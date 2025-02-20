快訊

柯爸訃聞曝光！柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

土城2歲童疑遭虐送醫插管 媽媽竟是國小代理師…校方緊急停職

旅途中驚見雲端奇景！ 搭機意外拍下「雲朵小狗」 網友感動：這是狗狗天堂嗎

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝IG網友charlottemaltaparty分享
圖／翻攝IG網友charlottemaltaparty分享

旅行中總有意想不到的迷人風景！ 國外一名網友日前意外拍到雲層上居然有隻正在玩球的「雲朵小狗」，溫暖快樂的畫面引起熱議，不少網友網友大呼「這是狗狗天堂！」，紛紛表示感動，甚至懷念起自家的毛小孩。

圖／翻攝IG網友charlottemaltaparty分享
圖／翻攝IG網友charlottemaltaparty分享

國外一名網友在飛機上意外發現驚奇美景！當飛機躍上雲層時，竟出現神似「小狗」形狀的雲朵，在陽光的映照下，彷彿置身狗狗天堂。原PO感性表示「我看見我的狗在狗狗天堂」，並錄下一段雲層上的「雲朵小狗」正對著另一團雲朵，正在玩球的模樣，逗趣且溫暖。

感染力十足的畫面曝光後，引發熱烈討論，許多人紛紛表示感動，紛紛留言表示「這是狗狗天堂嗎？」、「看著看著就鼻酸了」、「想起自己的狗狗了」，這突如其來的美景讓人感受到旅途中，來自大自然恩賜、神奇與溫暖的一面！

編輯推薦

相關新聞

旅途中驚見雲端奇景！ 搭機意外拍下「雲朵小狗」 網友感動：這是狗狗天堂嗎

旅行中總有意想不到的迷人風景！ 國外一名網友日前意外拍到雲層上居然有隻正在玩球的「雲朵小狗」，溫暖快樂的畫面引起熱議，不少網友網友大呼「這是狗狗天堂！」，紛紛表示感動，甚至懷念起自家的毛小孩。

加拿大黃刀鎮追極光 體驗零下30°C的極凍浪漫

追尋極光，有如一趟趟的追夢之旅。航向白茫大地，體驗前所未有的凍感，摸著黑、頂著微微月光，一夜夜的守候，直到光現剎那，心情...

西雅圖有如繽紛萬花筒 轉出浪漫趣味

因一部電影「西雅圖夜未眠」而譜下浪漫的城市，在旅人眼中，西雅圖更像是千奇百變的萬花筒，可以轉出各種繽紛趣味。這座位在美國...

熱帶雨林三天兩夜！「姆魯國家公園」探訪三百萬隻蝙蝠、東南亞最長的洞穴

每次出國前，我都在想：這趟旅程到底能帶給我什麼樣的衝擊？當我決定踏上「姆魯國家公園」這塊熱帶雨林時，完全沒料到眼前的一切竟是如此壯觀。那片深綠與多元生態，還有莫名的神祕氣息，讓我彷彿進入了另一個世界。如今，寫下這段回憶，還是忍不住想馬上再買票飛去一次！

神秘而迷人！ 「土耳其旅遊」懶人包 土耳其景點、美食、行程、住宿推薦

土耳其是世界上唯一橫跨歐亞大陸的國家，邀請你一起化做十字軍、絲路的商旅、鄂圖曼帝國的人民，走過這些在歷史中佔有重要地位的千年古城、體驗道地土耳其飲食、地貌、建築及文化，一同探索這片神秘而迷人的土地！ 本篇文章將詳細介紹土耳其旅遊景點、美食、行程以及住宿推薦，想去土耳其旅遊的你～千萬別錯過本篇土耳其旅遊懶人包！

2025年必訪旅遊盛事！瀨戶內國際藝術季、Coachella音樂節、澳網公開賽、日本賞櫻搶先卡位

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據交通部觀光署統計，截至2024年10月，國人出國人次已突破1400萬，看好2025年海外旅遊續夯，旅遊電商平台 KKday 精選2025年不可錯過的全球話題活動與景點，包括

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。