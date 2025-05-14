轉機不再無聊！6家航空「免費住宿＋導覽」超值轉機福利 最多住3晚不用錢

轉機不再只是等待下一班航班的無聊時光了！你知道嗎？有些航空公司在你轉機的同時，還「送你住飯店、帶你玩城市」，通通免費。只要符合條件，無論經濟艙或商務艙，都有機會享受這些超佛心福利，以下整理為您整理了各大航空公司針對台灣旅客提供的轉機福利，讓您在旅途中也能享受一段小旅行。

土耳其航空為選擇經伊斯坦堡中轉的旅客，只要時間夠長就能提供兩大好康福利：

1.免費一日導覽 Touristanbul

轉機時間介於6至24小時的旅客，可參加免費的市區導覽行程，參觀藍色清真寺、搭乘博斯普魯斯海峽遊船，並享用土耳其美食。報名方式為抵達伊斯坦堡機場後，前往轉機區或抵達層的 Touristanbul 服務台報名。

2.免費住宿

針對來自特定國家的旅客(包含台灣)，若轉機時間超過20小時，經濟艙旅客可免費入住市區四星級飯店2晚，商務艙旅客則可入住五星級飯店3晚。申請方式為在出發前至少72小時前，將相關資訊寄至土耳其航空。

★ 阿聯酋航空（Emirates）

讓你輕鬆探索杜拜的魅力，阿聯酋航空的「Dubai Connect」計畫，為轉機時間介於10至24小時、且無其他更早轉機選項的旅客，提供免費住宿、餐食與機場接送服務全包。

申請條件包括：需在出發前至少24小時透過阿聯酋航空網站申請，以及持有符合資格的票種。

★ 卡達航空（Qatar Airways）

經多哈轉機時，卡達航空的「+Qatar」計畫，可以讓你在中東高規格過夜，為轉機時間介於8至24小時的旅客提供免費住宿、城市導覽與沙漠探險等活動。

申請方式為透過卡達航空官網的多城市預訂功能，手動添加多哈停留。

轉機也有超佛心福利。圖／AI生成

★ 🇫🇮 芬蘭航空（Finnair）

芬蘭航空的「赫爾辛基停留計畫」，讓你在北歐過夜也能輕鬆玩！旅客可選擇在赫爾辛基停留1~5晚，航空公司提供協助安排飯店與城市導覽推薦，讓旅客充分體驗北歐芬蘭的魅力。

預訂方式為透過芬蘭航空官網或合作旅行社預訂，機票可直接加購停留方案。

★ 阿提哈德航空（Etihad Airways）

轉機阿布達比別急著走！阿提哈德航空的「阿布達比停留計畫」，為轉機旅客提供最多2晚的免費住宿，並贈送「阿布達比通行證」，包含10GB數據的SIM卡、公共交通與觀光巴士的無限搭乘，以及多個景點的折扣優惠。

申請方式為透過阿提哈德航空官網預訂，需注意的是，免費住宿不包含餐食與機場接送服務，且需注意特定高峰期間不適用此優惠。

獅城的短暫探索與快閃觀光！ 新加坡航空為轉機時間介於5.5至24小時的旅客，提供免費的2.5小時交通+導覽行程，探索新加坡的主要景點，如濱海灣花園、魚尾獅公園與牛車水等。

報名方式為提前在線上預約，須確保行程與航班時間相符。

◎新手轉機旅遊小提醒：

．確認資格：在訂票前，確認所選航班是否符合轉機福利的條件。

．提前申請：大多數轉機福利需在航班起飛前至少24至72小時申請。

．簽證需求：確認是否需要辦理過境簽證或電子簽證。

．行李安排：確認行李是否直掛至最終目的地，避免在轉機地點提取行李。

．行程規劃：善用轉機時間，安排適合的市區導覽或休息。