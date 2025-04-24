幸運乘客改票賺9.6萬元！達美航空「1原因」要志願者下機就送現金

搭機遇到航班延誤或改票，對多數人來說可能是一場噩夢，但對一名乘客來說，這卻是一趟值回票價、甚至「倒賺」的旅程。

紐約郵報報導，一名搭乘達美航空（Delta Airlines）航班的旅客近日在社群平台Reddit分享自己的奇遇。他原本預訂從芝加哥歐海爾機場（Chicago O’Hare）飛往西雅圖的班機，起飛時間為復活節假期後的周一清晨7時50分——傳統上的「爆量」旅遊日。

他在貼文中寫道：「我跟著第二登機區上了飛機，坐好後正準備起飛。」沒想到此時，一名地勤人員悄悄走到頭等艙前方，沒有使用麥克風、也沒有廣播，只是低調地說出一句讓人難以置信的話：「我們需要2位志願者下機，因為燃油平衡出了問題，補償金為3000美元（約新台幣9萬6000元）。」

「我根本來不及思考，手就舉起來了，完全不想讓別人搶走這個機會。」這名幸運乘客說道。另一位乘客也隨即響應，兩人順利獲選，獲得一張2000美元與一張1000美元的達美航空兌換券，據稱因為單筆發放上限為2000美元，所以拆成2張。

更棒的是，這些補償金不僅限於達美航班使用，還可以轉換為大型零售商的禮品卡，甚至部分可透過PayPal轉入銀行帳戶。該乘客表示，除了獲得現金補償，也多了時間陪伴家人再搭乘下一班飛機返家。

原以為自己是僅有的2名幸運兒之一，但他事後得知，當天早些時候因機型變動，達美還向22名願意提前下機的乘客提供每人1700美元的補償。總計當天為同一班航班支付了高達4萬3400美元（約新台幣140萬元）的補償金。

該乘客表示：「我一直以為上機就不能再改變了，但如果遇到營運上的臨時狀況，像是這種燃油分配問題，只要你反應夠快，還是有機會『中大獎』！」

貼文一出，引起網友熱議，不少人也分享自己的「補償經驗」。一名網友說：「我也曾拿過3000元，部分用來連接PayPal，然後轉給我老婆再入帳，扣掉手續費後，我們實收2950美元，已經很滿意了。」

另一人則回憶：「我在底特律機場看過一次，他們從500元開始喊，快登機前漲到1000，結果有位乘客喊1800，他們也接受了。」