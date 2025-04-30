愛莉莎莎爆「機場遭拒絕登機」 當場發飆大哭：真的快被搞瘋

愛莉莎莎近年迷上瑜伽，甚至親自前往尼泊爾拜師學藝。近日，她推出由尼泊爾當地老師授課的線上瑜伽課程，反應熱烈、業績爆紅。然而，就在昨（29）日，她卻在機場遭遇突發狀況，情緒一度潰堤，當場落淚。

愛莉莎莎昨日啟程前往印度，準備參加瑜伽進修課程，卻在旅途中接連遇到挫折。她先是在機場排隊登機時遭遇插隊，差點錯過班機。雖然最後順利搭上商務艙，但隨後還得經歷五小時疲憊不堪的計程車車程，才抵達目的地瑞詩凱詩（Rishikesh）。不料，當她半夜抵達旅館時，卻被告知預訂已遭取消，身心俱疲的她忍不住落下眼淚，甚至哭了兩次。

此外，愛莉莎莎也談起近期推出的瑜伽課程。她坦言，為了這門課程投入了長達半年的時間與精力，力求盡善盡美。她透露，當初提出前往尼泊爾拍攝的想法時，曾被許多人認為不切實際，但幸好團隊的工作人員們給予全力支持，讓課程順利推出，最令她興奮的是，該課程在開賣僅38小時內就吸引了5016名學員，遠遠打破了她過往自媒體課程創下的全國紀錄（2400人）。

愛莉莎莎透露昨天在機場一度遭拒絕登機，崩潰大哭。圖/摘自goodalicia IG