2025年必訪旅遊盛事！瀨戶內國際藝術季、Coachella音樂節、澳網公開賽、日本賞櫻搶先卡位

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據交通部觀光署統計，截至2024年10月，國人出國人次已突破1400萬，看好2025年海外旅遊續夯，旅遊電商平台 KKday 精選2025年不可錯過的全球話題活動與景點，包括開賣每三年舉辦一次的「瀨戶內國際藝術季」、受賽車迷矚目的「F1日本大獎賽」、音樂迷必朝聖的「加州 Coachella 音樂節」，以及頂級體育盛事「澳洲網球公開賽」，都可以先上線搶先購票！

此外，春季最受歡迎的日本櫻花季機位也同步開賣，主打東京5日來回機票10,900元起，大阪5日來回機票11,888元起，並推出話題新景點的專屬團一日遊，可遊覽近期最夯大阪勝尾寺、九州自然野生動物園、深度探訪北陸岐阜合掌村。

▲每三年舉辦一次的藝術盛會「瀨戶內國際藝術季」，將於2025年4月起在日本瀨戶內海的多座島嶼登場。 圖：KKday／提供

2025年海外熱門活動推薦！KKday 包辦全球矚目藝術節、音樂季、運動賽事

每三年舉辦一次的藝術盛會「瀨戶內國際藝術季」，將於2025年4月起在日本瀨戶內海的多座島嶼登場，數百件藝術作品穿梭在各島嶼間，是藝術迷與文化愛好者不可錯過的夢幻行程，並已開賣「特別早鳥優惠套票」，可以在香川縣和岡山縣的文化設施、餐飲店享有折扣，售價795元起；全球賽車迷引頸期盼的「2025 F1 日本大獎賽」，也將於4月份於鈴鹿賽車場舉辦，KKday 獨家販售一般看台及主看台區域的3日觀賽票，售價15,770元起，可以與來自世界各地的 F1 車迷同樂，享受比賽的緊張氣氛。

▲「澳洲網球公開賽」，1月底即將在墨爾本登場，KKday推出門票搭配住宿的套票方案。 圖：KKday／提供

喜好運動賽事則有四大滿貫賽事之一的「澳洲網球公開賽」，1月底即將在墨爾本登場，線上推出門票搭配住宿的套票方案，可以一睹頂尖球星的精彩對決，售價59,935元起，還有近期公布豪華演出陣容的「2025 Coachella 音樂節」，將於4月登場，不只有 Lady Gaga 和 Post Malone 等全球偶像，還有 BLACKPINK 的 Lisa 和 Jennie 各自以 solo 身份登台演出，3日一般門票售價29,940元起，早鳥優惠折扣碼現折2,000元，想去朝聖的樂迷不可錯過！

日本賞櫻機位開賣！加碼日韓最新熱門景點與必玩體驗推薦！

▲九州最新親子景點「九州自然野生動物園一日遊」，還有機會餵食獅子、老虎。 圖：KKday／提供

針對春季首度迎來的櫻花季，KKday 已開賣日本賞櫻機位，推出東京5日來回機票10,900元起、大阪5日來回機票11,888元起、大阪5日機加酒13,900元起，名古屋5日來回機票9,888元起、名古屋機加酒11,900元起。此外，再推薦近期熱搜新景點專屬團，「日本勝利達摩之寺一日遊」，參訪勝利達摩之寺「勝尾寺」，同時網羅清水寺、嵐山等京都必訪景點，以及日本首座複合式購物中心三井 OUTLET PARK 大阪門真，觀光購物一次滿足，售價1,465元起，還有九州最新親子景點「九州自然野生動物園一日遊」，不只可以觀賞可愛動物，還有機會餵食獅子、老虎，同時帶你遊覽湯布院、宇佐神宮，售價1,880元起。

▲濟州島最新的「HARIBO小熊軟糖快樂世界」，是品牌首個大型體驗展覽，一共有7大展區。 圖：KKday／提供

喜愛深度探訪及文化體驗，也有「北陸岐阜專屬團一日遊」，前往世界文化遺產白川鄉合掌村、漫遊郡上八幡古街，還可體驗製作食物模型、參加雪上活動，深度遊覽當地，售價1,840元起。

韓國則推薦濟州島近期必打卡景點，「Lunafall」夜間數位主題公園，結合濟州島自然環境所創造出的光影藝術森林，欣賞巨型月球裝置和各種互動式光影表演，門票售價495元起，以及韓國首座以水為主題的沉浸式媒體藝術公園「濟州水世界」，結合夢幻燈光與音效，體驗沉浸式藝術的獨特魅力，門票售價605元起，還有「HARIBO 小熊軟糖快樂世界」，是品牌首個大型體驗展覽，一共有7大展區，有超可愛的巨型小熊軟糖、互動遊戲體驗，還能體驗小熊軟糖製作，KKday 獨家售票285元起，可以享受最不一樣的旅遊行程！

▲「Lunafall」夜間數位主題公園，結合濟州島自然環境創造光影藝術森林。 圖：KKday／提供

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