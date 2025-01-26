神秘而迷人！ 「土耳其旅遊」懶人包 土耳其景點、美食、行程、住宿推薦

土耳其是世界上唯一橫跨歐亞大陸的國家，邀請你一起化做十字軍、絲路的商旅、鄂圖曼帝國的人民，走過這些在歷史中佔有重要地位的千年古城、體驗道地土耳其飲食、地貌、建築及文化，一同探索這片神秘而迷人的土地！

本篇文章將詳細介紹土耳其旅遊景點、美食、行程以及住宿推薦，想去土耳其旅遊的你～千萬別錯過本篇土耳其旅遊懶人包！





土耳其旅遊懶人包

土耳其是一個橫跨歐亞的迷人國度，融合了東西方的文化與歷史，也是旅行愛好者的夢幻目的地之一！伊斯坦堡作為土耳其的心臟城市，以其壯麗的清真寺、歷史悠久的拜占庭建築和大市集（Grand Bazaar）聞名，讓人流連忘返，想知道一生必去一次的土耳其景點，我們就繼續往下看吧！

土耳其『航空』旅遊懶人包

▲土耳其旅遊懶人包 （圖／unsplash @Hacı Elmas)

從台灣前往土耳其主要的國際機場是「伊斯坦堡機場」（Istanbul Airport, IST），可選擇從台灣搭乘土耳其航空直飛伊斯坦堡的航班，飛行時間約11至12小時，是目前最快速的選擇，不必中途轉機，適合想要節省時間的旅客。

也可透過轉機航班抵達，常見的選擇是由新加坡、杜拜、曼谷、香港等地轉機，可取得較低的機票價格。

土耳其『簽證』旅遊懶人包

自2016年2月10日起，我國人享土耳其電子簽證免簽證費待遇，並於2019年10月26日起得憑6個月以上、且停留土國期限截止日起算至少尚餘60天效期之普通護照，事先上網申辦半年內多次入境、每次停留期限30天之電子停留簽證(依據土耳其政府規定，一個簽證申請號碼可多次入境，但加總停留時間不得超過30天，若總停留時間可能超過30天，則須出境再另案申請電子簽重新入境；而每180天內以電子簽方式入境，無論入出境次數及申請電子簽次數，停留土國時間累積總共不得逾90天。土耳其簽證規定必須以土國政府電子簽證官方網站資訊為主，提醒您應在申請簽證時確認目前規定有否調整)。請特別注意申請電子簽證時所填資料必須與護照登載內容相符，否則該電子簽證將被視為無效而無法入境。

詳細資訊參考：外交部領事事務局

土耳其『交通』旅遊懶人包

▲土耳其旅遊懶人包-土耳其交通 （圖／unsplash @ Randy Tarampi)

土耳其交通網絡發達，有多種交通方式可以選擇，也適合不同預算和需求的旅客。主要有地鐵、長途巴士、杜乃爾Tünel、渡輪、國內航班、計程車等。可購買交通卡Istanbulkart（伊斯坦堡卡），可支付地鐵、巴士和輪渡的車資，省時又方便。

土耳其旅遊景點推薦

土耳其旅遊景點-艾菲索斯古城

▲土耳其旅遊懶人包-艾菲索斯古城 （圖／unsplash @Birgül Zengin)

UNESCO定為世界遺產之一，城邦遺跡保留相當完整，可看出羅馬時期完善的都市規劃；這裡曾是亞細亞地區最富庶繁榮的都市，也是聖經新約「啟示錄」中七教會之一。

土耳其旅遊景點-帕穆卡麗(棉花堡)

▲土耳其旅遊懶人包-帕穆卡麗(棉花堡) （圖／unsplash @Juliia Abramova)

這是世界上唯一的露天鐘乳石地形，古代溫泉遺蹟鈣質的沉澱，更造就出渾然天成的白色世界！沈積下來的石灰岩形成了幾段平台，平台裡注滿了溫泉，形成一幅夢幻的景色。也是聯合圖教科文組織的世界遺產。棉堡白色的岩石遍布山壁，看起來好像是靄靄白雪，搭配上台地一漥窪積著礦泉的藍綠色水池，令人讀嘆造物者的神奇。

土耳其旅遊景點-卡帕多其亞（Cappadocia）

▲土耳其旅遊懶人包-卡帕多其亞（Cappadocia） （圖／unsplash @Igor Sporynin)

位於土耳其中部的Cappadocia，以其獨特的岩石地貌和歷史悠久的地下城市而聞名。這裡的火山岩經過風化，形成了奇特的「煙囪」岩石，吸引了眾多遊客，搭乘熱氣球是這裡的熱門體驗行程。

土耳其旅遊景點-安卡拉

▲土耳其旅遊懶人包-安卡拉 （圖／unsplash @Febiyan)

是土耳其共和國的首都，是第二大城，也是政治、經濟、文化、交通和貿易的中心，素有「土耳其的心臟」之稱。在古代被稱為安基拉（Ancyra），曾經是小亞細亞的重要城鎮之一。這裡有著悠久的歷史，曾經是多個文明的發源地，包括希臘、羅馬、拜占庭和奧斯曼帝國。

土耳其旅遊景點-伊斯坦堡

▲土耳其旅遊懶人包-伊斯坦堡 （圖／unsplash @Nicholas Ceglia)

是拜占庭與奧圖曼帝國時期的首都，昔稱君士坦丁堡，是個歷史悠久的城市，安排個兩天時間，分別欣賞這個城市的新舊城區風貌，走一趟關於文化與歷史的深度之旅。

土耳其旅遊美食推薦

土耳其美食-傳統陶甕料理

陶甕料理（Testi Kebab）是土耳其獨具特色的傳統美食，以其獨特的烹調方式和風味著稱。這道菜主要使用陶製甕煮製，將牛肉或羊肉、蔬菜（如番茄、青椒、洋蔥）和香料放入甕中，密封後以慢火燉煮，讓食材的香氣充分融合。

土耳其美食-鄂圖曼鐵板料理&土式披薩

▲土耳其旅遊懶人包-土式披薩 （圖／unsplash @engin akyurt)

鄂圖曼鐵板料理將新鮮的牛肉、羊肉或雞肉與蔬菜如洋蔥、甜椒、番茄一起，用特製香料醃製後放在熱騰騰的鐵板上快速烹調，常搭配米飯或土耳其扁麵包（Pide）食用。土式披薩（當地稱為 Pide）也是土耳其街頭和餐廳的經典美食，形狀細長如小舟，以薄薄的麵餅為基底，鋪上各式配料，如碎牛肉、羊肉、雞肉、番茄、起司甚至雞蛋，然後放入木炭烤爐中烘烤至酥脆金黃。

土耳其美食-土式烤肉

▲土耳其旅遊懶人包-土式烤肉 （圖／unsplash @Ataberk Güler)

土耳其烤肉是土耳其最具代表性的美食之一，種類豐富且風味獨特，來土耳其不管在街邊小吃或是高級餐廳都能見到烤肉的身影，傳統做法會先把肉切成絞肉，加入孜然粉、肉桂粉、辣椒粉、鹽和黑胡椒等辛香料醃製，再塑形呈長條狀的烤肉串，搭配薄餅一起食用。

土耳其美食-土耳其咖啡＆土耳其冰淇淋

▲土耳其旅遊懶人包-土式咖啡 （圖／unsplash @Ataberk Güler)

土耳其的咖啡與冰淇淋，都具有悠久歷史與文化意義，土耳其冰淇淋除了有最基本羊乳或牛乳做為原料外，還加入了一個叫做蘭莖粉的物質，這是只有土耳其當地才擁有的特殊原料，讓冰淇淋的口感更佳黏稠、Ｑ彈，老闆在和客人互動時也能輕易把冰淇淋黏走（與客人互動玩遊戲是土耳其冰淇淋的特色）

土耳其旅遊體驗推薦

土耳其體驗-大馬士革玫瑰季採收

▲土耳其旅遊懶人包-大馬士革玫瑰季 （圖／unsplash @aylingoral）

每年5月至6月是土耳其的大馬士革玫瑰盛開的季節，這段時間被稱為「玫瑰季」，是體驗土耳其自然之美和文化的最佳時機之一。大馬士革玫瑰是一種以濃郁香氣和優雅外形著稱的玫瑰品種，在土耳其的伊斯帕爾塔地區種植廣泛，這裡也被譽為「玫瑰之都」。

土耳其體驗-博斯普魯斯海峽遊船

▲土耳其旅遊懶人包-博斯普魯斯海峽遊船 （圖／unsplash @Engin Yapici）

博斯普魯斯海峽是將土耳其歐洲和亞洲部分分隔開的自然邊界，這條壯麗的海峽不僅是地理上的奇觀，也是一個可以欣賞伊斯坦堡歷史與現代交融之美的地點，到當地旅遊並搭乘遊船，是土耳其之旅中不可錯過的體驗之一。

土耳其體驗-卡帕多奇亞熱氣球

▲土耳其旅遊懶人包-卡帕多其亞熱氣球（Cappadocia） （圖／unsplash @Tuna Ekici）

你也有搭乘熱氣球的夢嗎？前面已經介紹到的必去旅遊地點卡帕多奇亞，來這邊一定要搭乘一次熱氣球，這裡是土耳其最著名的旅遊勝地之一！乘坐熱氣球飄浮於絕美的「童話煙囪」與岩石峽谷之上，是感受這片神奇土地的最佳方式，也是許多遊客心中夢幻般的必做項目之一。

土耳其體驗-肚皮舞表演

▲土耳其旅遊懶人包-肚皮舞表演 （圖／unsplash @Gianluca Carenza）

土耳其肚皮舞是土耳其的特色舞蹈，扎根於土耳其的文化和傳統中，這種舞蹈以其柔美的動作、華麗的服飾以及與觀眾的互動而聞名，無論是在大型的文化表演還是餐廳的夜晚娛樂中，都是備受歡迎的舞蹈，來土耳其不妨去一趟可以觀賞到肚皮舞表演的場所吧！

土耳其套裝行程推薦

▲土耳其旅遊懶人包-土耳其華麗十二日 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

若你對土耳其旅遊有興趣，推薦參與趣吧土耳其華麗十二日｜世界奇景棉花堡．玫瑰採收季．洞穴飯店行程，行程幫你排到好，上述的必遊景點、體驗都安排在內，由台北直飛伊斯坦堡＋國內線兩段航程，免拉車，省時又省力！

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土耳其旅遊住宿推薦

土耳其住宿-ASAYRA THERMAL

▲土耳其旅遊懶人包-Asayra Termal Otel & Spa （圖／FB@Asayra Termal Otel & Spa ）

Asayra Thermal 位於土耳其庫薩達西（Kusadasi），是一家知名的五星級酒店，設有溫泉泳池、健身中心以及多種水療服務，以其注重健康和符合清真原則的熱情款待而聞名。酒店擁有精美設計的客房，設施現代化，包括平板電視、小冰箱、咖啡/茶沖泡設備等。浴室配有淋浴、吹風機和免費洗漱用品，讓客人享受舒適的住宿體驗。

土耳其住宿-Richmond Hotel

▲土耳其旅遊懶人包-Richmond Hotel （圖／Richmond Hotel ）

伊斯坦堡里士滿酒店是伊斯坦堡最受歡迎的目的地之一，獨立大道上的第一家也是唯一一家酒店，可欣賞博斯普魯斯海峽和獨立大道無與倫比的景觀。飯店擁有 103 間客房，為商務或休閒旅客提供無與倫比的住宿體驗。這家塔克西姆飯店距離歷史悠久的聖安托萬教堂、加拉達塔和歐​​洲第二古老的地鐵 Tünel 僅有很短的路程。

土耳其住宿-AZKA HOTEL

▲土耳其旅遊懶人包-azka hotel （圖／azka-hotel）

Azka Hotel 是位於土耳其博德魯姆 (Bodrum) 一座豪華且家庭友善的度假酒店，坐落在著名的 Bardakçı Bay 金色沙灘旁，距離市中心僅10至15分鐘步行路程。這家酒店以其便利的地理位置和多樣化的設施吸引了眾多遊客。

土耳其住宿-GRANDHOTEL

▲土耳其旅遊懶人包-Grand Hotel （圖／Grand Hotel）

Grand Hotel Konya 位於土耳其科尼亞市中心，提供豪華的住宿體驗，並提供高品質的服務。酒店擁有時尚的客房，包括標準房、套房和家庭房，旨在為客人提供最大的舒適感與放鬆。客人可以享受各種設施，包括美食餐廳、提供遠東按摩和皮膚護理的專業水療，以及適合商務或活動需求的寬敞會議室。

土耳其住宿-MITHRA CAVE HOTEL

▲土耳其旅遊懶人包-MITHRA CAVE HOTEL （圖／MITHRA CAVE HOTEL）

Mithra Cave Hotel 是位於土耳其卡帕多奇亞的獨特洞窟酒店，以其迷人的屋頂露台和壯麗的景觀著稱。酒店擁有現代化設施，同時保留了當地傳統的洞窟特色，讓旅客能在歷史悠久的氛圍中享受舒適的住宿。

這裡的客房空間寬敞，設施齊全，提供免費無線網絡、迷你吧、茶水間等便利設施。許多房間還擁有私人露台，可以俯瞰壯觀的卡帕多奇亞地貌。特別值得一提的是，Mithra Cave Hotel 的屋頂露台，成為許多遊客觀看熱氣球升空的最佳地點，這裡的日出美景也讓人驚嘆。

土耳其住宿-BERA HOTEL

▲土耳其旅遊懶人包-Bera HOTEL （圖／Bera HOTEL）

Bera Hotel位於土耳其的阿拉尼亞，這是一家以伊斯蘭文化為主題的全包式酒店，為客人提供豪華的住宿和一流的服務。這家酒店擁有寬敞的空調客房，每間房都設有陽台、衛星電視和私人浴室。客人可以享受豐富的自助早餐和來自世界各地的美味佳肴，特別是土耳其和奧斯曼帝國的傳統菜餚。

土耳其住宿-WISHMORE

▲土耳其旅遊懶人包-WISHMORE （圖／WISHMORE）

位於伊斯坦布爾的 Wish More Hotel 是一家現代化的五星級酒店，提供現代化的設施和舒適的住宿。酒店擁有一個室內游泳池、蒸汽房、土耳其浴室以及一個高級水療中心，讓旅客在繁忙的都市探索之後能夠放鬆身心，所有客房均設有大窗戶，提供免費Wi-Fi、平面電視、迷你吧以及茶與咖啡設施。酒店的餐廳和酒吧提供美味的餐點，並設有健身中心和24小時接待服務，其地理位置優越，距離 Forum Istanbul 購物中心僅6分鐘步行路程，方便前往市區的各大景點！

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