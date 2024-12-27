跨年倒數何處去？ 杜拜、曼谷、倫敦、巴黎、米蘭 一同舉杯歡慶新年

曼谷137柱套房飯店高空酒吧可觀賞新年煙火【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒】。 圖：Heavens Portfolio／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著冥王星離開魔羯走進水瓶時代，2024年也即將步入尾聲，迎來2025年。無論今年過得如何，為自己安排一場送舊迎新的旅行吧！和璀璨的煙花熱熱鬧鬧地讀秒倒數，或凝視窗外靄靄白雪、和同桌親友共享美食，舉杯許下新年願望，一起跨進全新年度、全新的開始。

【阿拉伯聯合大公國．杜拜（Armani Hotel Dubai、Address Dubai Mall、Palace Downtown）】

▲在杜拜看跨年煙火的最佳位置，非哈里發塔莫屬。 圖：Heavens Portfolio／提供

雖然眼看著哈里發塔就要離開全球最高塔的寶座，但跨進2025年的最高倒數煙火還是它。想要和世界最高塔一起狂歡倒數，那麼越過杜拜噴泉和哈里發塔面對面，跨年時刻以最近距離欣賞噴泉水舞和煙火的Palace Downtown 是絕佳選擇！隸屬於伊瑪爾集團旗下奢華飯店品牌宮殿系列第一家飯店，Palace Downtown 不僅佔地利之便，面對噴泉與高塔，客房古典沉穩的裝潢風格收到許多喜愛經典風尚的旅客喜愛。

同集團的 Address Dubai Mall，直接與杜拜購物商場相連，加上現代高雅的設計風格，適合追求時尚的旅客們。而跨年當天可以哈里發塔天際線為背景拍照，相信將是 IG 人氣王，也將成為難忘的跨年回憶。

位於哈里發塔的阿瑪尼杜拜飯店（Armani Hotel Dubai ）也當然近距離觀賞煙火的住宿選擇！聖誕跨年期間，飯店的米其林一星餐廳 Armani／Ristorante 推出多道式節慶餐點，Armani／Lounge 端出聖誕為主題的下午茶，加上日式和國際料理餐廳都有節慶特餐，將以美食饗宴和旅客們一起迎向2025。

【英國．倫敦（The Lanesborough）】

▲針對跨年夜，倫敦蘭斯伯瑞飯店細心設計5種住宿或美食專案。 圖：Heavens Portfolio／提供

倫敦的跨年活動每年都是歐洲備受注目的節慶盛事，毗鄰海德公園、白金漢宮，且鄰近西敏寺的倫敦蘭斯伯瑞飯店（The Lanesborough），今年也將以松樹花環、溫暖的燈光，以及超大的綠色和金色蝴蝶結營造節慶氣氛。12月期間推出包含購物管家、聖誕主題等住宿專案，餐飲部分也推出經典英式下午茶聖誕限定款點心以及餐廳的節慶自助餐等，陪伴大家過節。

針對跨年夜，飯店細心設計了5種迎新年的方法！有包含香檳和禮品的跨年住宿專案，也準備了以世界級的香檳佐高品質的高賽特蟹、烤奧克尼扇貝、松露煎餅、鴨肉或鵪鶉料理、英國和牛紐約客等精緻料理的跨年晚餐，以及新年午餐。

此外，飯店的 The Library 酒吧在跨年夜將端出香檳與輕食，在現場樂團演出的樂音中迎向新年；The Garden Room 走的是大人靜謐風格，端上雪茄和布納哈本18年單一純麥威士忌陪伴；The Lanesborough Club & Spa 設計了 Merry and Bright 節日芳療，以頂級保養品護膚，容光煥發的面對新年度。

【法國．巴黎（Le Bristol Paris）】

▲巴黎勒布里斯托飯店的米其林餐三星餐廳「Epicure」，可品嘗跨年晚宴。 圖：Heavens Portfolio／提供

在所有目光聚焦在凱旋門的燈光秀和煙火，巴黎勒布里斯托飯店（Le Bristol Paris）的跨年夜將透過主廚 Arnaud Faye 帶領團隊，以精選的季節農產和食材，端上一道道精緻美饌，用食物最原始的滿足與療癒，為2024畫下句點。

在米其林餐三星餐廳「Epicure」的跨年晚宴，先以法國芒通小鎮所產的檸檬、頂級的奧思迦魚子醬（Osietra caviar）搭配蟹肉上桌，接續是黑松露馬鈴薯派。龍蝦被香草奶油包覆，伴隨著蠶豆和蘆筍清爽盛盤；歐洲比目魚加上白松露，以乳酪義大利麵風格呈現的夢幻滋味；辛香料烤鹿肉佐法國 poivrade 醬汁，最後將金山乳酪 Mont d'Or 製成舒芙雷、亞芙香檳（Alfred Gratien）泡沫覆在克里曼丁紅橘上，作為晚宴的結尾。

一星米其林餐廳「114 Faubourg」以老派小酒館的溫暖迎賓，從海蜇蝦、薄片生牛肉佐上魚子醬，以及冰鎮紫蘇蘋果打頭陣，接續上桌的是烤扇貝與白松露，加上栗子南瓜麵疙瘩增添風味。煎野生鰈魚搭配黑松露和油封菊芋、牛里肌搭上小牛胸腺義大利餃和蔬菜、法國布里乳酪佐水果乾等，每一道都是當季美味再升級的精緻料理。

【瑞士．洛桑（Beau-Rivage Palace）】

▲在洛桑美岸皇宮大飯店以美食佐花園、湖泊、山脈景致，迎接新年。 圖：Heavens Portfolio／提供

坐落日內瓦湖畔，超越一個半世紀的傳奇－洛桑美岸皇宮大飯店（Beau-Rivage Palace），將熱鬧慶祝新年如昔。12/31於今年初秋回歸的 PIC 餐廳，將由主廚帶領團隊分別準備7道新創菜式晚餐；在明亮優雅的 Café Beau-Rivage 餐廳則提供5道傳統風味菜式，歡迎全球旅客前往倒數歡慶佳節。元旦當日，La Terrasse 餐廳推出豐富多樣的自助餐式餐點，以美食伴隨著窗外的花園、湖泊和山脈景緻喜迎新年度的到來。此外，2025/01/05晚上，飯店將在宏偉的 Sandoz 宴會廳舉辦新年音樂會，由40位音樂家組成的樂團演出莫札特、貝多芬名作，並搭配香檳與精緻點心，輕鬆愜意地隨著古典樂音開啟2025年。

【泰國．曼谷（137 Pillars Suites & Residences）】

▲曼谷137柱套房飯店推出跨年舉杯套餐。 圖：Heavens Portfolio／提供

泰國人面對聖誕與新年的熱度絕不亞於傳統宋干新年，百貨商場和各家餐廳都綴上過節氣氛的燈飾，熱熱鬧鬧地迎接新年度。

位於市區的曼谷137柱套房飯店（137 Pillars Suites & Residences）將在大廳立起4公尺高的聖誕樹，並於12月間推出節慶早午餐，大人們可享有義大利開胃調酒 Aperol Spritz 兩個小時無限暢飲，舉杯互祝佳節愉快。12/31當晚，27樓的 Nimitr 餐廳與高空酒吧準備了精緻5道式晚餐，以及10點過後的跨年舉杯套餐，讓旅客在現場樂團與杯觥交錯的歡樂氣氛中踏進新年。此外，大廳也將舉辦抽獎和慈善義賣等活動，在大家沉浸在過節同樂氣氛的同時，也為社會盡一份心意。

【法國．高雪維爾（L’Apogée Courchevel）】

▲高雪維爾推出高地木屋體驗活動。 圖：Heavens Portfolio／提供

法國東南部阿爾卑斯山區的高雪維爾（Courchevel），曾為國際運動賽事主場，加上多家頂級飯店和米其林餐廳的進駐，向來是歐洲究極奢華滑雪度假勝地。L’Apogée Courchevel 度假莊園坐落於高雪維爾山峰，不僅可俯瞰著被閃閃發光的白雪覆蓋的前奧林匹克滑雪跳台，飯店的滑雪進出設施就位於斜坡上，由服務人員協助整理雪具後即可輕鬆享受鎮日的冬季戶外活動。

不僅提供舒適妥切的服務與休憩環境，莊園內的餐食亦包羅萬象，有來自同屬歐特家飯店集團姊妹飯店的義大利餐廳「Giovanni’s」，也有主廚 Angel Jimenez 全新擘劃的西班牙輕食吧「Carmen」。今年的跨年夜，L’Apogée Courchevel 以巴洛克為主題，由 Jean-Luc Lefrançois 政主廚重新演繹傳統法式料理開始，加上如宮廷晚宴般的音樂演出組佐餐，邀請旅客們一起度過華麗精緻風格的跨年夜。

此外，在今年雪季期間（2024/12/13-2025/03/30），莊園將推出高地木屋（Chalet of the Heights）的體驗活動，包括搭乘雪地摩托車前往山頂小屋，邊觀星、邊品嘗頂級魚子醬搭配香檳或伏特加，感受獨特的山區冬季魅力。

【瑞士．瓦萊州（Ultima Crans Montana）】

▲宛如童話木屋般的Ultima Crans-Montana度假莊園。 圖：Heavens Portfolio／提供

Ultima Crans-Montana度假莊園坐落在瑞士瓦萊州的阿爾卑斯山原始美景中，兩幢如同森林中的童話般溫馨木屋面對著戶外大型溫水泳池，毗鄰世界級滑雪場，可完全沉浸在冬季白雪靄靄的寧靜場景中。

莊園一次僅接待38位旅客，提供從餐飲、機場接送到私人影院的全包式細緻服務，另有禮賓人員協助安排搭乘直升機觀光、雪鞋健行或體驗雪橇犬車等活動。占地一千多平方公尺的Spa中心規劃了桑拿、土耳其浴、健身房等空間，並選用頂級護膚品牌 Seed to Skin 和 Augustinus Bader 為旅客卸除戶外滑雪活動後的疲憊與修復肌膚。完整細緻的服務加上相對私密的起居空間，相當適合親友家族相聚過節。預訂或更多詳情請至官網。更多跨年相關活動及住宿資訊可於「Heavens Portfolio」官網查詢。

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