾近沸騰的空氣，讓人渴望一場徹底的清涼。今夏，一起投身世界頂級飯店的無邊際泳池吧！在沁涼池水中擁抱自然絕景，從山巔、湖畔到海岸，沉醉於風光與設計交織的暢快療癒。

▲托斯卡尼的夏季常是電影取景地。 圖：Heavens Portfolio／提供

義大利托斯卡尼 Castelfalfi

坐落在風景如畫的托斯卡尼，一座歷史可追溯至中世紀的村莊內，Castelfalfi 提供了一處靜謐閒適的桃花源。飯店內的 RAKxa Wellness Spa 甫於 2023 年底開業，是與曼谷知名綜合健康品牌共同開發的 Spa 中心。作為歐洲第一座 RAKxa Spa 中心，不僅巧妙地將托斯卡納風景與泰國智慧創新技術相結合，室內外恆溫無邊際泳池，和週邊自然綠意呼應，內部奶油與金色調的底色，則帶來沉靜高雅的質感。RAKxa Wellness Spa 規劃有7間芳療室（包括一間雙人套房）、桑拿浴室、土耳其浴室、美甲美髮沙龍等，同時準備了花草茶飲，要讓旅客從內而外卸下夏日的躁動，留下輕鬆與活力。

▲蔚藍海岸是地中海度假勝地。 圖：Heavens Portfolio／提供

法國蔚藍海岸 Hotel Du Cap-Eden-Roc

每年坎城影展都閃耀著燁燁星光的昂蒂布豪海角飯店（Hotel Du Cap-Eden-Roc），自1870年以來，延續了一個半世紀的經典傳奇，一直是蔚藍海岸旁的奢華度假勝地。而其看似鑲嵌在沿岸上的弧形無邊際泳池，在早年是創舉，而今則為與環境依存的經典設計，旅客在池中盡收廣闊海景，而後方岩壁高度落差與綠蔭適切地提供了舒適的休憩處。

高雅的拿破崙三世風格主建築，提供了118 間舒適寬敞的客房和套房，米其林星級餐廳「Louroc Restaurant」以及優雅的「Eden-Roc Restaurant」，可品嘗在地精緻佳餚；「Dior Spa Eden-Roc」無與倫比的花園景致與專業芳療，是卸除塵囂、喚醒五感的能量場。

▲科莫湖為歐洲奢華度假的好去處。 圖：Heavens Portfolio／提供

義大利科莫湖 Grand Hotel Tremezzo

位於群山環繞之間，特雷梅佐大飯店（Grand Hotel Tremezzo）坐落科莫湖（Lake Como）的西側，自 1910 年以來，這座新藝術風格的宮殿就以自然湖光山色和廣達2萬平方公尺的花園景觀，加上以家族傳承義式溫暖好客的服務精神，成為湖畔熱門度假之選。

正面飯店大門、湖上的浮動泳池、花園泳池以及飯店內「T Spa」的室內無邊際泳池，提供各異其趣的休閒環境。無論是在湖畔的餐廳享受義大利美食，或乘坐飯店提供的復古快艇來一趟浪漫遊科莫湖，都是享受美好生活〝la dolce vita〞的最佳體驗。

▲格勞賓登夏季活動豐富，有療癒人心的自然美景。 圖：Heavens Portfolio／提供

瑞士格勞賓登 The Grand Hotel Kronenhof

位於瑞士蓬特雷西納（Pontresina）的克羅能霍夫大飯店（The Grand Hotel Kronenhof），距離熱鬧的聖莫里茨約6公里，建於1848年，整體建築被保留的相當完整，以新巴洛克風格的歷史建築，和周邊恩加丁山谷的壯麗景色而聞名。

飯店規劃了佔地2,000平方公尺的「Kronenhof Spa」，包括專業芳療師以精選保養品設計的各式按摩保養服務，基本蒸氣室、桑拿浴室、按摩水療池和鹽水池等，其中最讓住客流連忘返的就是裝設了逆流設備的室內泳池，面對成片的落地窗，四季美景一覽無遺。此外，飯店的餐飲選擇多元，無論在建於1872年、華麗的 Grand Restaurant，或是露天 Le Pavillon，都能提供住客獨一無二的餐飲體驗。

▲浪漫的馬爾地夫適合戀人、家庭夏日同遊。 圖：Heavens Portfolio／提供

馬爾地夫 Cheval Blanc Randheli

位於馬爾地夫諾魯環礁的白馬莊園（Cheval Blanc Randheli），近期因韓國女團 Blackpink 的 Lisa 上傳在社群媒體的度假照，又再次引起全球旅客的注目。

由建築師J ean-Michel Gathy 設計，馬爾地夫白馬莊園擁有 46 棟水上暨海濱別墅，每間均設有私人泳池，半開放式空間收進最佳光線與景觀。莊園內一座12.5公尺長的無邊際泳池，與周圍的景致合而為一，提供猶如大自然環抱下的暢快自在。

看似漂浮在水上的 Cheval Blanc Spa 與嬌蘭合作，各式芳療從陽光與海風中汲取靈感，為旅客展開一場島嶼療癒儀式。除了為旅客設計的量身訂製療程、面海涼亭的瑜珈和冥想課程等，都展現了對旅客的極致呵護。

▲蘇梅島距離台灣近，是熱門的泰國旅遊景點。 圖：Heavens Portfolio／提供

泰國蘇梅島 Samujana

無論是追完劇集《白蓮花大飯店》，想要感受一下蘇梅島的奢華度假氣息，或是單純想跟親友同遊，選擇一處舒適自在的度假別墅，坐落在蘇梅島東北海岸緩坡上的薩穆迦納（Samujana）都將是下一個海島度假的最佳落腳地。

2024年甫獲得第一屆泰國米其林星鑰三星肯定，薩穆迦納擁有23間分別接待6～16人左右的獨立別墅，每間都有寬敞及半開放式的休閒空間，以及可眺望海景和周邊綠意的私人無邊際泳池，能和旅伴們在南國豔陽下，盡情享受一池清涼，創造屬於彼此獨有的旅行回憶。

▲在杜拜可享受奢華璀璨的度假時光。 圖：Heavens Portfolio／提供

阿聯杜拜 Address Sky View

位於杜拜市中心，正對哈里發塔的 Address Sky View，從一踏進接待大廳就能望向杜拜城市天際線，54樓的無邊際泳池更能在享受清涼池水的同時，與全球第一高塔四目相交。白天在泳池邊可環視現代城市的脈動，到池畔平台享受日光浴；黃昏入夜盡收璀璨夜色，在池邊酒吧享受與旅伴迎著晚風小酌的愜意。不僅在高樓泳池可賞景，飯店169間客房，多數備有景觀落地窗，引進明亮自然光，也能居高臨下覽盡城市景觀。

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