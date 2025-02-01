熱帶雨林三天兩夜！「姆魯國家公園」探訪三百萬隻蝙蝠、東南亞最長的洞穴

每次出國前，我都在想：這趟旅程到底能帶給我什麼樣的衝擊？當我決定踏上「姆魯國家公園」這塊熱帶雨林時，完全沒料到眼前的一切竟是如此壯觀。那片深綠與多元生態，還有莫名的神祕氣息，讓我彷彿進入了另一個世界。如今，寫下這段回憶，還是忍不住想馬上再買票飛去一次！

姆魯三天兩夜 Day1｜入住姆魯萬豪酒店，深入熱帶雨林

降落在姆魯機場 每個航線一天只有一班 圖/ReadyGo

降落姆魯機場｜入住當地唯一連鎖飯店—姆魯萬豪度假酒店

一下飛機，一股溫潤的熱帶雨林氣息撲面而來，與城市的乾燥感截然不同。在姆魯機場辦完入境手續後，就被專車接往奢華度假村——姆魯萬豪酒店（Mulu Marriott Resort & Spa）。這座度假村藏身於茂密叢林裡，以優美木質建築將空間與自然結合，房間寬敞舒適，能瞬間拋下都市緊繃。

姆魯萬豪為當地唯一的飯店 以確保國家公園不過度開發 圖/ReadyGo

前往國家公園｜探訪世界之最「鹿洞」，與百萬隻蝙蝠相見歡

短暫休息後，我迫不及待衝向第一個目的地：鹿洞（Deer Cave）。此洞是世界上最大的單體洞穴之一，名不虛傳！走在木棧道上，腳邊是繁盛雨林植物，偶見小動物竄動；抬頭便可見洞穴內漫射的自然光，宛如仙境。濕涼空氣與數百萬隻蝙蝠長年累積的氣味，形成難以形容的特殊體驗。

據說一台波音747可以直接飛進來的鹿洞 圖/ReadyGo

傍晚，我在觀景台等待「蝙蝠出洞」奇景——數百萬隻蝙蝠如黑色河流衝出洞口，氣勢磅礡，令人瞠目結舌。回到飯店後，一邊在餐廳享用當地料理，一邊回味鹿洞的驚喜，最後躺在露天泳池旁吹著微風，完美結束第一天。

上百萬隻蝙蝠會在下午五點半飛出來覓食 圖/Canva

姆魯三天兩夜 Day2｜探訪本南族，前往東南亞最長洞穴

本南族部落探訪｜搭乘在地交通工具「長舟」

隔天早晨，一頓豐盛自助早餐喚醒冒險靈魂。今天要搭乘傳統長舟（Longboat）前往本南族（Penan）部落，神祕又新奇。船行途中，兩岸原始雨林宛如綠色屏障，河面上微光閃爍，彷彿時光停滯。我忙著拍照、錄影，生怕錯過任何壯麗瞬間。

長舟為當地主要的交通工具之一 圖/ReadyGo

抵達本南族部落後，村民的笑容與熱情讓陌生感瞬間消失。當地人分享日常與傳統工藝，原住民文化在此熠熠生輝。我也在小攤位買了手工飾品和竹製工藝，既是獨一無二的紀念，也能支持在地經濟。

本南族市集的手作品 圖/ReadyGo

清水洞｜走入東南亞最長洞穴，野外午餐超有味

接著，我再次乘著長舟前往清水洞（Clearwater Cave），此地擁有世界級地下河系統，泉水清澈如水晶。洞內各式鐘乳石與石筍證明大自然的鬼斧神工，目前已探測達 250 公里，卻仍未找到盡頭！

超級壯觀的清水洞 圖/ReadyGo

中午在洞外休息區野餐，聽著流水聲，用簡單當地餐點充飢。山林環抱之中，一切都變得分外美味。午後返抵度假村，我選擇放鬆度過下午時光，若想再嗨一點，也可參加叢林夜間探險，漆黑中尋找野生動物，絕對刺激。

在森林中享用午餐 圖/ReadyGo

姆魯三天兩夜 Day3｜把握最後悠閒，與貓咪共進早餐

第三天，我想賴床卻又不捨清晨的雨林景色。幸而姆魯萬豪酒店周圍有步道，走在鋪設木板的小徑上，空氣裡瀰漫草木與露水香氣。我帶著相機，想把這最後的美景珍藏。

飯店的野貓陪我度過最後一頓早餐 圖/ReadyGo

飯店的野貓陪我度過最後一頓早餐後，我退房、搭車返回機場。看著車窗外掠過的叢林，心中滿是捨不得——原來短短三天兩夜也能如此精彩！鹿洞的壯觀、蝙蝠出洞奇觀、本南族的傳統工藝、清水洞的地下河美景，每個片段都提醒著我：世界如此浩瀚，而我的探索還遠遠不夠。下次，再見！

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