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名勝世界郵輪船隊加入「天蠍星號」！ 這日起新加坡為首個母港 巡航印尼、泰國、馬來西亞及越南

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名勝世界郵輪推出旗下第三艘郵輪－天蠍星號, 並於2025年在東南亞各地展開雙母港航次。　圖：名勝世界郵輪／提供
名勝世界郵輪推出旗下第三艘郵輪－天蠍星號, 並於2025年在東南亞各地展開雙母港航次。　圖：名勝世界郵輪／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】名勝世界郵輪高興地宣布擴充船隊規模，推出可容納1,800名乘客、總噸位78,000噸的「天蠍星號」，為最懂亞洲的國際郵輪－名勝世界郵輪旗下的第3艘郵輪。「天蠍星號」將推出一系列以新加坡為母港的航次。同時航次的設計也讓旅客可以在雅加達、曼谷（經林查班）、馬六甲和胡志明市雙母港搭乘往返郵輪。

「天蠍星號」將於2025/03/26從新加坡郵輪中心處女首航，航程持續至2025/07/21並前往多個熱門目的地，包括印尼的雅加達、棉蘭；馬來西亞的馬六甲和熱浪島、泰國曼谷和蘇梅島以及越南的胡志明市；郵輪行程將於2025/01/10開放預約。

▲搭乘名勝世界郵輪天蠍星號，體驗世界文化遺產馬六甲。　圖：shutterstock／來源
▲搭乘名勝世界郵輪天蠍星號，體驗世界文化遺產馬六甲。　圖：shutterstock／來源

「天蠍星號」2025年的加入將提供更多精彩行程豐富旅客的選擇，包括提供10個6天5晚馬六甲、雅加達航次（03/26-04/15及06/11-07/01）、5個6天5晚曼谷、蘇梅島（04/20-05/10）航次。此外，旅客還可選3個由新加坡出發的5天4晚蘇梅島、熱浪島航次（05/15-05/23）、5個4天3晚馬六甲、棉蘭航次（05/27-06/08）或4個6天5晚馬六甲、胡志明市航次（07/06-07/21）航程。

▲風光明媚的蘇梅島是泰國熱門度假目的地。　圖：shutterstock／來源
▲風光明媚的蘇梅島是泰國熱門度假目的地。　圖：shutterstock／來源

除了於新加坡母港登船外，旅客亦可選擇於便利自家的多個東南亞母港城市特定時段登上「天蠍星號」。旅客可選擇於2025/03/29-04/13以及06/14-06/29期間從雅加達（經丹戎不碌港）登上「天蠍星號」。這兩段時間共提供8個6天5晚新加坡、馬六甲航次，恰逢印尼學校假期和三月底的開齋節慶祝活動。2025/04/22-05/12適逢泰國學校假期，旅客可從曼谷（經林查班港）登上「天蠍星號」，體驗共5個6天5晚蘇梅島、新加坡航次。

▲名勝世界郵輪是首家以越南胡志明市為母港的郵輪公司。　圖：shutterstock／來源
▲名勝世界郵輪是首家以越南胡志明市為母港的郵輪公司。　圖：shutterstock／來源

隨後在2025/05/28-06/09期間，旅客可選擇從馬六甲（經 ICQS 郵輪碼頭）登船，享受5個4天3晚棉蘭（經瓜拉丹絨）、新加坡航次。名勝世界郵輪結束「天蠍星號」東南亞的航次後，便會成為第一家以越南胡志明市（經富美港）為母港的郵輪公司，將在越南創造新的里程碑。2025/07/09-07/24期間旅客可以從胡志明市出發搭乘「天蠍星號」4個 6天5晚新加坡、馬六甲的航次。

「天蠍星號」從雅加達、曼谷、馬六甲和胡志明市出發前往探索新加坡，並停泊於新加坡郵輪中心（SCC）。該中心與港灣地鐵站和怡豐城購物中心相連，因此乘客可以利用新加坡的公共交通系統輕鬆方便探索這座城市，並在購物中心爭取時間血拼至最後一刻。

▲濱海灣花園是新加坡最美地標之一。　圖：shutterstock／來源
▲濱海灣花園是新加坡最美地標之一。　圖：shutterstock／來源

名勝世界郵輪總裁吳明發先生表示:「我們很高興推出「天蠍星號」作為我們公司的第三艘郵輪，並將於新加坡展開處女首航。「天蠍星號」將在各地假期高峰期以亞洲不同國家為母港，為印尼、泰國、馬來西亞和越南遊客提供從其港口出發的往返郵輪服務，讓旅客無需飛往其他國家登船。」

他補充:「 天蠍星號更將成為第一艘以越南胡志明市為母港的郵輪，越南旅客現在可以經濟實惠的方式享受到新加坡和馬六甲的郵輪假期。同時從新加坡出發的乘客，在雅加達長達14小時的觀光時間讓乘客有機會乘坐時速高達250公里的新型高鐵前往歷史名城萬隆及參觀活火山。」

▲拜訪雅加達別錯過印尼國家紀念建築-印尼國家紀念塔。　圖：shutterstock／來源
▲拜訪雅加達別錯過印尼國家紀念建築-印尼國家紀念塔。　圖：shutterstock／來源

在2025年開始營運之前，「天蠍星號」將在新加坡進行耗資5,000萬美元的翻新和升級，並將設有許多餐廳、酒吧、陳列室和其他娛樂設施。秉承其他名勝世界郵輪船隊傳統，「天蠍星號」將持續提供精彩的船上娛樂、派對和活動，詳情或預訂請瀏覽https://www.rwcruises.com/

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