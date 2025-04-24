不只桃機禁用！ 懶人神器「電動行李箱」全球各大機場、航空禁令 違者恐開罰

自韓團BLACKPINK帶動騎乘電動行李箱流行，許多旅客開始騎乘「懶人神器」電動行李箱於機場大廳，以圖省力移動，但近期卻掀起全球禁用風潮！桃園機場已宣布禁止在航廈內騎乘或使用電動行李箱，已知多個機場如日本、倫敦、香港、新加坡國際機場，也紛紛祭出限制電動行李箱的使用禁令！

也由於電動行李箱的普及，使得管理困難和安全疑慮日益增加，且多數採用鋰電池驅動，若電池處理不當，恐有起火風險。因此各航空公司和機場都有不同的規定：

圖／翻攝桃園國際機場 Taoyuan International Airport臉書

●桃園國際機場

桃園機場曾於1月份公告，航廈內禁止騎乘或使用自行車、滑板車、電動行李箱及滑板等載具，以上物品請用牽行或使用行李推車運送，因此實施全面禁令，違者將被勸導或報警處理。

●日本國際機場

日本視電動行李箱為「附有原動機的自行車」，祭出規定在無牌且無照的情況下，在公路上行駛構成違法，將面臨3年以下有期徒刑或50萬日圓罰緩(約新台幣10萬元)，並且在羽田、關西、名古屋中部機場等，皆禁止在航廈內騎乘電動行李箱。

●倫敦、香港、新加坡樟宜國際機場

為維護機場秩序及旅客安全，已實施規定禁止騎乘電動行李箱。

●華航、星宇航空、國泰航空

華航、星宇航空和國泰航空要求這款含鋰電池的行李箱，如果無法拆卸，則以鋰金屬含量0.3克或電容量2.7瓦時作為攜帶的標準。若鋰電池可以拆卸，則電容量應小於160瓦時，並在托運時將電池取下作為手提行李攜帶上機。

●長榮航空

長榮航空規定當行李總重超過７公斤或尺寸超過時必須托運，同時需符合鋰電池攜帶的規定，超過160瓦時之鋰離子電池禁止攜帶。

●台灣虎航

虎航則對於不可拆卸的鋰電池，全面禁止手提和托運。

●阿聯酋航空、達美航空

阿聯酋航空與達美航空也將電動行李箱列入黑名單，主因在於電池若處理不當，有起火風險。