旅途中驚見雲端奇景！ 搭機意外拍下「雲朵小狗」 網友感動：這是狗狗天堂嗎

旅行中總有意想不到的迷人風景！ 國外一名網友日前意外拍到雲層上居然有隻正在玩球的「雲朵小狗」，溫暖快樂的畫面引起熱議，不少網友網友大呼「這是狗狗天堂！」，紛紛表示感動，甚至懷念起自家的毛小孩。

圖／翻攝IG網友charlottemaltaparty分享

國外一名網友在飛機上意外發現驚奇美景！當飛機躍上雲層時，竟出現神似「小狗」形狀的雲朵，在陽光的映照下，彷彿置身狗狗天堂。原PO感性表示「我看見我的狗在狗狗天堂」，並錄下一段雲層上的「雲朵小狗」正對著另一團雲朵，正在玩球的模樣，逗趣且溫暖。

感染力十足的畫面曝光後，引發熱烈討論，許多人紛紛表示感動，紛紛留言表示「這是狗狗天堂嗎？」、「看著看著就鼻酸了」、「想起自己的狗狗了」，這突如其來的美景讓人感受到旅途中，來自大自然恩賜、神奇與溫暖的一面！