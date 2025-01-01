直航變更近了！ 淺海藍天．休憩探險．購物揮桿 「關島」旅行說走就走暢意玩

【文・廖苡安】

記得關島獨有的淺海藍天嗎？華航在2025年2/2前限時復飛關島，聯合航空則宣布將於明年4月開航，加上總統出訪關島引起話題，讓本就熟悉關島的業者看好長遠發展，紛紛加大推廣關島遊程規劃。關島觀光局也非常重視業者需求，在12/4～8規劃考察活動，帶業者走訪關島，品嚐關島在地料理，欣賞精彩的夜間表演，一探關島新貌。關島觀光局更安排旅遊交流會，讓台灣業者與關島觀光業面對面交流，直接溝通，讓業者收穫滿滿。

【左圖】天然泳池【右圖】戀人岬 圖／廖苡安 攝影

關島原本就是知名的島嶼度假勝地，豐富的珊瑚礁生態與遼闊淺水海域是一大看點，在台灣也推廣多年，即便沒有直航航班，也有業者以轉機方式包裝。目前華航及聯合航空的「台北－關島」票價約在1萬元左右，是想要體驗美式風情的絕佳地點。免簽便利加大前進關島「說走就走」的優勢，從平價的機＋酒自由行到獎勵旅行等級的高檔假期都有，豐儉由人。此次還特別安排業者到關島南部旅遊，探訪拉提石探險谷、天然泳池及Bear Rock等景點，也讓熟悉杜夢灣周邊景點的業者「嚐鮮」。

關島交流會 業者相見歡 關島觀光局舉辦B2B交流活動，並感謝台灣業者支持。 圖／廖苡安 攝影

關島觀光局12/6安排說明會交流，除邀請在地關島業者設攤與台灣業者及媒體互動，也頒贈獎牌給推廣關島有功的台灣業者及媒體。此次考察業者多半已推廣關島多年，也趁此機會見見老朋友，認識新的合作夥伴。

（左2起）美國關島全球行銷總監娜汀．里昂．葛蕾羅、美國關島觀光局台灣市場主席森永慶次、資深市場經理－台灣嘉比．法蘭克斯、關島台灣辦事處處長嚴樹芬（左1）。 圖／廖苡安 攝影

美國關島觀光局台灣市場主席森永慶次（Milton Keiji Morinaga）表示，非常歡迎台灣業者和媒體到關島考察，他強調關島與台灣長久以來已建立友好互動，期待直航以後加強雙方在旅遊、文化、經貿多元往來，此次考察搭配B2B交流，希望讓業者感受到關島Hafa Adai的溫暖，有更豐富的收穫，共推兩地互訪旅遊

美國關島觀光局全球行銷總監娜汀．里昂．葛蕾羅表示，針對華航的夜班機，關島已有9家飯店可配合旅客遊程提早入住，歡迎業者應用。除了一般旅行之外，關島還有許多節慶旅遊，明年將舉辦關島巡迴自行車比賽與關島可可路跑「Guam Ko'Ko' Road Race」活動，均為年度盛事，尤其是路跑還有親子活動場次，特別適合家庭參加。

美國關島觀光局資深市場經理－台灣嘉比法蘭克斯則建議旅客可以探訪人文與自然景點，或租車前往感受關島之美，特別推薦關島有個天然的游泳池，外部有珊瑚礁環繞阻擋海浪，內部風平浪靜，關島當局特別設置一個跳台及打卡點，也歡迎旅客前往。

久違了關島！ 食宿遊購亮點多✨

食 【上左圖】BEACHIN SHRIMP 海鮮十分澎派【上右圖】Blaze Restaurant & Ba 的查莫洛美食【下左圖】Three Squares Restaurant 提供在地美食【下右圖】魚眼公園晚餐秀以自助餐形式提供（攝影＝廖苡安） 圖／廖苡安 攝影

位於杜夢灣PIC斜對面的BEACHIN SHRIMP，除以豐富的海鮮佐餐，又帶著美式澎派與豪邁。如果想品嚐查莫洛特色的精緻美食，當地人推薦的Three Squares Restaurant也值得一試。此外，位於杜夢灣的Blaze Restaurant & Bar，有從漢堡、燒烤到查莫洛在地美食等多樣選擇，如果真的不知該吃什麼，推薦包含自助晚餐＋秀的魚眼公園，包括海底瞭望台觀魚、在地美食和晚餐秀，一次打包夜間遊程。

遊 【左圖】拉提石探險谷【右圖】Onward Mangilao Golf Course以跨海洞及美景聞名。 圖／廖苡安 攝影

擁有絕美海域的關島，水上活動是主力熱門。Bikini Island Club提供香蕉船、水上摩拖、浮潛等多元體驗，最特別的是佇立海中的水上鞦韆。來到關島南部，人文氣息濃厚，營運已30年的拉提石探險谷非常特別，除乘船深入水道探索，還可體驗查莫洛民俗，嘗試磨木生火、椰葉編織等活動。此外，關島的高爾夫球也是亮點，Onward Mangilao Golf Course以跨海洞及美景聞名。

宿

圖／廖苡安 攝影

2020年開幕，位於杜夢灣制高點，共有340間房，所有房間面海，陽台非常寬敞，飯店一樓的無邊際泳池是一大亮點。如果選擇住宿一般以上的客房，可享受酒店26樓Lina'La會員貴賓室美食，鳥瞰杜夢灣美景。

Crowne Plaza Resort Guam

圖／廖苡安 攝影

成為IHG一員後，酒店將321間客房進行大幅改裝，並改造餐廳和酒吧、花園、泳池和海灘服務，為現有絕美海景及購物需求的區位優勢再加分。旅客可就近在泳池戲水，或前往沙灘踏浪戲水。

Pacific Islands Club Guam（PIC）

圖／廖苡安 攝影

台灣業界和旅客對PIC都不陌生，這是關島最大的全包式度假村，入住期間可以無限制地參加70多種休閒活動，還有水上樂園可暢玩。PIC現在還推出超級馬戲團秀，非常精彩。對面就有ABC商店，購物方便。

購 【上圖】Donki銷售的關島巧克力【下左圖】關島Outlets折扣【下右圖】關島特色～曬黑版hello kitty 圖／廖苡安 攝影

關島免稅購物及Outlets一直是遊客熱愛的去處，新增的Village of Donki則令人眼前一亮，除了日本特色產品，也提供關島巧克力等商品。Donki未來也規劃進行改裝，以更便宜的價格提供在地特色伴手禮，預計將成為關島購物新亮點。

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