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美小客機在阿拉斯加上空失聯逾4小時！機上10人生死未卜

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國白令航空一架塞斯納208型客機失聯。圖為塞斯納208飛機示意圖。美聯社
美國白令航空一架塞斯納208型客機失聯。圖為塞斯納208飛機示意圖。美聯社

美國白令航空（Bering Air）一架塞斯納208（Cessna 208）小型客機6日在阿拉斯加州諾姆（Nome）上空失聯，當局表示已派出救援人員前往現場，但由於天氣惡劣、能見度極低，無法提供空中支援，嚴重影響搜救進度。

飛行紀錄顯示，白令航空455號航班於當地時間6日下午3點20分左右在諾姆附近失聯，飛行高度約1400英尺，原定計畫於下午4點20分抵達諾姆。

阿拉斯加州騎警（Alaska State Troopers）聲明指出，飛機上共有9名乘客和1名機師，他們在下午4時左右收到阿拉斯加救援協調中心通報飛機失聯。

諾姆志願消防隊表示，已在諾姆至懷特山（White Mountain）之間進行地面搜索，礙於惡劣的天氣和低能見度導致空中搜救受限，目前國民警衛隊和美國海岸防衛隊也正在協助搜尋。

諾姆志願消防隊於當地時間晚間7點發布最新消息稱，至今尚未找到失聯飛機，計畫派出一架海岸警衛隊C-130飛機，勘察該區域並查看是否能尋獲飛機，以協助地面搜救人員。

美國國家運輸安全委員會阿拉斯加辦公室表示，已獲悉飛機延誤和失聯狀況，正密切關注相關情況。

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