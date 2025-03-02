國泰航空2025年規劃開通6航點 直飛達拉斯、羅馬、慕尼黑、布魯塞爾

【文・旅報傳媒】

國泰航空6/5重啟每週3班「香港－羅馬」航班，這是國泰航空第2條連接香港樞紐與義大利的航線。今年適逢25年一次的天主教禧年（Jubilee），梵蒂岡及羅馬全年慶祝活動不斷。國泰航空此時重返羅馬，為亞洲旅客參與增添更多便利。此外，香港往返米蘭航線也將於今年夏季從目前每週5班增至Daily飛航。

國泰集團客運網絡持續擴展，2025年規劃開通6個新航點，除羅馬外，還有3月開通海德拉巴，4月開通達拉斯，6月開通慕尼黑，8月開通布魯塞爾；集團LCC香港快運則於2月開通仙台。兩家合計全球客運航點總數今年內突破100大關。

機上服務連續獲獎 長程線最佳選擇

搭長程線的旅客通常較重視機上娛樂項目，國泰航空機上娛樂系統已獲德國設計大獎2025金獎（German Design Award 2025，卓越傳意設計類別金獎）及紅點設計大獎2024（Red Dot Award 2024，用戶互動體驗類別）2項大獎肯定。其中，德國設計大獎評審肯定國泰系統的無縫互動和與多螢幕技術高度兼容，體現國泰在顧客體驗與創新設計領域的卓越成就。

國泰航空顧客體驗及設計部總經理羅穎怡表示，獲獎證明國泰致力於提供頂尖顧客體驗，也顯示其在創新設計中對平衡美感與實用性的重視。國泰航空機上娛樂系統以顧客需求為核心，提供直觀、互動性強且易於操作的界面，包括創新功能「我的旅程」，整合互動地圖與娛樂系統，讓乘客能預覽航程，如同電子遊戲般的飛行路徑模擬增添樂趣；4K螢幕與藍牙耳機配對功能，進一步提升乘客沉浸式體驗。此外，國泰航空波音777-300ER客機的爾雅商務艙全面升級，搭載更直觀的座椅調整功能，還有洗手間即時狀態通知，提升旅途的舒適便利，也提供長線旅客更舒適的選擇。

國泰航空「香港－羅馬」航班時刻表 航線 航班號 起飛 / 抵達時間 飛行日 香港 - 羅馬 CX293 00:45 / 07:50 1、4、6 羅馬 - 香港 CX292 11:45 /05:20(+1)

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