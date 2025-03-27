花錢去圓夢！極地之旅熱潮　可別忘了「北極郵輪」

【文・旅報傳媒】

極地之旅在這幾年出現熱潮，除了旅客更捨得花錢去圓夢，也歸功於旅行業者的賣力行銷推廣。市場統計，2023-2024年全球造訪南極大約12萬人次（包含大型郵輪不靠岸），其中遊客人數超過8萬人，台灣貢獻近千人，創下歷史新高。

一樣位在地球兩端的南北極，一樣身處零度以下的低溫，去南極、去北極，到底有什麼差異呢？當談到極地旅行時，許多人第一時間想到的是南極這片神秘的冰雪大陸。然而，北極的壯麗與多樣性，似乎更吸引探險目的地的旅客。特別是近年來，北極郵輪旅遊的發展，讓旅人可以在舒適安全的環境下，深入探索這片冰雪世界。

與南極大陸不同，北極是一片廣闊的海洋；而深入北緯66°度以內的地方，又涵蓋了好幾個國家的領土。正因如此，「去北極」的選擇也相對更多元、也更具靈活性。

1. 北極郵輪旅遊：極地探索的豪華選擇

與南極旅遊需要橫渡暴風走廊「德雷克海峽」不同，北極郵輪旅遊可選擇從挪威、加拿大、冰島、格陵蘭等多個地點出發，航線遍佈北極圈內的壯麗景點，如斯瓦爾巴群島、巴芬島、北極點、格陵蘭峽灣等，具有多元靈活航線選擇，適合不同需求的旅客。豪華探險郵輪：如 66°探險郵輪「海神號」（MS Seaventure），專為極地旅遊設計，配備先進環保技術，能夠穿越浮冰，並提供專業極地導覽，讓旅客在舒適環境下體驗北極探險。

2. 生態多樣性：北極熊、白鯨、獨角鯨

南極主要以企鵝和海豹為主，而北極擁有更豐富的動物種類，並能近距離觀察世界上最具代表性的極地動物—北極熊。北極是北極熊的唯一家園，旅客可以在斯瓦爾巴群島、格陵蘭、加拿大北極群島的郵輪旅途中看到牠們棲息在浮冰上。航行北極時，旅客可見到巨大的海象群聚在冰層邊緣，還可能目睹白鯨、座頭鯨，甚至是神秘的獨角鯨穿越海面。陸地上則有馴鹿、北極狼、北極狐等動物。

3. 文化體驗：北極擁有原住民與人類歷史

北極是有歷史、有文化的極地。郵輪旅遊不僅僅是在船上觀賞風景，還可搭乘橡皮艇（Zodiac）靠近冰川、登陸北極島嶼，甚至與因紐特人社群互動，體驗當地文化。行程途中可造訪格陵蘭、加拿大北極地區的因紐特人村落，學習極地生存技巧、傳統雕刻藝術。北極曾是許多傳奇探險家的冒險地，旅客可以參觀北西航道（Northwest Passage）遺址、維京人定居點，以及挪威極地探險家阿蒙森的足跡。

北極可說是一場兼具探索與文化的終極旅程，郵輪則提供了無與倫比的旅遊體驗。以上為筆者近期看了全球首家中資背景極地探險郵輪公司－66°探險郵輪 「海神號」的介紹而有感。對於非英語系的華人來說，動輒數十萬的行程，其設置中英雙語EO（極地陪玩師）、中英雙語服務(所有廣播和文字通知都有中文版本)，還提供迎合華人口味的美食，為接下來的北極郵輪旅遊市場增添新意。

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