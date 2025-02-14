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情人節吃牛排？知名餐廳老闆曝私房攻略 這些菜色小心踩雷

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
情人節上牛排館如何點菜？紐約百年歷史牛排館Delmonico's老闆圖爾奇諾維奇，分享他推薦以及最好避免踩雷的菜色。路透／Alamy
情人節上牛排館如何點菜？紐約百年歷史牛排館Delmonico's老闆圖爾奇諾維奇，分享他推薦以及最好避免踩雷的菜色。路透／Alamy

商業內幕報導，圖爾奇諾維奇（Dennis Turcinovic）非常了解牛排館的菜單。畢竟，他是紐約百年歷史牛排館Delmonico's的老闆，除了從小就在這行打滾，數十年也體驗過各式各樣的菜色與服務風格。當他私下去高檔牛排館用餐，對於點菜自然也有一套心得。以下是他推薦必點以及最好避免的菜色，讓你花大錢也能物有所值。

●優質牛肉值得一試

圖爾奇諾維奇表示，他非常願意花錢品嚐精心料理的頂級肉品，「特別是所有牛肉中的極品，也就是A5和牛」。

不過他強調，前提是廚師必須懂得料理這種「脂肪含量高、油花豐富的牛肉」。如果烹調得當，每一分錢都值得；但如果處理不當，味道就會大打折扣，不值得花大錢。

同樣原則也適用於肋眼牛排，他認為這是「最優質的牛排部位之一」。

●開胃菜絕佳選擇：海鮮拼盤

圖爾奇諾維奇說：「我一定從海鮮拼盤開始，畢竟這可是牛排館的經典開胃菜。」海鮮拼盤通常是餐桌上的華麗焦點，也是為特別大餐揭開序幕的有趣方式。但他提醒不要點得太大份，以免主餐吃不下。

●可嘗試當季食材或特別料理

如果你在菜單上看到某道菜正值盛產季節，那麼無論價格如何，都值得考慮點來品嚐。圖爾奇諾維奇特別喜歡在時令期間大啖松露和野韭菜（ramps）。

另外，圖爾奇諾維奇表示，如果菜單上有些少見或難得一試的料理，通常也值得試試——只要它仍屬於牛排館的範疇。例如，特別的煙燻肉品或獨特調理的蔬菜配菜。

●避免踩雷的菜

番茄洋蔥沙拉在牛排館相當受歡迎，不過圖爾奇諾維奇表示，除非這道菜有特別之處，且番茄正當季，否則不值得特別花錢。如果在產季外，你很可能會吃到風味平淡的番茄。

至於牛排類，除非特別想吃，否則不值得花錢吃菲力。「菲力牛排哪裡都吃得到，」圖爾奇諾維奇說，如果你特地來到高檔牛排館，就應該挑選最優質的牛肉部位，「對我來說，那應該是肋眼牛排，或者更大份的肋眼，例如戰斧牛排」。

奶油通心粉或一般的義大利麵料理，大概也可以跳過。這類菜色往往只是為了「迎合不想吃牛排的客人」，而非因為它們特別美味。

根據圖爾奇諾維奇的經驗，通心粉通常口味太重，且味道也不怎麼樣。而他「永遠不會在牛排館點義大利麵」，尤其是當義大利麵沒有搭配肉類，或與餐廳或廚師的專長不相符。

最後，牛排館通常不以美味甜點聞名。如果你想省錢，最好跳過。圖爾奇諾維奇表示，很多餐廳只是「從店裡買蛋糕，切片後擺上盤子」。除非餐廳有專門的甜點師傅，否則服務人員通常不會在甜點上費太多心思。

圖爾奇諾維奇說，菲力牛排到哪都吃得到，如果特地來到高級牛排館，就應該挑選最優質的牛肉部位，「對我來說，那應該是肋眼牛排，或者更大份的肋眼，例如戰斧牛排」。路透／USA TODAY NETWORK
圖爾奇諾維奇說，菲力牛排到哪都吃得到，如果特地來到高級牛排館，就應該挑選最優質的牛肉部位，「對我來說，那應該是肋眼牛排，或者更大份的肋眼，例如戰斧牛排」。路透／USA TODAY NETWORK

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