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飛最多國家！ 「土耳其航空」榮登金氏紀錄寶座

聯合新聞網／ TTN旅報
土耳其航空日前正式被金氏世界紀錄™（Guinness World Records™）認證為「飛往最多國家的航空公司」，成為全球航空業的典範。 圖／土耳其航空 提供
土耳其航空日前正式被金氏世界紀錄™（Guinness World Records™）認證為「飛往最多國家的航空公司」，成為全球航空業的典範。 圖／土耳其航空 提供

【文・莊士賢】

土耳其航空自2012年起便穩居飛往世界最多國家的航空公司，近日再度以實力證明其領先地位，正式被金氏世界紀錄™（Guinness World Records™）認證為「飛往最多國家的航空公司」，成為全球航空業的典範。

此一殊榮於土耳其航空首航智利聖地亞哥之際，在當地的阿圖羅．梅里諾．貝尼特斯國際機場（Santiago Arturo Merino Benítez International Airport）舉行頒證儀式。土耳其航空高層及金氏世界紀錄™官方代表悉數到場，共同見證這一歷史性時刻。

根據金氏世界紀錄™的標準評估，土耳其航空過去12個月內的現役航線覆蓋120個國家，創下此項令人矚目的紀錄。而在計入目前暫時停飛的航線以及於12/19開航的智利航線後，其航線網絡將拓展至131個國家，進一步鞏固其全球領導地位。

土耳其航空首席執行官Bilal Ekşi表示，被金氏世界紀錄™認證是土耳其航空的榮耀，作為唯一連續10多年保持這一殊榮的航空公司，為土耳其航空的航線網絡感到自豪，並將持續實現「連接世界」的使命。他強調，土耳其航空不僅是航線廣泛的航空公司，更致力於將世界各地的人們、文化和目的地緊密聯繫，展現全球化時代下航空運輸的無限可能。

金氏世界紀錄™中東及北非&土耳其區域副總裁Talal Omar亦在儀式上讚譽道，土耳其航空立下偉大的里程碑，證明其在全球航空業的重要地位。其抵達的國際目的地數量超越所有競爭者，再次展現其遠見與實力，此外，Officially Amazing™’認證不僅是對土耳其航空的肯定，也是對其全球影響力的讚美。

延伸閱讀>> 喜迎首架空巴A330neo 馬航開啟新航空旅行時代

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