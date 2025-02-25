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達美航空起飛不久…機上冒煙「艙內煙霧彌漫」緊急降落 3天內第2起

中央社／ 亞特蘭大24日綜合外電報導
達美航空公司（Delta Air Lines）。圖非事發客機。路透
達美航空公司（Delta Air Lines）。圖非事發客機。路透

美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）指出，達美航空一架班機今天起飛後不久，機組人員就通報飛機上「可能冒出煙霧」，因而折返亞特蘭大。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，僅兩天前，另一架達美航空公司（Delta Air Lines）班機也因為機上出現煙霧而轉降。

根據航班追蹤網站FlightAware，達美航空編號876航班上午8時30分從哈特斯傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield Jackson Atlanta International Airport）起飛，原定飛往南卡羅來納州的哥倫比亞大都會機場（Columbia Metropolitan Airport）。

然而，飛行約35分鐘後，班機於上午9時4分折返亞特蘭大。

達美航空在聲明中表示，機組人員「在起飛後察覺機上出現煙霧，便按照標準程序折返亞特蘭大…沒有什麼比我們顧客和人員的安全更重要，我們為此次經歷向乘客道歉」。

根據乘客上傳社群媒體的影片，機艙內看起來煙霧彌漫，乘客紛紛摀住口鼻，以免吸入煙霧。

根據達美航空，該航班向航空管制單位通報緊急狀況，以獲得「優先處理」。該架波音（Boeing）717型班機上共有94名乘客、2名機師與3名空服員。

哈特斯傑克森亞特蘭大國際機場發言人表示，根據達美航空說法，飛機降落後放下逃生滑梯，由亞特蘭大消防救災部門協助機上所有人員撤離。

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